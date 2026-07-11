V Rusku nečekají, že Trump zastaví válku. Profesor přišel s odhalením

11.07.2026 16:16 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Dva dny Trumpismu, popisuje americký ekonom Jeffrey Sachs summit NATO v Ankaře. Alianci označil za organizaci bez strategie, opřel se do Donalda Trumpa i evropských lídrů. Vysvětlil také, proč podle něj Trump ustoupil od slibu rychle ukončit válku na Ukrajině, a nastínil tři možné směry, jak se může dál vyvíjet válka na Ukrajině.

V Rusku nečekají, že Trump zastaví válku. Profesor přišel s odhalením
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Americký ekonom Jeffrey Sachs a norský politolog Glenn Diesen o "katastrofálním" summitu NATO

Ekonom Jeffrey Sachs označil dva dny NATO za zcela bizarní. Sám se domnívá, že NATO se nachází ve stavu zmatku a postrádá dlouhodobou strategickou vizi. „Aliance NATO je v rozkladu. Není to seriózní skupina. Nevytváří seriózní strategie,“ tvrdí Sachs.

Dokládá to i tím, že summitu NATO dominoval americký prezident Donald Trump, kterému ostatní představitelé členských zemí aliance na všechno pouze přitakávali. Podle Sachse je Trump „labilní“.

„Můžeme se tomu smát nebo říkat, že jde o taktiku, ale ve skutečnosti je to něco strašného a všichni mu na to přitakávají,“ podivuje se ekonom.

Sachs vnímá Spojené státy jako zemi bez lídra a Trumpa coby „císaře bez šatů“, odkazujíc na známou pohádku Císařovy nové šaty. Podle Sachse zkrátka lidé v prezidentově okolí záměrně přehlížejí jeho nedostatky a pouze předstírají, že je schopným vůdcem.

Summit NATO v Ankaře se konal během 7. a 8. července. potvrdil nezpochybnitelný závazek vzájemné obrany podle článku 5 a americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené státy zůstávají v NATO, ale tvrdě kritizoval některé ze spojenců. Navrhl například pozastavení veškerého obchodu se Španělskem a znovu otevřel otázku Grónska.

Na summit se podle Sachse ale brzy zapomene. Už nyní jsou předmětem pozornosti spíše obnovené boje s Íránem.

Přesto se Sachs ještě vrací k summitu, který dle jeho názoru nebyl setkáním seriózních lidí. Tématem tam ovšem byly i nové obranné kontrakty a výdaje na obranu. Spojenci NATO se již v minulosti shodli na závazku dávat 5 % z HDP na obranu do roku 2035 a na summitu zaznělo, že Evropa dohromady s Kanadou dávají na obranu 4 % z jejich celkového HDP. Podle Sachse je v NATO podporováno utrácet peníze především za americké zbraně a mluvit o válce.

Spojenci se shodli také na vojenské pomoci Ukrajině v objemu 70 miliard dolarů, přičemž stejná částka je naplánovaná i na rok 2027. Přibližně 30 miliard z toho by ovšem mělo jít již ze schválené půjčky Evropské unie pro Ukrajinu.

Vlády poháněné „válečnou mašinérií“

„Evropští lídři nadále volají po intenzivnějších úderech proti Rusku s využitím vlastních zbraní, na základě vlastních zpravodajských informací a vlastního určení cílů. Cílem je zřejmě donutit Rusy k návratu k jednacímu stolu. To však říkají evropští lídři, kteří i po čtyřech a půl letech stále bojkotují diplomacii,“ připomíná politolog Glenn Diesen.

K evropským lídrům se už ale přidává i americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio a i Trump připustil možnost uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou kvůli bezpečnostním zárukám.

Trumpův odklon od předvolebního slibu o ukončení války na Ukrajině za 24 hodin vysvětluje především tlakem amerického vojensko-průmyslového komplexu a politických institucí. Podle něj se Trump při každém pokusu o diplomatické řešení střetl s odporem Kongresu, Pentagonu i širší politické třídy, načež ustoupil a přiklonil se k tvrdšímu postupu vůči Rusku.

