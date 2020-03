Kalousek bavil kavárnu: Vlastenec má kouřit, chlastat a umřít na hranici důchodového věku, říká prezident. S tím posledním otálí

REPORTÁŽ Desítky lidí přišly v minulých dnech diskutovat s Miroslavem Kalouskem do českobudějovické kavárny na akci s názvem „Na pivo s Mirkem“. Mluvilo se o nutných změnách v penzijním systému, o budoucím prezidentovi nebo i o tom, jestli by nový předseda Senátu měl, nebo neměl jet na Tchaj-wan. Kalousek vysvětloval i svou „špatnou pověst“. V průběhu večera došlo také na prezidenta Zemana a na premiéra Babiše. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 nešetřil ani jednoho z nich.

Miroslav Kalousek hned na začátku atmosféru v kavárně odlehčil. Projevil radost nad tím, kolik lidí na akci přišlo a podotkl: „Abyste to nepokládali za ztracený čas, nechci na začátek mluvit příliš dlouho. Mnohem raději bych slyšel vaše dotazy, připomínky. Můžete mi nadávat, na to jsem zvyklej,“ řekl a následoval smích a potlesk.

Rovnostářská chudinská dávka

Hned na úvod zmínil Miroslav Kalousek zákon o státním rozpočtu a prozradil, že zatímco v médiích se propíralo hlavně to, že rozpočet má deficit 40 miliard, byť jsme po šesti letech růstu, jemu vadí ještě jiná věc. Upozornil na to, jak „v celém tom rozpočtu není jedna jediná koruna na nezbytné změny v penzijním systému a v systému zdravotního pojištění“. Kalousek zdůraznil, že s oběma těmito systémy je nutné něco udělat, jinak už to dle jeho slov bude za pár let velký problém. Ten podle něj nastane už zhruba za deset let, a za dvacet let bude kulminovat. „Ten stát nezkrachuje ze dne na den, ono to chvilku trvá. Ale v roce 2040 jsme v průšvihu, kdy prostě pokud penze, tak rovnostářská chudinská dávka, a především nedosáhneme na tu dostupnou a kvalitní zdravotní péči tak, jak jsme na to zvyklí,“ varuje bývalý ministr financí.

„My jsme se snažili to řešit v roce 2011. Současné vládní strany všechno, co jsme zkoušeli, ať už na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak na Ministerstvu zdravotnictví, zrušily. Což bych jim ještě odpustil, kdyby předložily nějakou alternativu. Já netvrdím, že jsme nositelé jediné pravdy. Nemusí to být podle nás, může to být podle někoho jiného. Ale něco se s tím udělat musí,“ řekl. A zdůraznil, že budeme muset mnohem více myslet na svoji osobní spoluzodpovědnost a spoluúčast. Jednou z možností, které Kalousek v souvislosti se změnou penzijního systému nastínil, bylo snížení povinného sociálního pojištění, kdy by si lidé z ušetřené částky v určité míře spořili i sami.



Vlastenec musí chlastat, kouřit...

Vize pro rok 2050?

Následná diskuse byla velmi živá. Padla třeba otázka, jakou má TOP 09 vizi například pro rok 2050. „Kde chcete být?“ tázal se jeden z účastníků besedy a vyvolal tím veselý smích nejen u Miroslava Kalouska.



„Když se zeptáte mě, tak na to mám celkem jednoduchou odpověď. Mně v roce 2050 bude 90 let,“ smál se předseda poslaneckého klubu TOP 09, ale pak zvážněl. „Ale to je přesně ono, to je ta zodpovědnost. Musíme myslet na to, co bude v roce 2050,“ řekl a prozradil, že by si velmi přál, aby v roce 2050 byla Česká republika svobodná, moderní, konkurenceschopná. Aby tady byla společnost s velkou úctou k odkazu předků, aby lidem záleželo na ochraně krajiny a na tom, jakou krajinu předá generaci v roce 2070.

„Měla by to být země svobodná, země, kde vláda neřídí životy občanů, ale stanovuje celkem jasná přehledná pravidla. Aby to byla vláda práva, nikoliv vláda vůdce,“ projevil své přání Kalousek.

