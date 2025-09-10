Jestli opravdu nevěděl, nemá tam co dělat. Holec, Rakušan a Dozimetr

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje, zda existují nahrávky z jara 2022, které měly kompromitovat ministra vnitra a předsedu STAN Víta Rakušana, nebo zda jde o podvrh. Sám Rakušan situaci komentuje slovy, že se na něj chystá cílený útok před říjnovými volbami.
Komentátor Petr Holec k tomu poznamenal, že se objevuje i jiné vysvětlení. „Tak tu máme další vysvětlení, proč na sebe ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan spáchal preventivní ‚kompro‘. Právě jsme se totiž dozvěděli, že podle obžaloby v korupční kauze Dozimetr financoval STAN jeho spoluzakladatel Michal Redl. Ten je v kauze hlavní obžalovaný,“ píše komentátor v pravidelném komentáři na webu Gazetisto.
Redl podle obžaloby zasahoval nejen do hospodaření s penězi, ale měl také značný vliv na personální politiku hnutí, a to mnohem větší, než dnes vedení přiznává.
Podle komentátora není možné předstírat, že by Rakušan o Redlovi a jeho roli v hnutí neměl žádné povědomí a tvrdil, že jej nezná. „Rakušan samozřejmě zná Redla, protože i jeho tenhle prakmotr STAN jako správný loutkář vedl, ať už přímo či nepřímo, a jako dlouholetý člen vedení strany Rakušan musel vědět, z čeho se kampaně STAN financují,“ připomíná, že Redl byl skutečný zákulisní hráč, který hnutí dlouhodobě ovlivňoval.
A právě v této souvislosti Holec přichází s tvrdým závěrem: pokud tohle Vít Rakušan opravdu nevěděl, pak by měl okamžitě rezignovat na všechny politické funkce a omluvit se také národu, že v záchvatu své mocichtivosti řekl, že chce být premiér. Protože zastávat takhle vysoké politické funkce nemůže někdo, kdo neví, co se děje pod ním.
Podle Holce je samo o sobě podezřelé, že se kauza Dozimetr už dávno měla projednávat u soudu a dosud se tak nestalo. Justice se podle jeho slov případu poprvé v historii viditelně obává.
autor: Natálie Brožovská