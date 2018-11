Jiří Pospíšil promluvil o poměrech v nové pražské koalici. Ale mazat schody primátorovi nechce...

Od středy je známo programové prohlášení pražské koalice. Co k němu říká lídr Spojených sil pro Prahu a europoslanec Jiří Pospíšil pro server Info.cz? Ten především hovoří o tom, že je nutné dodržovat stanovené priority.

„Pokud by se v průběhu volebního období ukázalo, že se neplní klíčové priority – jako rychlá příprava důležitých dopravních projektů, jako městský okruh nebo metro D, že to někteří členové koalice protahují, tak to jsou důvody, pro které jsem připraven tahat za záchrannou brzdu a řešit, zda setrváme v koalici,“ uvedl mimo jiné v rozhovoru Pospíšil s tím, že rozhodně nechce řešit personální otázky.

„Já jsem celou dobu říkal – nejprve dělejme program a pak dělme posty. Ostatní kolegové chtěli více dělit posty; jsem rád, že nakonec zvítězil náš koncept. Myslím, že se nám to v dobrém vrátí. Bude to jasný plán nové koalice, který budou moct kontrolovat Pražané, opoziční politické strany, ale budeme se moct kontrolovat i my uvnitř koalice,“ vyprávěl Pospíšil o tom, jak probíhala koaliční jednání. Pospíšil následně dodal, že nyní nechce rozhodně řešit rozpad koalice, když ještě ani nevznikla. „Opravdu ale od nás nečekejte, že budeme sedět ve funkcích za každou cenu celé volební období v případě, že se v jeho průběhu ukáže, že program, ke kterému jsme se zavázali, není naplňován,“ dodal Pospíšil. Své pak řekl také k opozici, která si podle jeho slov musí rozmyslet, jestli bude chtít politikařit, nebo jestli bude ochotna se na klíčových věcech domluvit. Původní text ZDE. A nechyběla ani Pospíšilova slova k Pirátům, kteří nakonec svou tvrdohlavostí získali post primátora. „Ve chvíli, kdy nám Piráti řekl, že buď budou mít Hřiba primátorem, nebo nebude koalice, tak jste jako politik před rozhodnutím. Buď budete trvat na své ambici, a ta u mě byla silná, a pak se může hádat, kdo může za pád projektu. Nebo si v určitou chvíli řeknete, že jste v politice proto, aby tu po vás zvítězilo něco pozitivního. Nyní je to pro mě uzavřená věc. Já jsem připravený kopat za tým, který tady vzniká. Není ve mně žádná zhrzenost, já jsem profesionální politik. Budu dělat vše pro to, aby byla koalice úspěšná. Včetně pana primátora. Nebudu mu mazat schody. Bitva o pozice skončila,“ uzavřel tuto otázku. Závěrečný dotaz pak patřil tomu, zda bude Pospíšil znovu kandidovat na post europoslance. „Fandím tomu, abychom vytvořili koalici proevropských stran do evropských voleb, stejně jako se nám to podařilo tady v Praze, kdy se vytvořily Spojené síly pro Prahu. Já bych byl velmi rád, kdyby se tento koncept zopakoval i do evropských voleb. Pak se uvidí, jestli tam pro mě bude místo. Opravdu jsme nyní ale na začátku,“ uzavřel. JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



