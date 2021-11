Jourová má vrásky z Polska a Maďarska. Pozastavila se i nad Babišem

reklama

Problém České republiky je jednoznačně v prokazování toho, kdo je čeho majitel a jestli se náhodou svým postavením nestaví do střetu zájmů a nepřihrává si peníze do vlastní kapsy na úkor daňových poplatníků. „Chceme, aby bylo naprosto zřejmé, kdo je v Česku vlastníkem čeho. Aby se poměrně snadno i z veřejných zdrojů dalo zjistit, jestli dotyčný není ve střetu zájmů a nepřihrává si nějaké peníze," řekla Jourová.

A pozastavila se i nad premiérem Andrejem Babišem (ANO), jehož vláda Jourovou do Evropské komise nominovala. U výše řečeného nejde primárně o Babiše, ten je nyní šetřen na základě právního systému. „Chceme, aby byl v České republice dotažen systém na odhalení případů střetu zájmů a aby fungoval Národní kontrolní systém prevenci zjištění a nápravě situací. To se však netýká premiéra Babiše, jeho se týká audit, o kterém se teď jedná po právní stránce,“ pravila Jourová a vykouzlila na své líci nevinný úsměv.

Ovšem stran Polska a Maďarska je Věra Jourová neoblomná a úsměv jí mizí z lící. „Strašně moc lidí v Evropě se bojí budoucnosti a volají po silné ruce a nevadí jim, že oseká demokratické pojistky. Je to trend poslední doby,“ popisuje pěnu mezinárodních dní, která napovídá, že lidé jsou nakloněni k autoritativnějším režimům na úkor svobody a demokracie. A to u vítězů voleb právě v Polsku a Maďarsku. „Politická garnitura, která vyhrála volby, se snaží omezovat demokratické zarážky, které brání absolutní moci, a to řešíme zejména v Polsku a v Maďarsku.“

Podle ní jsou ohroženy právě pojistky proti absolutní moci. Je potřeba zachovat dělbu moci. A Jourová vidí, že v některých členských zemích je omezováno soudnictví, které musí být nezávislé na politické moci. A dala hypotetický příklad. „Nezávislý soudce v zemi je zásadní pojistka. Když budu premiérka a něco špatného udělám, tak musí být jistota, že v zemi bude soudce, který nebude pod tlakem, že mě zrovna neodsoudí. Když to necháme být, tak budeme mít v zemi všemocné vládce, pro které nebude platit princip demokracie jako omezení moci.“

Ale vše je v rukou voličů samotných zemí. Jourová má omezené možnosti jak zasáhnout v případě, že členská země EU začíná hazardovat s pojistkami nezávislé moci. Jourová může pouze uvalit sankce na zemi, nebo nastupující autoritářštější vládě její postup komplikovat. „Já jako komisařka pro hodnoty nemám takové nástroje, abych to změnila, mohu to pouze zkomplikovat a navrhovat sankce. Silně prosazuji dodržování respektu k voličům,“ potvrdila Jourová své lpění na pevných základech demokracie v každé členské zemi.

A přišlo i na sny. Podle Jourové je Evropa přeregulovaná a přebyrokratizovaná. S tím je rozhodně potřeba něco udělat. Při každé přijímané legislativě něco vypustit, ubrat, odebrat, sesekat, protože přebujelá byrokracie zatěžuje převážně střední a malé firmy. Ale zároveň u toho upozorňuje na skutečnost, že větší část byrokracie je ze strany státu, na Brusel se prý vše svaluje už tak nějak z tradice.

A přišla i radostná zpráva. Nadnárodní korporace začnou konečně řádně platit daně. A to ve výši 15 %. Shodly se na tom členské státy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Platnost od roku 2023. I k tomu měla Jourová své: „Země OECD se dohodly na tom, že digitální daň bude. Chceme ji a musíme ji navrhnout v dohledné době. Počítáme totiž s tím, že těmi penězi budeme platit dluh, který teď vznikl kvůli potřebě zotavit se z covidu,“ řekla radostně Jourová a bylo vidět, že jí vývoj v této věci těší.

Už jen proto, že se potýkáme se stále existujícími daňovými ráji, kde si nadnárodní korporace ulehčují ze své společenské povinnosti podílet se na chodu společnosti v rámci daňového plnění. Jenže daňové ráje rostou jako houby po dešti. Jeden zastavíme, další dva vyrostou. „Usekáme pár hlav, a další narostou. Přišla jsem s přísnou legislativou proti praní špinavých peněz. Banky mají za povinnost kontrolu transakcí, které projdou z Evropy a do Evropy. Do toho hrají i věci typu Pandora Papers, které jsou zásluhou novinářů.“

Chtěla by se stát Věra Jourová prezidentkou České republiky? Kdo z politiků by nechtěl, pravila neskromně Jourová. „Jestli někdy nadejde ta chvíle, tak to bude velmi závažné rozhodnutí. Ukažte mi ale politika, který by se nechtěl stát prezidentem,“ vyjevila své tajené ambice. Zároveň s nimi ovšem popřála současnému prezidentovi Miloši Zemanovi zdraví a šťastnou ruku, pokud se rozhodne vyházet z hradního zaměstnaneckého fondu ty lidi, kteří jemu a ani republice nedělají dobrou službu.

