Milion chvilek: Veřejnost podporuje Pavla, protože mu tleskali ve Varech

11.07.2026 18:40 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Prezidentovi Petru Pavlovi i jeho manželce se v sále na Karlovarském filmovém festivalu dostalo vřelé ovace. Zaplněný sál tleskal vestoje a podle iniciativy Milion chvilek pro demokracii to jasně ukazuje Pavlovu podporu u české veřejnosti. Podle komentátora Petra Holce to naopak připomíná „ovce tleskají falešnému Havlovi“.

Milion chvilek: Veřejnost podporuje Pavla, protože mu tleskali ve Varech
Foto: Blesk
Popisek: Petr Pavel

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„Je jasně vidět, kdo má podporu veřejnosti a kdo si kvůli svým krokům zaslouží spíše pískot. Ten největší rozdíl ale není v potlesku. Je v tom, jak moc politici naslouchají lidem, kteří se v problematice orientují,“ uvádí iniciativa Milion chvilek pro demokracii na sociální síti X, kde také sdílela krátké video z Varů.

Pochvalu od Milionu chvilek prezident získal i za to, že během filmového festivalu otevřeně varoval před vládními plány na změnu financování médií veřejné služby a na jejich převod pod státní rozpočet a upozornil na rizika, která podle iniciativy ministr kultury Oto Klmpíř přehlíží.

Mezi tato rizika iniciativa řadí, že zásadní změny financování veřejnoprávních médií by se neměly přijímat bez řádného zdůvodnění a pod vlivem emocí. Podle Milionu chvilek by vláda měla také jasně vysvětlit, z jakých prostředků chce financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu zajistit. Za další riziko pak považuje možné snížení rozpočtu České televize, které by podle ní ohrozilo českou filmovou i původní televizní tvorbu, na níž se ČT významně koprodukčně podílí.

„Když se kultura a nezávislá média začnou škrtit od stolu bez diskuse s odborníky, dopadne to špatně na nás všechny,“ varuje Milion chvilek pro demokracii.

Mnozí uživatelé sociálních sítích na prezidentovu návštěvu filmového festivalu a následný potlesk mu věnovaný nereagovali s podobným nadšením jako Milion chvilek pro demokracii.

„Řekl bych, ze návštěvníci IFFKV nejsou zrovna odpovídající průřez společností. Můžete říci, ze ti co jezdí na takové akce, jsou fanoušky PePy. A že je to specifická skupina,“ komentoval uživatel Jan.

Podle uživatele Milana se jednalo jen o „šaškárnu z povinnosti“.

Uživatel Tomáš zas zkritizoval samotnou iniciativu Milion chvilek. „Jiný komouši vám vadí, ale tenhle zaprodanec ne… nechápu,“ napsal na X.

Uživatel Roman se Milionu chvilek také vysmál a to předně kvůli tomu, že potlesk jednoho naplněného sálu srovnává s podporou celé české společnosti. „Pozor řikat, že má podporu společnosti kdyz tleska pulka divadla kam se vleze cca 400 diváků je zvrhlé. V ČR žije cca 9,5 Mio občanů a 400 z nich je cca 0.0005% společnosti,“ připomněl uživatel.

Podobný názor na potlesk prezidentovi vyjádřil také politický komentátor Petr Holec. „Sovětský kult osobnosti pp česku. Vypláchnuté ovce tleskají falešnému Havlovi,“ napsal na X.

Samotný prezident Petr Pavel na svých sociálních sítích uvedl, že šedesátý ročník se organizátorům opět mimořádně povedl. „Jsme s Evou přesvědčeni, že Jiří Bartoška by byl na jejich práci i letos hrdý,“ uvedl prezident.

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Holec , Karlovy Vary , Pavel , prezident , x , KVIFF , Milion chvilek pro demokracii

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