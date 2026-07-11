Milion chvilek: Veřejnost podporuje Pavla, protože mu tleskali ve Varech

Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Anketa
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Pochvalu od Milionu chvilek prezident získal i za to, že během filmového festivalu otevřeně varoval před vládními plány na změnu financování médií veřejné služby a na jejich převod pod státní rozpočet a upozornil na rizika, která podle iniciativy ministr kultury Oto Klmpíř přehlíží.
Mezi tato rizika iniciativa řadí, že zásadní změny financování veřejnoprávních médií by se neměly přijímat bez řádného zdůvodnění a pod vlivem emocí. Podle Milionu chvilek by vláda měla také jasně vysvětlit, z jakých prostředků chce financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu zajistit. Za další riziko pak považuje možné snížení rozpočtu České televize, které by podle ní ohrozilo českou filmovou i původní televizní tvorbu, na níž se ČT významně koprodukčně podílí.
„Když se kultura a nezávislá média začnou škrtit od stolu bez diskuse s odborníky, dopadne to špatně na nás všechny,“ varuje Milion chvilek pro demokracii.
?? Potlesk vestoje, který mluví sám za sebe! Podívejte se ve videu, jak vřele přivítal zaplněný sál na Karlovarském filmovém festivalu prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. ??— Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) July 10, 2026
Je jasně vidět, kdo má podporu veřejnosti a kdo si kvůli svým krokům zaslouží spíše pískot. Ten… pic.twitter.com/iHNEzon5k8
Mnozí uživatelé sociálních sítích na prezidentovu návštěvu filmového festivalu a následný potlesk mu věnovaný nereagovali s podobným nadšením jako Milion chvilek pro demokracii.
„Řekl bych, ze návštěvníci IFFKV nejsou zrovna odpovídající průřez společností. Můžete říci, ze ti co jezdí na takové akce, jsou fanoušky PePy. A že je to specifická skupina,“ komentoval uživatel Jan.
Řekl bych, ze návštěvníci IFFKV nejsou zrovna odpovídající průřez společností. Můžete říci, ze ti co jezdí na takové akce, jsou fanoušky PePy. A že je to specifická skupina.— Jan Soucha (@SouchaJan) July 11, 2026
Podle uživatele Milana se jednalo jen o „šaškárnu z povinnosti“.
A nebo šaškárna z povinnosti Jenže úcta k úřadu je k ničemu pokud tam není státník— Milan Herzan (@HerzanMila75148) July 10, 2026
Uživatel Tomáš zas zkritizoval samotnou iniciativu Milion chvilek. „Jiný komouši vám vadí, ale tenhle zaprodanec ne… nechápu,“ napsal na X.
Jiny komousi vam vadi ale tenhle zaprodanec ne.nechapu— TOMAS LENDACKY (@TLendacky) July 10, 2026
Uživatel Roman se Milionu chvilek také vysmál a to předně kvůli tomu, že potlesk jednoho naplněného sálu srovnává s podporou celé české společnosti. „Pozor řikat, že má podporu společnosti kdyz tleska pulka divadla kam se vleze cca 400 diváků je zvrhlé. V ČR žije cca 9,5 Mio občanů a 400 z nich je cca 0.0005% společnosti,“ připomněl uživatel.
Pozor řikat, že má podporu společnosti kdyz tleska pulka divadla kam se vleze cca 400 diváků je zvrhlé. V ČR žije cca 9,5 Mio občanů a 400 z nich je cca 0.0005% společnosti. Takže zanedbatelné 1??????— Roman Tichy (@Romik6576) July 10, 2026
Podobný názor na potlesk prezidentovi vyjádřil také politický komentátor Petr Holec. „Sovětský kult osobnosti pp česku. Vypláchnuté ovce tleskají falešnému Havlovi,“ napsal na X.
Sovětský kult osobnosti počesku. Vypláchnuté ovce tleskají falešnému Havlovi— PetrHolec (@PetrHolec) July 11, 2026
Samotný prezident Petr Pavel na svých sociálních sítích uvedl, že šedesátý ročník se organizátorům opět mimořádně povedl. „Jsme s Evou přesvědčeni, že Jiří Bartoška by byl na jejich práci i letos hrdý,“ uvedl prezident.
Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech ukazuje, že i region, který často stojí mimo hlavní pozornost, může být centrem události světového formátu.— Petr Pavel (@prezidentpavel) July 9, 2026
Šedesátý ročník se organizátorům opět mimořádně povedl. Jsme s Evou přesvědčeni, že Jiří Bartoška by byl na jejich práci i… pic.twitter.com/PaFxolvpIR
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku