Jindřich Šídlo: ParlamentníListy.cz nejsou dezinformační a vnitro nemá co sestavovat žádné seznamy

Jako obvykle prezident Zeman svými včerejšími slovy o Afghánistánu a NATO vzbudil u některých lidí pohoršení. Ovšem nejen kvůli tomu, co řekl, ale že se vyjádřil právě pro ParlamentníListy.cz. Debata, proč je Zeman citován z údajně dezinformačního webu se rozproudila na twitteru a vstoupil do ní i komentátor SeznamZpráv, Jindřich Šídlo. Podle něho PL dezinformační nejsou. A vyjádřil se i proti tomu, aby byly vytvářeny seznamy dezinformačních webů.

Psali jsme: Zeman pro PL: Zkrouhnout peníze pro NATO. Po Kábulu nemá smysl. Vím, co dělala BIS, a řeknu to

Rozhovor byl citován například Českou televizí nebo agenturou Reuters a dalšími světovými a domácími médii.

V Afghánistánu se podle Miloše Zemana vytvoří teroristické centrum a obnoví se útoky po celém světě. Prezident serveru Parlamentní listy řekl, že NATO dramaticky selhalo, což vyvolává pochybnosti o oprávněnosti existence organizace. pic.twitter.com/Vep4xnSFfQ — CT24zive (@CT24zive) August 17, 2021

Jako obyčejně čelil prezident za svá slova kritice od politiků a komentátorů, lidovecký kandidát Hayato Okamura například tvrdil, že Zeman svými slovy nahrává Kremlu a že ze stažení se z Afghánistánu „v žádném případě nelze vyvozovat zpochybňování smysluplnosti existence Severoatlantické aliance jako takové“. Ta je dle Okamury tváří v tvář současným hrozbám pro naši zemi a její bezpečnost životně nutná.

To, co se děje v Afghánistánu, je možná dílčím neúspěchem. V žádném případě ale z toho nelze vyvozovat zpochybňování smysluplnosti existence Severoatlantické aliance jako takové. Ta je tváří v tvář současným hrozbám pro naši zemi a její bezpečnost životně nutná. — Hayato Okamura (@HayatoOkamura) August 17, 2021

Dále do Zemana tepali politici TOP 09, např. její předsedkyně Markéta Adamová Pekarová nebo bývalý poslanec Marek Ženíšek.

Obvinění Miloše Zemana, že BIS sleduje ústavní činitele, je pouhý strach.



Pokud se Miloš Zeman bojí, že kontrarozvědka sleduje jeho činnost, tak bych mu doporučila, ať on a jeho hradní galérka nejednají v zájmu Číny a Ruska. Uleví se nám i kontrarozvědce. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) August 17, 2021

Zatímco Zeman kritizuje NATO, jeho Rusko a Čína s Tálibánem spolupracují. Straší migrací a přitom jeho Putin může přes Bělorusko posílat migranty z Afghánistánu do EU. Má plná ústa boje proti terorismu, ale Kremlem konané teroristické činy mu nevadí. — Marek Ženíšek (@zenisek_m) August 17, 2021

Ovšem objevila se řada námitek, že se rozhovor objevil právě v ParlamentníchListech.cz. „Zeman udělá rozhovor pro PL a citujou z něho seriózní média? Z dezinfo webu? Proč?“ ptala se Marie Šůchová. Do diskuse zabředl komentátor SeznamZpráv, Jindřich Šídlo, který paní vysvětlil, že rozhovor je citován, protože Miloš Zeman je prezident ČR.

Protože je to rozhovor prezidenta. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) August 17, 2021

Ovšem téma nechtěl opustit Tomáš Slavíček. „A to, že jim dá rozhovor z nich dělá seriózní médium? Přece ta kvalita zdroje by měla být tomu nadřazena, ne? Já jako předplatitel i tištěných novin chápu jako hlavní přednost to, že redakce ověřuje zdroje za mě. Přece dneska nejsou noviny od aktualit, ale primárně od ověřování,“ namítal. Šídlo se tázal, co je na rozhovoru s prezidentem (který byl navíc sdílen i prezidentovým mluvčím – pozn. red.) k ověřování, když je zcela zjevně autentický.

