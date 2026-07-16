Ivan Hoffman: Zabili jestřába Grahama v Kyjevě?

Když se řekne jestřáb, někdo si představí ušlechtilého dravce, skvělého letce, predátora budícího zasloužený respekt. Jiný si představí bestii, která mu zabíjí slepice. Přemnoženou škodnou. S jestřábem Lindsey Grahamem, vlivným americkým senátorem, to bylo stejné. Pro někoho byl mužem integrity a cti, skutečným ochráncem svobody, americkým patriotem, anebo třeba oblíbeným golfovým partnerem. Jiní v něm viděli radikála a teroristu, zosobnění úpadku amerického ideálu, jehož život v jádru ztělesňoval nejméně pět z hlavních hříchů: pýchu, chamtivost, hněv, závist a smilstvo. Někomu bude chybět, někomu ne, ale nikomu nebyl lhostejný. Smrt jestřába Grahama proto pochopitelně vzbudila zájem, otázky, a rovněž různé pochybnosti a podezření.
Lindsey Graham zemřel na prasknutí zkornatěné aorty. Tedy oficiálně. Píše se to v předběžné zprávě Úřadu soudního lékaře. Zemřel několik hodin po návratu z Kyjeva. Podle oficiální verze 11. července ve 20:30 východního času bylo z jeho bydliště ve Washingtonu D.C. uskutečněno tísňové volání kvůli podezření na zástavu srdce. Potíž je ale s časovou osou Lindseyho ukrajinské výpravy. Konkrétně s jízdními řády vlaků, kterými zájemci o družbu s Volodymyrem Zelenským cestují z Varšavy do Kyjeva a zpět. Vlak, díky kterému by Lidsey Grahem stihl letadlo, které by ho dopravilo do Washingtonu včas, aby zemřel doma, z Kyjeva jaksi nevyjel. Jinak řečeno, podle jízdních řádů se senátor mohl vrátit do Wahingtonu až dvě a půl hodiny poté, co již doma zemřel.
Žijeme ve vyšinuté době, která přeje konspiračním teoriím. Z těch se totiž často vyklube pravda, zatímco z oficiálních verzí se často vyklube nepravda. V Americe se teď spekuluje nejen jak Lindsey Graham zemřel, ale také kdy zemřel a kde. V kuloárech ukrajinských a amerických tajných služeb prý ožily vzpomínky na historické vražedné metody tajných služeb, kdy selhání srdce způsobilo vstřelení mikroskopické krystalické jehly napuštěné toxinem. Spekuluje se, zda Grahama nepotkal osud Bandery. Pak je zde teorie, že byl Lyndsey ve špatnou chvíli na špatném místě. V noci z 10. na 11. července zasáhlo Kyjev několik Zirkonů, které explodovaly ještě před spuštěním leteckého poplachu. Co trefily se nepíše, ale pokud se bude Amerika loučit se senátorem v zavřené rakvi, konspirátorům nikdo nevymluví, že ta rakev je prázdná.
Politika ve válce není bezpečné povolání. Velká zvířata se loví a Lindsay Graham byl velké zvíře. Také to byl mimořádně vlivný lobbista. Pokud zemřel přirozenou smrtí, pro americké válečníky to je citelná ztráta. Pokud ho Rusové zabili, je to vedle ztráty také vzkaz, že od teď se boxuje bez rukavic. Co přesně se senátoru Grahamovi stalo, můžeme jenom hádat. Oficiální příběh může být pravdivý, ale také nemusí. Pokud zemřel v Kyjevě, měli Američané nejméně dva důvody, aby to nepřiznali. Vypadali by zranitelní, což je v případě supervelmoci ostuda. A museli by na likvidaci politického prominenta reagovat čili eskalovat konflikt, ve kterém nevyhrávají a který je tím pádem nebaví.
Byly doby, kdy bylo důležité zjistit pravdu, a ta také většinou nakonec vyplavala na povrch. Dnes technicky není problém pravdu zakamuflovat a nahradit smyšleným příběhem. Důležité je, čemu se rozhodneme věřit. Informace s dezinformací si podávají kliku. Staly se z nich sestry. A zítra to budou dvojčata.
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