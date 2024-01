Je to tu. Konsolidační balíček už dopadá na lidi, varoval šéfodborář do kamer ČT

reklama

Česká ekonomika v loňském roce klesla o 0,4 %. Ve svém předběžném odhadu to v úterý uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). A podle šéfodboráře Ďurča se nedá říct, že by se blýskalo na lepší časy. „Bohužel, když se pohybujeme mezi zaměstnanci, tak k té dobré náladě je ještě opravdu daleko. Vidíme určité oživení, že nám klesá inflace, nicméně ta léta, kdy jsme ztratili rapidně reálnou mzdu, máme pokles až 11 %, to budeme dohánět opravdu dlouho,“ uvedl v pořadu Interview ČT24 předseda Odborového svazu KOVO Ďurčo.

„Určitě to nedoženeme během příštího roku, protože i při tom vyjednávání, které jsme se zaměstnavateli vedli, tak tam jde cítit do jisté míry to vyčerpání z těch drahých energií, z nákladů na výrobu. Dlouhodobě se pohybujeme v těžkém průmyslu a tam opravdu ta situace je velmi špatná,“ doplnil.

Tři a půl miliardy, které vláda slíbila uvolnit na pomoc podnikům, které jsou obzvláště energeticky náročné, nebudou podle Ďurča stačit. „Z našeho hlediska to určitě stačit nebude. My máme prognózy takové, že se průmysl bude zvedat, ale velmi, velmi pomalu. Ty tři a půl miliardy v konečném efektu pro ty nejvíce náročné energetické firmy znamená, že ty náklady, které se měly původně zvednout o čtyři sta milionů, tak se zvednou o dvě stě milionů. Ty firmy, i když budou mít nějaký zisk, tak jsou omezeny v investicích, protože Evropa si řekla, že bude zelená a těžký průmysl se k tomu bude muset nějakým způsobem postavit,“ vysvětloval, proč je vládní pomoc firmám nedostatečná.

„Když se podíváme na Německo, kolik se snaží pumpovat do průmyslu peněz, samozřejmě my jako česká ekonomika si to nemůžeme dovolit, ale nějakým způsobem tady postrádám tu pomoc. To je třeba těch tři a půl miliardy, aby se ty poplatky vrátily na rok 2021, tak to odhadujeme na částku mezi sedmi až devíti miliardami,“ uvedl předseda Odborového svazu KOVO.

„Česká republika je už od doby covidu ve velmi špatné situaci; jako jediná ekonomika jsme se nedostali na předcovidová čísla. Opravdu je nutné teď podržet průmysl, protože pokud ten průmysl – a my jsme země, která je vázaná na průmysl – nepodržíme, tak si myslím, že bude dlouho trvat, než bude doba vhodná pro investice,“ uvedl, že je třeba nalít veřejné peníze do průmyslu a do soukromých firem.

„Nám se to potom vrátí; pokud ty firmy budou zdravé a budou nám vydělávat peníze, tak nám porostou mzdy. Když nám porostou mzdy, tak zaměstnanci budou odvádět daně a budeme mít nízkou nezaměstnanost,“ uvedl, že pokud firmy budou takto plnit rozpočet, pak bude mít i rozpočet více peněz na to, aby je mohl přerozdělit. „Takhle funguje celá Evropa, když se podíváme na Německo, Polsko, oni vytvářejí prostor pro firmy, aby opravdu byly ziskové, vrátí se to v investicích, v zaměstnanosti i s tou vysokou přidanou hodnotou,“ zopakoval předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo, jak nastartovat českou ekonomiku.

