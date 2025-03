K čemu to bylo? Ani Ukrajinci nevidí smysl vpádu do Ruska

Marija Panková je jedna z mladých žen, která v ukrajinské kurské oblasti ztratila přítele. Byl jím Pavlo Humenijuk, ženista 47. ukrajinské brigády Magur, který se v prosinci ztratil. Dodnes se neví, zda je mrtvý, či živý a v zajetí. Pětadvacetiletá Panková se podle agentury Reuters domnívá, že cena za riskantní vpád Ukrajiny do Ruska byla možná příliš vysoká. Tento názor sdílí mnoho dalších lidí na Ukrajině, zejména poté, co se vojáci tento měsíc po týdnech těžkých bojů stáhli z většiny Kurska.

Generální štáb ukrajinské armády tvrdí, že Kurská operace měla smysl, protože splnila většinu cílů, které splnit měla. Zaprvé zaměstnala ruské síly, které nemohly útočné operace rozvíjet na dalších úsecích fronty s takovou silou jako před ukrajinským útokem ze srpna 2024. A pak také částečně ochránila ukrajinskou oblast Sumy, která s ruskou Kursku oblastí sousedí.

Vedle toho prý také operace posílila morálku ukrajinského obyvatelstva.

Téměř 1000 ruských vojáků bylo během operace zajato, přičemž někteří z nich byli vyměněni za ukrajinské zajatce.

„Od samého počátku byla logistika vážně komplikovaná, protože když jsme vstoupili do Kurské oblasti, zajistili jsme dostatečnou hloubku v obsazeném území, ale nezajistili jsme dostatečnou šířku,“ řekl Serhij Rachmanin, ukrajinský zákonodárce z parlamentního výboru pro bezpečnost a obranu.

Rusové prý postupem času nejen zesilovali, ale také zlepšovali útočné operace. Postupně nasadili do akce asi 100 tisíc lidí.

Dvaatřicetiletý voják Oleksij Deševskij, bývalý pracovník ostrahy supermarketu, který v září v bojích v Kursku přišel o ruku, řekl, že v operaci nevidí žádnou logiku. „Neměli jsme s touto operací vůbec začínat,“ řekl agentuře Reuters v rehabilitačním centru v Kyjevě, kde strávil posledních šest měsíců snahou přizpůsobit se životu s významným zraněním.

Podle serveru Kyiv Post se Rusové připravují na nové kolo jednání o budoucím míru na Ukrajině. Jednání opět proběhne v Saúdské Arábii a podle Ukrajinců do něj Rusové vstoupí s velkým sebevědomím, bez ochoty dělat ústupky a s touhou prosazovat svoje záměry. Stačí si prý připomenout, že Moskva odmítla společný americko-ukrajinský návrh úplného a bezpodmínečného 30denního příměří, místo toho navrhla pouze zastavit letecké útoky na energetickou infrastrukturu. A mezitím dál útočí na Ukrajince. Naposledy v důsledku ruského útoku zemřela tříčlenná rodina včetně 14leté dívky. V Záporoží.

Američtí vyjednavači se v pondělí sejdou odděleně s ukrajinskou a s ruskou delegací v Saúdské Arábii, což americký vyslanec Keith Kellogg popsal jako „kyvadlovou diplomacii“ mezi hotelovými pokoji.

„Doufáme, že dosáhneme alespoň určitého pokroku,“ řekl televizní stanici Zvezda Grigorij Karasin, který povede ruskou delegaci, aniž by upřesnil, co má přesně na mysli. Poznamenal, že on a další vyjednavač, poradce FSB Sergej Beseda, budou mít do rozhovorů „bojovnou a konstruktivní“ náladu.

Karasin je kariérním diplomatem, který nyní sedí v horní komoře ruského parlamentu, zatímco Beseda je dlouholetým důstojníkem FSB a nyní poradcem ředitele bezpečnostní služby FSB.

Server Kyiv Independent upozornil, že Ukrajina obvinila Rusko z neupřímnosti v mírovém úsilí a poukázala na pokračující údery navzdory nedávnému tvrzení prezidenta Vladimira Putina, že nařídil zastavit útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

