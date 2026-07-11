Skandál kolem Chat Control: Na Nerudovou už toho bylo moc

Ve čtvrtek 9. července schválili europoslanci prodloužení dočasné výjimky z pravidel o soukromí v elektronické komunikaci (ePrivacy), známé jako Chat Control 1.0, až do dubna 2028. Tato výjimka umožňuje provozovatelům internetových platforem skenovat nešifrované soukromé zprávy a soubory za účelem odhalování materiálů se sexuálním zneužíváním dětí (CSAM).
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Z českých europoslanců podpořili prodloužení výjimky svým hlasováním především čtyři politici. Pro návrh se vyslovili Ondřej Kolář a Luděk Niedermayer (oba za TOP 09) a Jan Farský (STAN). K nim se přidal i Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který dříve patřil mezi kritiky opatření.
Zdechovský svůj postoj zdůvodnil prioritou ochrany dětí a odmítl, že by hlasoval pro plošné sledování nebo prolomení šifrování. Farský zdůraznil, že mechanismus v předchozích letech pomohl policii odhalit stovky případů sexuálního zneužívání dětí.
Hlasoval jsem pro obnovení mechanismu, který umožňuje velkým platformám, jako je Facebook, dobrovolně upozorňovat policii na šíření dětské pornografie. Tento mechanismus fungoval pět let a podle Policie ČR díky němu byly odhaleny stovky případů zneužívání dětí.— Jan Farský (@JanFar_sky) July 9, 2026
S prolomením…
Většina českých europoslanců hlasovala proti prodloužení. Kritici opatření poukazují na neproporčnost zásahu do soukromí milionů uživatelů, nízkou efektivitu a riziko zneužití, zatímco zastánci jej považují za nutný nástroj v boji proti dětské pornografii.
Hlasování vyvolalo ostré debaty nejen o samotném obsahu, ale i o procedurálním postupu – návrh se vrátil na program po březnovém odmítnutí díky iniciativě frakce EPP a předsedkyně Parlamentu Roberty Metsolové. Tento krok někteří označili za obcházení předchozí vůle Parlamentu. O definitivní podobě a budoucnosti opatření (včetně přípravy trvalého rámce Chat Control 2.0) se bude ještě jednat.
Nerudová nejdřív hlasovala pro, potom proti
Prodloužení výjimky vyvolalo v českém veřejném prostoru bouři nevole. Někteří europoslanci se teď snaží ukonejšit veřejné mínění. „Novináři bohužel šíří dezinformace o údajné „otočce“ europoslanců v otázce Chat Control. Fakta jsou ale jiná. Tak tedy ještě jednou: 1. Žádný návrh Chat Control jsme v tomto týdnu neprojednávali ani neschválili. 2. Nehlasovalo se o zavedení plošného skenování soukromé komunikace občanů. 3. Nezměnili jsme stanovisko Evropského parlamentu z roku 2023, které původní návrh Chat Control odmítlo. 4. Neproběhla žádná „otočka“ europoslanců. 5. Šlo pouze o procesní rozhodnutí týkající se dalšího legislativního postupu, nikoli o schválení samotného obsahu návrhu. Označovat to za „přehlídku veletočů“ je zavádějící a mate veřejnost. Od seriózních médií bych očekával přesné informování, ne clickbaitové titulky,“ napsal na síti X europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL, EPP).
Novináři @novinkycz bohužel šíří dezinformace o údajné „otočce“ europoslanců v otázce Chat Control. Fakta jsou ale jiná.— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) July 10, 2026
Tak tedy ještě jednou:
1. Žádný návrh Chat Control jsme v tomto týdnu neprojednávali ani neschválili.
2. Nehlasovalo se o zavedení plošného skenování… pic.twitter.com/iq0yEzVG00
Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN, EPP) svým předchozím hlasováním v úterý 7. července pomohla otevřít cestu ke čtvrtečnímu finálnímu rozhodnutí. Na síti X pak publikovala, že odmítla Chat Control 1.0, tak jak byl navržen členskými státy. „U jednotlivých pozměňovacích návrhů jsem se řídila jediným principem: chránit soukromí lidí a nepřipustit prolamování soukromých konverzací,“ sdělila politička.
