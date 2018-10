Jindrák z Hradu odhalil, jak někteří novináři chtěli soukromou návštěvu Merkelové v Česku využít k ponížení Zemana

REPORTÁŽ Do Moskvy míří kdekdo a my nemůžeme? Tabuizovaný Kreml přijímá jednu delegaci za druhou a Česká republika má stát v ústraní? A jak je to vlastně s německou kancléřkou Merkelovou? Odmítá se sejít s prezidentem Zemanem, jestliže plánovala soukromou návštěvu naší republiky? Toto všechno zaznělo na diskusi, kterou uspořádala Nadace železné opony v Praze.

„Začněme netradičně, mimo téma – několik slov k poslední cestě předsedy Poslanecké sněmovny Vondráčka do Moskvy,“ uvedl akci hlavní organizátor Milan Syruček.

„Přes deset let nebyly na parlamentní úrovni žádné vztahy,“ uvedl k česko-ruskému setkání na úvod akce poradce pro zahraniční politiku předsedy Poslanecké sněmovny, dlouholetý diplomat Jan Sechter. „Se Spojenými státy 23 let nebyla návštěva! Letos to bylo pozvání pro šéfa Sněmovny reprezentantů – jeho vystoupení na jaře tohoto roku ve Sněmovně bylo jakýmsi návratem naší parlamentní diplomacie do světové politiky,“ odbočil do vztahů s USA. „S Ruskem nás to trápilo. Samozřejmě měli jsme možnost tam nejet a neslyšet útoky, co se valí, a dívat se na to, že jedna část Sněmovny se vztahům s Ruskem intenzivně věnuje, protože jsou tradiční, a druhá menší politická strana tam vztahy nyní navazuje. Zvolili jsme tedy tu odvážnější variantu,“ vysvětlil přítomným a dodal odvážně: „Neschovávám se tu jako zajíc a nečekám, až se ta bouře kolem Ruska přežene.“

Do Kremlu kdekdo – jen my nic?

„Od 15. května letošního roku do 10. října letos navštívilo Moskvu 299 návštěv na úrovni prezident, předseda vlády, předseda parlamentu, ministr zahraničních věcí, ministr obchodu,“ vypočítával bývalý dlouholetý velvyslanec v Německu. „Tedy 299 návštěv za čtyři měsíce! Z toho bylo několik návštěv na úrovni předsedů parlamentů. Mimochodem, 15. září navštívila Moskvu a jednala s ruským partnerem šéfová nizozemského parlamentu. Toho parlamentu země, která tvrdí, že Rusové sestřelili letadlo. Buďme objektivní a říkejme věci, jak ve skutečnosti jsou. Nenechme se vláčet nějakými dojmy a pocity a ptejme se lidí, co oni sami udělali pro vztahy. Myslím, že Rusko je natolik velká a důležitá země, která samozřejmě má své plusy a minusy, ale to má i Německo, Spojené státy, Čína. My musíme vycházet z geopolitické situace a nejen kritizovat ty druhé za něco, co udělali, když sám nejsem schopen udělat nic,“ uvedl na adresu oponentů pozitivních vztahů s Moskvou Jindrák.

Syruček poté ještě uvedl: „Chtěl bych dodat, že Vladimir Putin v blízké době pojede na návštěvu francouzského prezidenta do Paříže. Myslím si, že nejhorší ze všech možných variant ze vztahu k Rusku je jej izolovat. Kde končí dialog, tam začínají jiné prostředky. Dialog je základem vztahů, ten pokračoval i v nejhlubších dobách studené války… Řešilo se, aby se tyto země nedostaly do válečného konfliktu.“

Nutný dialog vždy a v každé době

K tomu uvedl Čechoameričan, dlouho žijící v USA, profesor Jiří Valenta z Floridy, který též pobýval v Tel Avivu: „Už to začalo s Churchillem, který počítal s tím, že se přes jeho protibolševické názory, které měl ve dvacátých letech, udělá společná fronta, aby se zabránilo hitlerizaci Evropy. I pak se ve Státech řešilo, že se musí i se Stalinem nebo Chruščovem vést dialog. To je taková variabilita v anglosaském přístupu k politice. Jak jednat s Ruskem? Jakýkoliv konflikt nebo válka s ním, to bude poslední věc, jakou budeme mít, abychom změnili jejich politiku…“

„Pofírung“ kolem soukromé návštěvy německé kancléřky u nás

Jindrák pak byl nanejvýš aktuální a odbočil k další „sistované“ návštěvě, ale z jiného pohledu: „Aktuálně řeším návštěvu paní kancléřky Merkelové, která bude v pátek v Praze. Abych to uvedl na správnou míru, paní kancléřka měla přijet minulý týden do Prahy, kdy slavil devadesáté narozeniny pan Rudolf Zahradník, bývalý šéf Akademie věd a její mentor v době, kdy strávila v Praze asi 18 měsíců před rokem 1989. Nakonec svoji cestu musela přesunout na tento pátek a původně se neměla setkávat vůbec s nikým, měla to být čistě soukromá záležitost. Samozřejmě naši žurnalisté z toho zase udělali jakousi fata morganu, která neexistuje,“ posteskl si Jindrák. „Že přijíždí na oficiální návštěvu. Nepřijíždí. Je to soukromá cesta,“ zdůraznil šéf mezinárodních vztahů na Hradě. „Má setkání s panem premiérem Babišem, což si myslím, že je v pořádku, protože jejím partnerem je předseda vlády, nikoliv prezident republiky. Velmi slušně se omluvila panu prezidentovi, že se tentokrát neuvidí – viděli se před třemi týdny v Berlíně, takže to je docela dostačující. Jak málo stačí k tomu, aby se vytvořila nějaká legenda. Novináři mně volali, že záměrně německá strana izoluje Miloše Zemana, že se s ním Merkelová nechce setkat. To jsou přání, která jsou otcem myšlenky…,“ posteskl si ještě Rudolf Jindrák.

