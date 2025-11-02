K Moravcovi ne. Do studiu opět nepřišel nikdo z ANO

V nedělních Otázkách řídil Václav Moravec diskusi předsedy největší odborové centrály v zemi Josefa Středuly, exministra financí Miroslava Kalouska, předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla a poslance Jana Skopečka (ODS). Moravec oznámil, že do debat zval i zástupce hnutí ANO, ale nikdo nechtěl přijít.
Středula hned v úvodu naznačil, že programové prohlášení nové vlády odráží především plány hnutí ANO, i když ekonomicky to podle něj nebude nijak jednoduché čtyřleté období pro zaměstnance, protože se mu zdá, že v programovém prohlášení schází prostor pro dialog s odbory a se zaměstnanci.
Kalousek naznačil, že v novém programovém prohlášení vidí rozpory mezi tím, co hnutí ANO slibuje a na co reálně jsou peníze. To v konečném důsledku znamená, že vláda buď Česko víc zadluží, což by si osobně nepřál, nebo nesplní nemalou část svých slibů, což by z jeho pohledu bylo lepší.
Mojmír Hampl se přidal a taktéž poukázal na propast mezi příjmy státu a výdaji, které naslibovala budoucí Babišova vláda. „Rozpor v takovéto velikosti jsme v našich dějinách ještě nezažili,“ pravil Mojmír Hampl.
Jan Skopeček upozorňoval, že pokud vláda Andreje Babiše zruší penzijní reformu, kterou prosadila končící vláda Petra Fialy (ODS), tak to Českou republiku bude velice bolet. Sice ne hned, ale bude, a hodně. Nejpozději za padesát let.
Kalousek konstatoval, že se budoucí vláda chová nezodpovědně, když naznačuje, že ji budoucnost Česka vlastně nezajímá a tuto zemi klidně ekonomicky ještě víc zatíží.
A tady se ozval Josef Středula.
„On byl dost zákeřný, když byl ministr financí. A prosazoval strašné věci. Já se k tomu ani nechci vracet,“ zpražil Kalouska. Pokud Kalousek kritizuje budoucí vládu, tak to podle Středuly bude pro Babiše spíš pochvala.
Jedním dechem dodal, že v programovém prohlášení se odráží to, co hnutí ANO slibovalo v předvolební kampani. „Já jsem před volbami slyšel hodně nepěkných slov o tom, jak to dělala stávající koalice,“ prozradil Středula.
Skopeček kontroval, že plány budoucí vlády významně přiživí inflaci.
„Ze své zkušenosti říkám a říkám to tady autoritativně, že lidé v této zemi jsou rozpočtově odpovědnější a v hlavách jsou peněžně mnohem prozíravější než často jejich politická elita. A jsou mnohem méně radikálnější než jejich politická elita. Řada věcí se dá vysvětlit, protože lidé vědí, že peníze nerostou na stromech. Zejména lidé v České republice to vědí. Jsou země, kde se debaty o tom, z čeho se co bude platit, vůbec nevedou. A pak máte ty šílené důsledky,“ poznamenal Hampl.
Odstrašující příklad se podle něj ukazuje zejména na situaci ve Francii.
Připomínal také, že ČEZ poskytuje státnímu rozpočtu asi dvacet miliard korun ročně, což jsou peníze, které po zestátnění ČEZ budou chybět. Pokud by Hampl s ČEZ vůbec něco dělal, prý by klidně ještě část prodal do rukou soukromníkům.
Středula konstatoval, že vláda Andreje Babiše k zestátnění ČEZ nakonec nesáhne.
Doporučoval posvítit si spíš na to, kdo v Česku jak daně platí, a kdo naopak placení daní obchází. Kalousek na to konto doplnil, že asi každý Čech někdy slyšel, zda chce za odvedené služby platit s fakturou, nebo bez, a tato otázka bude podle něj padat, i když se obnoví EET v nějaké nové podobě.
„I já jsem tu větu slyšel a odpověděl jsem: s fakturou, protože já jsem ministr financí. A ten člověk se strašně vyděsil, protože tehdy nevěděl, že jsem ministr financí,“ pravil Kalousek.
Hampl konstatoval, že EET Česko rozhodně nespasí.
„Je absolutní rozpočtová halucinace, že se tím pokryjí ty výdaje, o kterých se tady bavíme,“ pravil Hampl. Stejně tak podle něj ve stávající ekonomické situaci nemáme prostor pro snižování daní.
Došlo i na debatu o rozpočtu. Podle Hampla v rozpočtu na rok 2026 nechybějí peníze, ale naopak přebývají výdaje.
Středula volal po tom, aby se Česko vyhnulo rozpočtovému provizoriu.
Hampl nabídl jiný pohled.
„Ale já bych byl rád za to, aby byl připraven řádný a dobrý rozpočet, třeba i za cenu jednoho měsíce rozpočtového provizoria, než abychom měli špatný rozpočet, který bychom do nekonečna opravovali,“ konstatoval Hampl.
Kalousek pro dokreslení situace dodal, že stále fungující vláda musí dodržovat zákon a nejen poslat rozpočet do Sněmovny znovu, ale zapracovat tak i Státní fond dopravní infrastruktury. „Mně jde o to, aby moje vláda dodržela zákon,“ pravil Kalousek.
V obecné rovině konstatoval, že ministři vždy chtěli po svých ministrech financí víc, než má státní kasa k dispozici. „To se dá buď řešit tak, že ministr financí řekne nemám a nedám, což bych udělal já, nebo si někdo bude muset půjčit a rozdat,“ pravil Kalousek.
A debatu tím v podstatě uzavřel.
autor: Miloš Polák