„Tohle je o zdroji. Zdroj je Min. vnitra označen jako dezinfo web, pokud se nepletu. Tím pádem bych čekal, že to seriózní média nebudou chtít šířit. Ověřování bylo myšleno obecně, že to je vlastně to, co čekám od kvalitní redakce dneska,“ mínil Slavíček. Jedná se ovšem o dezinformaci vyvrácenou samotným Ministerstvem vnitra.

Psali jsme: ParlamentníListy.cz na žádném seznamu dezinformačních webů nejsou, potvrdilo Ministerstvo vnitra

No a co je na tomhle k ověřování? Ten rozhovor je zjevně autentický, nemůžeme dělat, že se to nestalo. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) August 17, 2021

Toho bych se bál skoro nejvíc, @parlamentky jsou profesní ostuda a normální šunt, ale vnitro tady fakt nemá co sestavovat seznamy dezinformačních webů. Je rok 2021... — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) August 17, 2021

Právě z vytváření seznamu dezinformačních webů vyjádřil Šídlo obavu. „ParlamentníListy.cz jsou profesní ostuda a normální šunt, ale vnitro tady fakt nemá co sestavovat seznamy dezinformačních webů,“ mínil a v tomto ohledu se pro změnu neshodl s IT pracovníkem Michalem Karvánkem, který se ptal, proč by min. vnitra takový seznam mít nemohlo. „Protože Ministerstvo vnitra fakt nemůže v demokratický zemi vydávat nějaký takový seznamy. Vnitro,“ opakoval Šídlo.

„Pokud dezinformace ohrožují společnost, měla by proti nim společnost zastoupená státem bojovat. Myslím, že v seznamu nenajdeme žádný web, který by si označení dezinformační nezasloužil...“ mínil Karvánek. „A to já si nemyslím. Třeba zrovna ty PL. Je to zvláštní škola, ale ne dezinformační web,“ nesouhlasil s nálepkou Jindřich Šídlo a ptal se, proč by mělo zrovna Ministerstvo vnitra určovat, které weby jsou dezinformační.

Protože Ministerstvo vnitra fakt nemůže v demokratický zemi vydávat nějaký takový seznamy. Vnitro. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) August 17, 2021

A to já si nemyslím. Třeba zrovna ty PL. Je to zvláštní škola, ale ne „dezinformační web“. Proč to ale má dělat vnitro? K čemu to je? — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) August 17, 2021

Do debaty se opět pustil Tomáš Slavíček, který prohlásil, že chce stát „kde může důvěřovat institucím“. „Ať se jedná o soudy, tajné služby nebo třeba vnitro. Přece stejnou logikou by pak šlo zpochybňovat, proč soud zakázal Dělnickou stranu třeba. Mělo by to být k jednodušší orientaci obyčejného občana,“ tvrdil a Šídlo mu oponoval, že taková rozhodnutí mají dělat soudy a nikoliv moc výkonná, což Slavíček uznal.

„Nicméně předpokládám, že ty seznamy jsou udělané na základě nějakých informací od tajných služeb atd., tím pádem kdo jiný než Min. vnitra by to měl vydávat?“ nevzdával se. Podle Šídla by seznamy dezinformačních webů ovšem neměl vydávat nikdo. „Ono záleží, zda v tom člověk vidí i možné ohrožení společnosti přes ty dezinformační weby, což jsem začal vnímat až díky podcastu Kanárci v síti,“ odhalil Slavíček. Kanárci v síti je podcast novinářky Alexandry Alvarové a Josefa Holého, pracovníka firmy Semantic Visions, přičemž oba dotyční považují Rusko za největší hrozbu pro Česko a jejich kariéra je vybudovaná na „odhalování“ této hrozby.

Ale soudy jsou od toho, aby takové spory rozhodovaly. Ne Ministerstvo vnitra, výkonná moc. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) August 17, 2021

já si teda myslím, že by to neměl vydávat nikdo... — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) August 17, 2021

Ono záleží zda v tom člověk vidí i možný ohrožení společnosti přes ty dezinfo weby, což jsem začal vnímat až díky @kanarciVsiti

Každopádně děkuji za reakce a přeji hezký zbytek večera. — Tomáš Slavíček (@slavacfc) August 17, 2021

