Na pozadí Wimbledonu dostala ČT zásadní úder

11.07.2026 21:00 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Sport znovu spojil Česko napříč politickým spektrem. Po triumfu Lindy Noskové ve finále Wimbledonu jí gratulovali premiér Andrej Babiš, prezident Petr Pavel i další politici napříč stranami. Prezident navíc obě finalistky ocenil pozvánkou na Pražský hrad. Ale rozproudila se debata i o tom, proč historické české finále nevysílala Česká televize.

Na pozadí Wimbledonu dostala ČT zásadní úder
Foto: X
Popisek: Grandslamová šampionka Linda Nosková

Po triumfu jednadvacetileté Lindy Noskové ve finále Wimbledonu zaplavily sociální sítě gratulace od politiků napříč politickým spektrem.

Nosková ve finále porazila o osm let starší Karolínu Muchovou po dramatické třísetové bitvě 2:6, 7:5 a 6:3 a získala svůj první grandslamový titul.

Šlo zároveň o první ryze české finále ženské dvouhry v historii grandslamových turnajů. Ve finále Wimbledonu se navíc utkaly dvě hráčky stejné země poprvé od souboje sester Williamsových v roce 2009. Linda Nosková se stala nejmladší wimbledonskou šampionkou od triumfu Petry Kvitové v roce 2011.

Nadšení neskrýval premiér Andrej Babiš (ANO). České finále Wimbledonu označil za mimořádný úspěch a pogratuloval oběma tenistkám: „Úžasné a nezapomenutelné české finále Wimbledonu. Obrovská gratulace Lindě Noskové k vítězství na nejprestižnějším tenisovém turnaji!!! Smekám a děkuji i Karolíně Muchové. Obě jste udělaly skvělé jméno českému sportu,“ uvedl.

ANO 2011

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Prezident Petr Pavel ocenil výkon obou českých tenistek i pozvánkou na Pražský hrad. Letošní Wimbledon označil za fantastickou oslavu českého tenisu. „Málokdy se člověk dívá na finále, ve kterém může od první do poslední výměny stejně upřímně fandit oběma hráčkám,“ uvedl a oběma vzkázal: „Karolíno, Lindo, děkuji za perfektní reprezentaci České republiky. Smekám před vámi oběma. Až doslavíte, rád vás přivítám na Hradě.“

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

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„Wimbledon má českou královnu,“ napsal předseda ODS Martin Kupka. Ve svém příspěvku pogratuloval Lindě Noskové k prvnímu grandslamovému titulu a zároveň ocenil i výkon Karolíny Muchové. „Gratuluji Lindě a klobouk dolů před Karolínou za obrovský boj. Dvě Češky ve finále Wimbledonu - tohle je den, na který budeme dlouho vzpomínat. Česko je tenisová velmoc!“ doplnil.

Gratulaci oběma českým tenistkám připojil také místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO). Připomněl dramatický průběh finále. Nosková ve druhém setu vedla 5:2 a měla několik mečbolů, Muchová však sadu otočila na 7:5. Jednadvacetiletá tenistka se z promarněných šancí vzpamatovala a titul nakonec získala po vítězství 6:3 v rozhodujícím setu.

Překvapivě se historické ryze české finále Wimbledonu se na obrazovkách České televize neobjevilo. Veřejnoprávní televize den před zápasem situaci vysvětlovala tím, že přes intenzivní jednání nezískala vysílací práva, protože jiný televizní subjekt předložil výrazně vyšší finanční nabídku.

Pod příspěvkem se následně rozproudila živá diskuse. Část komentujících označila situaci za selhání České televize a připomínala, že instituce vybírající koncesionářské poplatky by měla být schopna zajistit vysílání mimořádně významných sportovních událostí s českou účastí. Další uživatelé se ptali, proč konkurenční komerční televize dokážou podobná práva získat, zatímco veřejnoprávní televize nikoliv. Objevily se také názory zpochybňující smysl koncesionářských poplatků či samotnou roli České televize.

Česká televize přitom svou veřejnoprávní roli často obhajuje tím, že divákům zajišťuje zásadní zpravodajství i významné sportovní přenosy. 

Ke kritice České televize se připojil také senátor Zdeněk Hraba. Připustil, že nevysílání českého finále není tragédií, zároveň ale odmítl argument, že bez veřejnoprávní televize by diváci o podobné sportovní události přišli.

„Nežijeme v době před třiceti, čtyřiceti lety, kdy měla státní televize monopol na vysílání. Dnes existuje řada komerčních televizí a streamovacích platforem, které divákům nabízejí takovéto špičkové sportovní přenosy,“ uvedl.

Podle Hraby případ ukazuje, že tvrzení „bez České televize přijdeme o významné sportovní události“ už neplatí. „Nepřijdeme. Jen je odvysílá někdo jiný,“ napsal a dodal: „Veřejnoprávní médium nemůže svou existenci obhajovat tím, že si nárokuje atraktivní obsah, který ale umí zajistit i trh. A mnohdy i pro diváka levněji.“

Nad vyjádřením České televize se pozastavil také bývalý europoslanec Jan Zahradil, který dnes spolupracuje s hnutím Motoristé sobě. Položil otázku, zda jde o pouhé oznámení, nebo spíše o stížnost, a naznačil, že televize mohla situaci komunikovat tradičně po svém. „To je oznámení nebo stížnost? ČT marketing se měl chopit šance a vyrobit si pochvalu ve stylu ‚protože nás někdo jiný přeplatil, tak jsme vám ušetřili veřejnoprávní peníze, které teď můžeme utratit za něco jiného‘ (třeba za objektivní a vyvážené zpravodajství),“ neodpustil si rypnutí do televize veřejné služby.

Kriticky se k vyjádření České televize postavil také komentátor Petr Holec. Podle něj zveřejněný příspěvek jen potvrzuje, že veřejnoprávní televize podobné sportovní přenosy nepotřebuje, pokud je dokáže zajistit komerční stanice. „My to chápeme. A díky za další důkaz, že vás nepotřebujeme. Proč byste proboha našema penězma měli přeplácet soukromý peníze?“ napsal Holec.

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Česká televize , ČT , sport , x , Nosková , Wimbledon , tenis , Muchová

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