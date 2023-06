Jourová proti Elonu Muskovi: Regulace musí být. Můžeme Twitter zakázat

reklama

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová pravidelně jedná s technologickými giganty o regulaci umělé inteligence. Závěr posledních jednání je prý takový, že veškerý obsah vytvořený umělou inteligencí musí být jasně označen.

„Tohle už je obsaženo v nařízení o umělé inteligenci, ale to vejde v platnost až za dva roky, ale my vidíme, že technologický vývoj je rychlejší než právo, proto se s firmami musíme dohodnout, aby do svého počínání zabudovaly nějaké bezpečnostní zarážky,“ vysvětluje Jourová v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Chci, aby byla zachována práva jednotlivců, v tomto případě právo na informace, aby člověk věděl, že to, co čte nebo vidí, je produktem umělé inteligence. Představte si před volbami, jaké manipulativní příspěvky, obrázky se mohou objevovat a ovlivnit ty volby. A druhá věc je svoboda slova, protože v momentě, kdy začneme chránit svobodu slova nebo právo duševního vlastnictví robota, tak tím vlastně zároveň oslabujeme reálného člověka,“ má jasno Jourová.

Jedním z požadavků podle ní také je, aby existoval konkrétní člověk, který za novou technologii zodpovídá, kdo ji inovuje a uvádí do života a na trh. „Musí to být kontrolovatelné, abychom se byli schopni podívat do algoritmů a na konci všeho musí být člověk pro případ, že je nutné to zastavit,“ vysvětluje Jourová.

„Žijeme v přelomové době a nesmí se to vysmeknout z rukou, jak říká i izraelský historik Juval Harari. Ten pronesl zajímavou myšlenku, že když umělé inteligenci rozkážeme zničit všechno, co ničí naši planetu, tak ona nejspíše jako první zničí právě lidstvo. K tomu nesmí dojít, a proto my, kteří přinášíme pravidla, se snažíme posílit práva a schopnosti člověka držet vývoj umělé inteligence pod kontrolou,“ opakuje eurokomisařka.

V tomto prý má Evropská komise velkou podporu členských států EU, protože si uvědomují, že EK má větší páky na technologické firmy. Na globálním kodexu pro umělou inteligenci se nyní Unie domlouvá také se Spojenými státy.

Na jednáních s technologickými giganty Jourová prý řeší zejména možnost zneužití umělé inteligence k dezinformační válce, která nyní probíhá s Ruskem. „Zaplavují nás dezinformační kampaně, nejsou to žádné s prominutím drby nebo nepěkná slovíčka na internetu. Jde o cílené kampaně, které mají narušit svobodné volby a zmanipulovat lidi. Firmy se v rámci dobrovolné dohody upisují k tomu, že se na tyto věci budou zaměřovat,“ doplňuje Jourová.

Jednání se podle eurokomisařky ale neúčastní například Twitter, který pod vedením Elona Muska odešel i z dobrovolného kodexu o dezinformacích. Musk totiž prosazuje sociální síť se svobodou slova bez omezení podle litery americké ústavy. „Vzali jsme to na vědomí. Twitter dobře ví, že na něj dopadne tvrdá regulace, co se týče dezinformací a nelegálního obsahu, která má vejít v účinnost letos v srpnu,“ ubezpečuje místopředsedkyně Evropské komise.

Evropské státy ale mají schválené regulace například v otázkách podpory terorismu, popírání holokaustu, schvalování agrese nebo dětské pornografie. „Nemůžu si pomoct, ale v Evropě máme tak hrůzostrašné zkušenosti z historie s tím, že holokaust začal u slov, že tady prostě ta regulace musí být,“ dodává Jourová s tím, že pokud nebude Twitter tato pravidla dodržovat, může v Evropě být zakázán.