Podle Sachse už ani v Rusku nikdo nečeká, že by Trump měl hrát rozhodující roli v zastavení války. „Ruští lídři mají bohaté zkušenosti s tím, že prezidenti přicházejí a odcházejí, ale bezpečnostní aparát USA – vojensko-průmyslový digitální komplex – představuje zásadní část americké politiky,“ uvádí Sachs. „Vláda USA a vlády hlavních zemí jsou poháněny válečnou mašinérií zaměřenou na zisk,“ dodává. Rusko podle něj už ztratilo naději v Západ a soustředí se spíše na Eurasii.

Války se podle Sachse líbí také velkým technologickým společnostem, a to předně díky tomu, že během nich mohou testovat své nové zbraňové systémy a dostávají velké obranné kontrakty.

Tři možné cesty pro konec války na Ukrajině

Spojenci na summitu v Ankaře oznámili nové zbrojní zakázky v hodnotě 50 miliard dolarů a zavázali se k rozšíření společných výrobních kapacit. NATO spustilo například NATO Front Door for Industry, jednodušší vstupní bod pro firmy, které chtějí jednat s Aliancí o průmyslové spolupráci, a nástroj NATO Engine pro rozšiřování průmyslových kapacit napříč Aliancí.

Na nízkých preferencích lídrů Evropy Sachs dokládá, že veřejnost o války nestojí. „Nechtějí vojenskou eskalaci a poslední průzkum od společnosti Gallup ukázal, že i Ukrajinci chtějí, aby válka skončila,“ připomíná Sachs.

„Máme zde politické lídry, kteří operují zastaralým způsobem, věří v nadvládu a moc Západu, nechápou změny, k nimž ve světě dochází, a nerozumějí ani svému veřejnému mínění,“ říká Sachs.

Válka na Ukrajině dle jeho slov může skončit třemi způsoby. Rusko buď dosáhne svého vojenského cíle. A za druhé podle něj válka může přerůst v jaderný konflikt. „Rozhodně je to možné, protože nás vedou nejvíce nekompetentní lidé. Od Trumpa až po Macrona a spoustu dalších,“ říká Sachs.

Třetí cestou pro konec války na Ukrajině může nastat až ve chvíli, kdy budou vlády „válečných štváčů“ nahrazeny.

Celý rozhovor Jeffreyho Sachse s Glennem Diesenem ke shlédnutí zde:

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EU , Evropa , NATO , Rusko , summit , Trump , Sachs , Ankara , válka na Ukrajině , Diesen

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

Potraviny

Ale dnes čím dál víc platí, že je pro víc a víc lidí rozhodující cena. Proč dost často ty domácí produkty jsou dražší než potraviny z dovozu? A co je to ta potravinová suverenita? Dosud jsem slyšela jen o potravinové soběstačnosti. Mimochodem myslíte, že to je reálný cíl, být potravinově plně soběst...

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Vlády válečných štváčů, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseČtenářkaPL , 11.07.2026 16:41:16
nahrazeny nebudou, neboť válka se vede i vyplachováním mozečků občanů a manipulací s volebními výsledky. A i když se tohle náhodou někde vymkne, volby se zruší, nebo to Amíci ošetří demokratickým vojenským masakrem. Řízená migrace měla také uvést občany do strachu, odvést pozornost, ožebračit je, uvést do větší závislosti na státu. Jenomže se to trochu vymyká a ani elity následky tohoto kroku nejsou schopni domyslet. Též nejsou schopni ve své bublině domyslet důsledky jaderného konfliktu. Kdo s čím zachází, s tím také schází. Odnesou to všichni, jich nevyjímaje. Rusko se dobít nedá a bude-li zahnáno do kouta, vymaže Evropu i USA z mapy.

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