„To je sice pěkné, ale proč jsi tedy hlasovala pro zařazení toho hlasování v urgentní proceduře na plénum, když už to Parlament původně odmítl? Není to poněkud pokrytecké, když zastavit to v dnešním hlasování bylo mnohem náročnější?“ reagoval bývalý europoslanec Marcel Kolaja.
To je sice pěkné, ale proč jsi tedy hlasovala pro zařazení toho hlasování v urgentní proceduře na plénum, když už to Parlament původně odmítl? Není to poněkud pokrytecké, když zastavit to v dnešním hlasování bylo mnohem náročnější?— Marcel Kolaja (@MarcelKolaja) July 9, 2026
„Ne, nehlasovala jste se zájmem chránit naše soukromí, ale se strachem z odporu, který vaše předcházející hlasování PRO vyvolalo,“ napsala blogerka a specialistka na výživu Margit Slimáková.
Ne nehlasovala jste se zájmem chránit naše soukromí, ale se strachem z odporu, které vaše předcházející hlasování PRO vyvolalo.— Margit Slimáková (@MSlimakova) July 9, 2026
„Sedmého jste hlasovala pro znovuotevření. Můžete tedy vysvětlit proč? Možná nerozumím, jak to v Bruselu chodí, ale ze všech veřejných zdrojů an a vyplývá, že jste pomohla Chat Control 1.0 prodloužit (i když jste teď hlasovala proti). Mýlím se?“ zeptal se programátor a umělec David Novák.
Sedmého jste hlasovala pro znovuotevření. Můžete tedy vysvětlit proč?Možná nerozumím jak to v Bruselu chodí, ale ze všech veřejných zdrojů an argumentů vyplývá, že jste pomohla chat control 1.0 prodloužit (i když jste teď hlasovala proti). Mýlím se?— David Novák (@Kaladivo) July 9, 2026
Někteří komentující dále vyjádřili názor, že to vypadá, jako by politička ani nevěděla, o čem hlasuje.
Po smršti vulgárních nadávek, Nerudová oznámila, že dočasně zavřela účet, protože „tohle odmítá trpět“. „Chápu, že politika budí emoce, ale veřejná debata má své hranice. Takové lidi byste z obýváku taky vyprovodili. A to obratem,“ napsala a dodala, že slušným diskutujícím se omlouvá.
Přidala přehled, jak kdo hlasoval.
A potom ještě podotkla, že je „to dost komplexní“. „Znáte konečný wording, co prošel? Neznáte. Jen soudíte z titulků a masy. A ano, nebude tu k žití, dokud nepochopíte, že i tenhle boj platí Rusko. Je to opravdu k pláči,“ napsala Nerudová.
Eurošlechta, trapné důvody a argument proti EU
Komik Luděk Staněk celou kauzu shrnul slovy: „Nejhorší na hlasování o Chat Control je to, že europoslanci, co pro to hlasovali (ze stran, které jsou pro EU) dali všem jasný argument proti EU jako celku. Naprosto zásadní věc se zásadním dopadem do základních práv a fungování lidí v ČR odhlasovali bez jakékoli domácí debaty v režimu „my jsme eurošlechta“. A teď tady Farský, Niedermayer nebo Nerudová zpětně klopotně vysvětlují a vymýšlejí si důvody, proč museli. Většina těch důvodů je přitom trapná a nebo Tihle Tyhle lidi svým chováním zásadně podrývají důvěryhodnost EU jako celku. V zemi, kde EU už tak bůhvíjakou důvěryhodnost nemá. To jen až zase všichni lomit lovit rukama nad nějakým průzkumem důvěry v EU mezi lidmi v ČR.“
Nejhorsi na hlasovani o Chat Control je to, ze europolsanci, co pro to hlasovali (ze stran ktery jsou proEU) dali vsem jasnej argument proti EU jako celku.— Ludek Stanek (@LudekStanek) July 10, 2026
Naprosto zasadni vec se zasadnim dopadem do zakladnich prav a fungovani lidi v CR odhlasovali bez jakekoli domaci debaty v…
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