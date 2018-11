Je tu další zájemce o post šéfa lidovců. Bělobrádka chce nahradit...

Lidovecký poslanec Marek Výborný bude na březnovém sjezdu strany kandidovat na předsedu. Dnes to řekl novinářům. Nynější předseda Pavel Bělobrádek, který KDU-ČSL vede od roku 2010, v říjnu oznámil, že už svou funkci obhajovat nebude, připomněla ČTK.

Výborný řekl, že vedení lidovců potřebuje novou dynamiku, kterou by jako nová tvář mohl přinést. „Pro mě to není boj o funkci, pro mě to je na prvním místě služba. Nabízím práci, pracovitost,“ řekl.

Jako předseda KDU-ČSL by chtěl na první místo stavět rodinnou politiku, od ní by se pak měla odvíjet související témata, jako je podpora vzdělávání, zdravotnictví nebo sociální péče. Hodlá zdůrazňovat proevropskou orientaci země, i když je podle něj třeba udržet si i kritický pohled na některé evropské postoje, které se neshodují s pozicí Česka.

Z hlediska vnitřního fungování strany by chtěl získat nezávislé osobnosti, které by lidovce podporovaly. „Musíme se vrátit k tomu, co říkal už (bývalý předseda) Josef Lux, kdy na jádro nabalíme obal zajímavých osobností, které sdílejí naše hodnotová východiska,“ řekl. Připomněl, že Lux tímto způsobem získal pro KDU-ČSL někdejšího předsedu Senátu Petra Pitharta nebo europoslankyni Zuzanu Roithovou. Oslovování osobností a spolupráce s nimi může podle Výborného pomoci i k posílení lidovců v krajích, kde dlouhodobě mají ve volbách slabší výsledky.

Výborný také chce posílit spolupráci vedení lidovců s krajskými a okresními organizacemi a dávat ve straně větší prostor úspěšným starostům a regionálním politikům. Také by byl rád, kdyby v užším vedení KDU-ČSL zasedala žena. „Ženský pohled na politické věci je důležitý,“ řekl. Podle něj strana může nabídnout schopné političky, které by funkci mohly zastávat, zmínil například místopředsedkyni senátorského klubu Šárku Jelínkovou.

Dvaačtyřicetiletý Výborný je členem KDU-ČSL od roku 2005, ve Sněmovně zasedá od loňska, kdy byl zvolen za Pardubický kraj. Jeho otcem je někdejší lidovecký ministr obrany Miloslav Výborný, který po angažmá v politice působil jako soudce Ústavního soudu.

Kandidaturu na předsedu KDU-ČSL už oznámil nynější místopředseda strany a šéf poslaneckého klubu Jan Bartošek. První místopředseda lidovců Marian Jurečka kandidaturu zvažuje, rozhodnout se chce do konce listopadu. Spekuluje se i o možné kandidatuře senátora a zlínského hejtmana Jiřího Čunka, který se o předsednictví utkal s Bělobrádkem i na sjezdu v roce 2017.

Bělobrádek na říjnové celostátní konferenci lidovců oznámil, že už nebude opětovně kandidovat na předsedu. Brzkým oznámením svého záměru chtěl poskytnout kandidátům čas, aby se představili členské základně a prezentovali svou vizi směřování strany. Svých možných nástupců vidí několik, o jménech nechtěl spekulovat. Nehodlá ani žádného kandidáta osobně podpořit.

