Jurečka byl u Pavla, vysvětlit reformu důchodů. Souhlasí a velmi se zajímá, řekl na odchodu

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v úterý navštívil prezidenta Petra Pavla. Diskutovali spolu připravovanou důchodovou reformu a zejména možné posouvání hranice odchodu do důchodu. Ta by podle Jurečky mohla být vázána na délku dožití, ale i nástup na pracovní trh, pojistnou dobu nebo náročnost práce.

„Tématem bylo představení návrhu a principů důchodové reformy. Prošli jsme společně všechna navrhovaná opatření. To, co reforma obsahuje, jsou klíčové věci, které znamenají, že budeme mít udržitelný důchodový systém i do budoucna pro dnešní čtyřicátníky a mladší ročníky,“ řekl po jednání Jurečka podle informací serveru Novinky.cz.

Prezident Pavel se prý nejvíce zajímal právě o věk odchodu do důchodu. „Hranice odchodu do důchodu bude spjata s tím, jak se v budoucnu bude odvíjet délka dožití. Je pro nás důležité, abychom zakotvili princip, že průměrná doba pobírání důchodu je v současnosti 21,5 roku, chceme, aby to bylo zajistitelné i do budoucna. Zároveň ale aby k tomu byla provázanost s tím, kdy ten člověk přijde na pracovní trh, jakou měl pojistnou dobu nebo jestli dělal fyzicky náročnější profesi,“ vysvětlil Jurečka.

Aktuálně prý hranici odchodu do důchodu zvyšovat neplánuje, v budoucnu při navázání na průměrný věk dožití by ale stoupat mohla. „Nemůžeme dnes s jistotou říct, že se nám bude doba dožití prodlužovat, takže hranice se může v budoucnu třeba klidně i snížit,“ uvedl Jurečka.

Žádné podrobnosti k připravované důchodové reformě jinak ministr práce a sociálních věcí nezmínil. Finální znění reformy by mělo být představeno v půli května, reforma je podle Jurečky zcela nevyhnutelná. „Když neuděláme nic, tak se kolem roku 2050 propadne důchodový účet do schodku většího, než je pět procent HDP, což je v dnešních cenách 300 až 370 miliard korun deficitu, který by musel být pokryt z jiných částí rozpočtu,“ vypočítal Jurečka.

Toho potěšilo, že prezident Pavel souhlasí s nutností důchodové reformy a o téma se velmi zajímá. „Vnímám to, že bere velmi vážně, aby se reforma provedla, abychom tu měli vazbu na udržitelné finance, protože tu nemůžeme zadlužovat děti a vnoučata,“ pochválil prezidenta.

Právě rostoucí výdaje na důchody stojí mimo jiné za nejvyšším dubnovým schodkem rozpočtu od vzniku samostatné republiky. Schodek činí 200 miliard korun, což je o 100 miliard více než v loňském roce. „Bohužel to není překvapivá informace. Predikovali jsme to, protože jasně vidíme nárůsty výdajů na důchodovém systému. I přestože máme nejnižší nezaměstnanost v EU, příjmy z pojistného nestíhají pokrývat narůstající výdaje na výplatu důchodů. Je to ukázka a velmi praktické varování, že když nebudeme dělat nic, tak se bude situace vyvíjet a zhoršovat,“ dodal Jurečka.

