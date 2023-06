Kachovka zaplavila i ruské vojáky

07.06.2023 7:31

VÁLEČNÝ MONITOR Ukrajinci a Rusové se stále vzájemně napadají, že to druhá strana odpálila hráz u přehrady, čímž jednak notně snížila vojenské akce v zatopených oblastech. Ale nejen to. Poloostrov Krym ztratí velký zdroj pitné vody. Ale nejen to. Odpálení přehrady v sobě ponese i další obtíže. Ukrajinci tvrdí, že viděli, jak valící se voda smetla několik ruských vojáků. Americká zpravodajská stanice CNN popsala, jak je to s důkazy o vinících celé akce u přehrady.