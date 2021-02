Je to zlé! naléhal v ČT Václavek. Ondráček ho zmrazil čísly. Pak přišel obrat

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček se ve svém vstupu pro ČT24 vyjádřil k aktuální situaci kolem koronavirové epidemie, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) apeluje na prodloužení nouzového stavu a volá po zpřísnění opatření. On sám je proti prodloužení, předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik však naznačuje, že by k tomu mohlo dojít.

Nejprve se komunistický poslanec vyjádřil k tomu, zda vláda může očekávat podporu komunistické strany ve věci znovuvyhlášení nouzového stavu. "Nemohu mluvit za celou KSČM, protože tato věc ještě nebyla diskutována KSČM ani na klubu. Ale sám za sebe říkám, že asi těžko, pokud KSČM tvrdí, že poslední vyhlášení nouzového stavu bylo protiústavní," řekl Ondráček.

Jakým způsobem tedy řešit tu stávající situaci? A souhlasí Ondráček s popisem premiéra Andreje Babiše (ANO), který řekl, že ta situace je extrémně vážná, v zásadě nejvážnější od počátku pandemie. "Asi by bylo dobré, kdybychom vycházeli z nějakých čísel. Pro dnešní den samozřejmě všichni mluvíme o čísle 15,5 tisíce pozitivních případů. Ale je potřeba také říci, z jakého počtu testovaných. A pokud se podíváme do předkládajících tabulek, tak vidíme, že během včerejška bylo otestováno 87 tisíc lidí. To znamená, že ta nákazovost je asi u 18 procent otestovaných," zmínil Ondráček.

"Samozřejmě, nevidíme, jaké procento z těch lidí má jaké příznaky, to znamená, kolik z těch 15,5 tisíce je bezpříznakových nebo s mírnými příznaky a kolik má ty příznaky závažné a pak to vede k té hospitalizaci, ale pokud bych jenom toto číslo, těch 15,5 tisíce a 87 tisíc testovaných, to znamená 18 procent nakažených, porovnal za měsíc zpět, to znamená 24. ledna, kde bylo provedeno 24,5 tisíce antigenních i PCR testů a bylo zjištěno nějakých 17 procent pozitivních. To znamená ten procentuální rozdíl v těch výsledcích zůstává pořád stejný, 17-18 procent," dodal Ondráček.

Moderátor Jiří Václavek mu však skočil do řeči a zdůraznil, že víkendové testy zmiňovaly 40 procent nakažených, zároveň se zeptal na zpřísnění opatření. "Jakákoliv opatření musí být vymahatelná a musí mít svoji logiku. A já za sebe říkám, a dlouhodobě to říkám, při každém projednávání nouzového stavu. Že logiku opatření, která tato vláda předkládá, nehledejme, protože jediný způsob opatření, nebo jediné opatření, které vláda předkládá, je omezování mobility lidí. A ani na mém okrese, který je uzavřen už více než 14 dní, se to nějakým způsobem zásadně neprojevuje," zmínil Ondráček.

Podle Ondráčkových slov by se situace neměla podceňovat, ale ani přeceňovat. "Protože ta čísla, o kterých jsem mluvil na začátku našeho vstupu, mluví jasně. To, že jsou problémy v nemocnicích, to je také pravda, ale zase stačí se podívat do hlášení ministerstva zdravotnictví, kde se ale hovoří o dostupné kapacitě volných lůžek. A tam zásadní nárůsty, nebo respektive ty poklesy ve volných lůžkách, nevidím," dodal Ondráček.

A jak podle Ondráčka postupovat, aby byla ochráněna kapacita nemocnic v těch nejvíce ohrožených a vytížených regionech? "Už probíhá i přesouvání pacientů, to probíhalo z chebské nemocnice a dokonce i z trutnovské nemocnice do jiných méně zatížených nemocnic. Vycházíme z toho, že volná kapacita lůžek v České republice, nebo v nemocnicích v České republice, má určitou kapacitu, tady je, takže to řešení odvážet pacienty do zahraničí, zatím není ještě úplně nutné, byť chápu, že přesouvat pacienta z Chebu na jižní Moravu je nesmyslné, pokud je možnost přesunout ho do nemocnice v Německu. Určitě je potřeba o těchto věcech diskutovat, ale říkám, vláda přichází s těmi drakonickými čísly, ale je potřeba je také dávat do souvislostí s počtem testovaných, s počtem pozitivních a také chtít vědět, jak ty testy probíhají rozděleně po České republice," řekl Ondráček.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik pro server Novinky.cz připustil jinou možnost, než o které Ondráček hovořil. Prodloužení nouzového stavu.

„Ta čísla vývoje epidemie jsou otřesná a hrozí další zhoršování situace. Nejde o prodloužení nouzového stavu, ke kterému náš stranický orgán vydal usnesení, ve kterém nám nedoporučil jeho prodloužení. Není to ani nouzový stav vyhlášený protiústavním způsobem na žádost hejtmanů, ale je to naprosto nový nouzový stav ve světle vývoje situace. Myslím si, že by to výkonný výbor mohl vzít v úvahu a rozhodnout jinak,“ uvedl k tomu Kováčik.

Vláda na svém večerním zasedání chce skutečně opět požádat o prodloužení nouzového stavu. "Je třeba zpřísnit opatření, pandemický zákon nestačí," řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

"Musíme odvrátit totální katastrofu, taková situace v zemi ještě nebyla," řekl dnes mimo jiné premiér Andrej Babiš. Není možné, aby se 1. března vrátili do škol maturanti, podotkl. Za dramatický Babiš označil nárůst hospitalizovaných na JIP.

Protiepidemická opatření by večer mělo předložit ministerstvo zdravotnictví. Podle premiéra Babiše se Česko víceméně vrátí k opatřením z období první vlny.

Úterní přírůstek potvrzených případů nákazy, 15 672, je šestý nejvyšší za rok covidu v ČR. Nejvíce za den přibylo 6. ledna - 17 764 případů. Hospitalizovaných sice mírně ubylo, ale pacientů ve vážném stavu je dál téměř 1400.

