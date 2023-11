Jedna mina na 2,5 metru. „Neubránitelné.“ Rusům bude stačit pár minut

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 87% Nepovedla 10% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3198 lidí

„Trochu si to spočítejme. Rychlá kontrola mapy ukazuje, že neangažovaná ukrajinská hranice mimo frontovou linii v Donbasu je dlouhá přibližně 1200 kilometrů. 500.000 min tedy poskytuje hustotu zaminování přibližně 420 min na kilometr hranice, neboli jednu minu na každých 2,4 metru hranice,“ vypočítává blogger.

To podle něj může útočící síly zdržet maximálně na několik minut, než překážku překonají. „To ani zdaleka nestačí k vytvoření takové velké minové bariéry, která by představovala vážný problém pro velký útok, a to ani za předpokladu, že by tyto miny byly soustředěny do stávajících manévrových koridorů. Pokud je například zaminováno pouze 40 % hranice, gratulujeme – nyní máte jednovrstvou blokovou překážku, jejíž překonání může trvat hodinu. Situaci dále komplikuje samozřejmá nedostatečnost a nízká kvalita ukrajinských sil v oblasti, které budou mít potíže i s obranou z připravených pozic,“ varuje blogger, že Ukrajinci nemají svoje hranice s Ruskem ani omylem chráněny, jak tvrdí.

„Z toho vyplývá zřejmý závěr, že ukrajinské levé křídlo západně od Charkova je bez značného ženijního úsilí a další armády, kterou Ukrajinci zřejmě nedisponují, v případě, že Rusové zahájí v oblasti velkou ofenzívu, vlastně neubránitelné,“ dodává válečný blogger.

Quick analytical note for the evening - in an attempt to reassure the general public that they actually have a defense along their "unengaged" border from Kharkov to Lvov, the Ukrainians recently stated they'd laid half a million mines in the area.

That's practically nothing.??… pic.twitter.com/1T05fuh9Te