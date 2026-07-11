Skandál kolem Chat Control: Na Nerudovou už toho bylo moc

11.07.2026 12:34 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Prodloužení unijního skenování soukromých zpráv do roku 2028 vyvolalo v českém veřejném prostoru bouři nevole. Europoslanec Tomáš Zdechovský teď obviňuje média z šíření dezinformací a clickbaitových titulků. Europoslankyně Danuše Nerudová se hájí, že Chat Control odmítla, ačkoliv svým předchozím hlasováním kontroverznímu kroku umetla cestičku. Publicista Luděk Staněk jejich klopotnou obhajobu označil za chování „eurošlechty“, která bez domácí debaty sáhla lidem na základní práva a prohlubuje nedůvěru Čechů v celou EU.

Skandál kolem Chat Control: Na Nerudovou už toho bylo moc
Foto: Hans Štembera
Popisek: Danuše Nerudová

Ve čtvrtek 9. července schválili europoslanci prodloužení dočasné výjimky z pravidel o soukromí v elektronické komunikaci (ePrivacy), známé jako Chat Control 1.0, až do dubna 2028. Tato výjimka umožňuje provozovatelům internetových platforem skenovat nešifrované soukromé zprávy a soubory za účelem odhalování materiálů se sexuálním zneužíváním dětí (CSAM).

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
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Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
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Návrh prošel díky specifickým pravidlům druhého čtení, která vyžadují k zamítnutí absolutní většinu všech 720 poslanců (361 hlasů). Přestože pro odmítnutí hlasovalo 314 europoslanců a proti bylo 276 (17 se zdrželo), potřebný počet se nepodařilo dosáhnout. Současně byl přijat pozměňovací návrh, který výslovně chrání šifrovanou komunikaci (například WhatsApp nebo Signal), takže skenování se jí netýká. Stanovisko Parlamentu nyní míří k Radě EU.

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Z českých europoslanců podpořili prodloužení výjimky svým hlasováním především čtyři politici. Pro návrh se vyslovili Ondřej Kolář a Luděk Niedermayer (oba za TOP 09) a Jan Farský (STAN). K nim se přidal i Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který dříve patřil mezi kritiky opatření.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
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Zdechovský svůj postoj zdůvodnil prioritou ochrany dětí a odmítl, že by hlasoval pro plošné sledování nebo prolomení šifrování. Farský zdůraznil, že mechanismus v předchozích letech pomohl policii odhalit stovky případů sexuálního zneužívání dětí.

Většina českých europoslanců hlasovala proti prodloužení. Kritici opatření poukazují na neproporčnost zásahu do soukromí milionů uživatelů, nízkou efektivitu a riziko zneužití, zatímco zastánci jej považují za nutný nástroj v boji proti dětské pornografii.

Hlasování vyvolalo ostré debaty nejen o samotném obsahu, ale i o procedurálním postupu – návrh se vrátil na program po březnovém odmítnutí díky iniciativě frakce EPP a předsedkyně Parlamentu Roberty Metsolové. Tento krok někteří označili za obcházení předchozí vůle Parlamentu. O definitivní podobě a budoucnosti opatření (včetně přípravy trvalého rámce Chat Control 2.0) se bude ještě jednat.

Nerudová nejdřív hlasovala pro, potom proti

Prodloužení výjimky vyvolalo v českém veřejném prostoru bouři nevole. Někteří europoslanci se teď snaží ukonejšit veřejné mínění. „Novináři bohužel šíří dezinformace o údajné „otočce“ europoslanců v otázce Chat Control. Fakta jsou ale jiná. Tak tedy ještě jednou: 1. Žádný návrh Chat Control jsme v tomto týdnu neprojednávali ani neschválili. 2. Nehlasovalo se o zavedení plošného skenování soukromé komunikace občanů. 3. Nezměnili jsme stanovisko Evropského parlamentu z roku 2023, které původní návrh Chat Control odmítlo. 4. Neproběhla žádná „otočka“ europoslanců. 5. Šlo pouze o procesní rozhodnutí týkající se dalšího legislativního postupu, nikoli o schválení samotného obsahu návrhu. Označovat to za „přehlídku veletočů“ je zavádějící a mate veřejnost. Od seriózních médií bych očekával přesné informování, ne clickbaitové titulky,“ napsal na síti X europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL, EPP).

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN, EPP) svým předchozím hlasováním v úterý 7. července pomohla otevřít cestu ke čtvrtečnímu finálnímu rozhodnutí. Na síti X pak publikovala, že odmítla Chat Control 1.0, tak jak byl navržen členskými státy. „U jednotlivých pozměňovacích návrhů jsem se řídila jediným principem: chránit soukromí lidí a nepřipustit prolamování soukromých konverzací,“ sdělila politička.

„To je sice pěkné, ale proč jsi tedy hlasovala pro zařazení toho hlasování v urgentní proceduře na plénum, když už to Parlament původně odmítl? Není to poněkud pokrytecké, když zastavit to v dnešním hlasování bylo mnohem náročnější?“ reagoval bývalý europoslanec Marcel Kolaja.

„Ne, nehlasovala jste se zájmem chránit naše soukromí, ale se strachem z odporu, který vaše předcházející hlasování PRO vyvolalo,“ napsala blogerka a specialistka na výživu Margit Slimáková.

„Sedmého jste hlasovala pro znovuotevření. Můžete tedy vysvětlit proč? Možná nerozumím, jak to v Bruselu chodí, ale ze všech veřejných zdrojů an a vyplývá, že jste pomohla Chat Control 1.0 prodloužit (i když jste teď hlasovala proti). Mýlím se?“ zeptal se programátor a umělec David Novák.

Někteří komentující dále vyjádřili názor, že to vypadá, jako by politička ani nevěděla, o čem hlasuje.

Po smršti vulgárních nadávek, Nerudová oznámila, že dočasně zavřela účet, protože „tohle odmítá trpět“. „Chápu, že politika budí emoce, ale veřejná debata má své hranice. Takové lidi byste z obýváku taky vyprovodili. A to obratem,“ napsala a dodala, že slušným diskutujícím se omlouvá.

Přidala přehled, jak kdo hlasoval.

A potom ještě podotkla, že je „to dost komplexní“. „Znáte konečný wording, co prošel? Neznáte. Jen soudíte z titulků a masy. A ano, nebude tu k žití, dokud nepochopíte, že i tenhle boj platí Rusko. Je to opravdu k pláči,“ napsala Nerudová.

Eurošlechta, trapné důvody a argument proti EU

Komik Luděk Staněk celou kauzu shrnul slovy: „Nejhorší na hlasování o Chat Control je to, že europoslanci, co pro to hlasovali (ze stran, které jsou pro EU) dali všem jasný argument proti EU jako celku. Naprosto zásadní věc se zásadním dopadem do základních práv a fungování lidí v ČR odhlasovali bez jakékoli domácí debaty v režimu „my jsme eurošlechta“. A teď tady Farský, Niedermayer nebo Nerudová zpětně klopotně vysvětlují a vymýšlejí si důvody, proč museli. Většina těch důvodů je přitom trapná a nebo Tihle Tyhle lidi svým chováním zásadně podrývají důvěryhodnost EU jako celku. V zemi, kde EU už tak bůhvíjakou důvěryhodnost nemá. To jen až zase všichni lomit lovit rukama nad nějakým průzkumem důvěry v EU mezi lidmi v ČR.“

 

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EU , Evropský parlament , Staněk , Zdechovský , šmírování , Nerudová , Chat Control , eurošlechta , kontrola chatů

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