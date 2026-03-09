Ukrajinský stále prezident i po vypršení mandátu, tedy po „záruční prezidentské době“ Volodymyr Zelenskyj varoval maďarského premiéra Viktora Orbána před blokováním půjčky EU Ukrajině ve výši 90 miliard eur. „Jinak dáme adresu této osoby našim ozbrojeným silám, našim klukům. Ať mu zavolají a promluví s ním ve svém vlastním jazyce,“ vzkázal Zelenskyj.
„Ať mu zavolají a promluví s ním ve svém vlastním jazyce,“ vzkázal Zelenskyj. Ne v maďarštině, ne ukrajinsky, rusky nebo anglicky. Zelenskyj na něj pošle „svoje kluky“. Jakpak asi ti kluci mluví. Nebo spíš nemluví?
V kontextu Švejka to „varování“ zní. „Orbáne, okamžitě zvedni tu svoji ruku pro peníze na zbraně, přežití a další naše zlaté záchody, nebo ti dáme přes držku.“ To už není varování. To je vyhrožování prezidenta po záruční době demokraticky zvolenému premiérovi členské země EU, která tahá Ukrajinu z bryndy.
Varování upozorňuje na reálné nebezpečí s cílem ochránit (např. „pozor, padá omítka“), zatímco vyhrožování (výhrůžka) je záměrné zastrašování újmou s cílem vynutit si určité jednání. Vyhrožování je trestným činem (§ 353 TZ), pokud vzbuzuje důvodnou obavu z těžké újmy, a na rozdíl od varování nese nátlakový charakter.
Co na to právo EU: Evropská unie chrání demokratické principy a bezpečnost svých představitelů. Ačkoliv EU přímo neupravuje trestní sazby za vyhrožování, členské státy jsou vázány společnými hodnotami (článek 2 Smlouvy o EU), které zahrnují právní stát a bezpečnost.
Kde jsou naši poslanci a poslankyně EU, kde je naše opozice a kde pan prezident, zastánce ústavy, tedy lze odvodit, že nesmiřitelný zastánce jakéhokoliv práva. Mlčíte, takže souhlasíte. Všichni? Kde jsou nyní ty naše „spravedlivé“ političky Richterová, Urbanová, Decorix, Demetrashvili, zděšená Němcová, vždy spravedlivá Nerudová, Gregorová. A jejich spravedlivý kolegové v čele se Zdechovským, Nidermaierem, Farským a Kolářem?
Pokud by to bylo obráceně, tak už z opozice zvolení, zejména Nerudová, Zdechovský, Kolář, Farský, by řvali o zásahu orgánů EU proti Orbánovi. Zablokování všech dotací EU, které nejsou ničím jiným než vyděračstvím a nátlakem k poslušnosti jedné stranické linie EU, zejména Německa a Francie. Takže odedneška vám můžeme beztrestně vyhrožovat?
Kdo tady vyhrožuje premiérovi evropské země armádou? Putin to není. Ve mně to evokuje jednoznačně sovětskou invazi do Maďarska 4. listopadu 1956 a krvavé potlačení povstání. Role ukrajinských jednotek: Sovětské síly zasahující v Maďarsku byly často součástí Podkarpatského vojenského okruhu, který zahrnoval území Ukrajinské SSR. Mnoho vojáků z ukrajinských měst (Lvov, Užhorod a další) bylo součástí okupačních vojsk.
Ukrajinský prezident po záruce opět vyhrožuje maďarskému premiérovi svojí armádou. Nebo to tak nelze chápat? Je to jen "humor" na vysoké vládní úrovni? „Jinak předáme adresu této osoby našim ozbrojeným silám, aby mu naši kluci mohli zavolat a promluvit s ním svým jazykem,“ prohlásil Zelenskyj. To je jasná výhružka minimálně únosem, případnou likvidací demokraticky zvoleného premiéra demokratické země od prezidenta země, kterou podporuje většina zemí EU, Velká Británie, Norsko, Švýcarsko a USA.
Zní vám to jako humor? Mně tedy ne, ale každý má právo na svůj názor.
