Je to vyřešeno. On miluje svou zemi, řekl Donald Trump o Kim Čong-unovi a podepsal s ním důležitý dokument

„Podepíšeme velmi komplexní dokument. Měli jsme skvělé setkání. Za necelé dvě hodiny budeme mít tiskovou konferenci. Myslím, že dostanete tento materiál. A zatím chci říct, že je pro nás čest tento dokument podepsat,“ uvedl Trump.

Anketa Je dobře, že se Donald J. Trump sešel s Kim Čong-unem? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 159 lidí

„Chtěl byste něco říci tisku?“ vyzval pak Kim Čong-una. „Dnes jsme měli historické setkání. Rozhodli jsme se minulost ponechat za námi a podepíšeme historický dokument. Svět zaznamená významnou změnu,“ nechal se slyšet Kim Čong-un.

„Rád bych vyjádřil vděk prezidentu Trumpovi, že se toto setkání uskutečnilo,“ podal následně Kim Čong-un Trumpovi ruku. „Děkuji vám,“ dodal.

„Tento proces zahájíme velice rychle. Velmi rychle, rozhodně,“ dodal po podpisu Trump. „Všechno se dozvíte za chvíli. Chci říci, že podepisujeme velmi komplexní dokument. Pro obě strany je to důležité. Chci poděkovat oběma stranám – panu ministru Pompeovi a jeho týmu, všichni byli fantastičtí,“ doplnil.

„Velice vám děkuji, bylo to fantastické,“ podali si závěrem ještě jednou oba muži ruce a za potlesku přítomných se usmívali do kamer. „Jsme velmi hrdí na to, co se dnes odehrálo,“ vzal si vzápětí opět slovo Trump. „Myslím, že náš vztah se Severní Koreou bude úplně jiný. Bude to úplně jiná situace než v minulosti. Oba jsme chtěli něco udělat, uděláme to oba. Navázali jsme mezi sebou zvláštní pouto, překonali jsme nebezpečný problém pro svět. Chci poděkovat generálu Kimovi, strávili jsme spolu jedinečné okamžiky. A bylo to lepší, než jak kdo předvídal. A povede to ještě k dalšímu vývoji. Bylo mi ctí být s vámi,“ dodal Trump. Oba muži poté odešli, opět za potlesku přítomných.

Trump následně na adresu Kim Čong-una dodal také to, že severokorejský lídr je velmi talentovaný muž, který miluje svou zemi. Dohoda byla podpepsána v Singapuru, kde se schůzka obou státníků konala.

Původní text ZDE

autor: vef