Může i za to, že koza málo dojí

Jeden z návštěvníků kavárny pak Miroslavu Kalouskovi prozradil, že ho má rád, že dokonce nosí tričko s jeho podobiznou. „Zamýšlím se nad jednou věcí. Byl jste úspěšný ministr financí, který byl oceňovaný v EU, mluvíte tak úžasně, že vás tady spousta lidí poslouchá se zatajeným dechem. Navíc jste charismatický a vtipný člověk. Čím vy jste si, proboha, mohl vysloužit tak strašnou pověst?“ zeptal se.

„To, že si ta babišovská propaganda vybrala právě mě, já můžu do určité míry brát jako pochvalu, že jsem byl vyhodnocen jako nejnebezpečnější soupeř. Že je mi to v zásadě prd platné, to je také pravda. Ale prostě ta propaganda má takovou sílu,“ podotkl. „Víte, já jsem nevěřícně zíral na ty řetězové maily a na ty vily, ve kterých já bydlím. Ne, že bych je nebral tedy. Dokonce se mi podařilo vygooglovat, komu patří. Jedna patřila Gatesovi a jedna nějakému fotbalistovi Chelsea. Ale oni si dali i takovou práci, že ukazovali interiéry těch vil. A v těch visely moje fotografie a fotografie Karla Schwarzenberga. Nemáte tušení, kolik lidí tomu uvěří. Holt, když se snažíte, tak z jednoho Slováka, který není schopný dát dohromady kloudnou větu, uděláte spasitele národa – a z jednoho docela normálního, obyčejného chlapa uděláte největšího škůdce. Je to věcí propagandy, jde to!“ uzavřel Kalousek.



Aby nelezl do zadnice Rusákům a Číňanům

Ačkoliv volba nového prezidenta není ještě zdaleka aktuální, padla otázka i na to. A sice, zda jako pravicová opozice chystají nějakého kandidáta na prezidenta?

„Já na slově pravicový u prezidenta netrvám. To je důležité u vládního programu. Je velký rozdíl, jestli vláda dělá pravicovou, středovou nebo levicovou politiku. U prezidenta, vzhledem k jeho pravomocem, je úplně jedno, jestli je pravicový, nebo levicový,“ vysvětlil Kalousek.

A prozradil, co by ale prezident podle něj rozhodně splňovat měl. „To první je, že by mě ctít Ústavu, ústavní zvyklosti, aby jeho rozhodování bylo čitelné, předvídatelné a neohýbalo se to podle aktuálních přání nebo sympatií, aby si z toho nedělal trhací kalendář. Ta druhá podmínka je, aby byl jasně prozápadně orientovaný a nenutil nás, abychom si kladli otázku – protože prezident zastupuje stát – tak jaký že ten stát vlastně zastupuje. Jinými slovy, aby nelezl do zadnice Rusákům a Číňanům,“ nebral si Kalousek servítky a dodal: „A pak aby nám nedělal ve světě ostudu. A to je tak asi v zásadě všechno.“

Vyjádřil se i ke dvěma možným kandidátům na příštího prezidenta. „Abych vám řekl, co jsou moje preference, bez ohledu na levicovost a pravicovost a na osobní sympatie a nesympatie, tak nejsem žádný zvláštní fanda pana generála Pavla, i když je mi sympatický, a tím méně jsem nějaký zvláštní fanda předsedy ČMKOS Josefa Středuly. Ale kdyby ve druhém kole proti sobě stanuli Petr Pavel a Josef Středula, tak od toho okamžiku až do volby prezidenta já klidně spím s vědomím, že příštích pět let se nebudu stydět za svého prezidenta. A že to pro mě bude úplně nový pocit,“ sdělil Miroslav Kalousek.

Věděli jsme, kdo byl Miroslav Šlouf… A Zeman dnes?

Další otázka se pak týkala lidí kolem Miloše Zemana. „Já teď čtu Kmentova Rudého Zemana, je to tedy velmi náročné čtení. Chci se vás, jako starého politického matadora, zeptat – vy politici jste nevěděli v těch 90. letech, že Zeman je totálně obklopený, už jako předseda vlády, kádry z politických škol, z ruských vojenských škol a podobně?“ ptal se jeden z návštěvníků akce.

Čínu bychom uklidnili, Tchaj-wan rozčílili

Ke konci padla i otázka, jestli si Miroslav Kalousek myslí, že by nový předseda Senátu Miloš Vystrčil měl jet na Tchaj-wan.

„Já si myslím, že by měl. Nejsem si úplně jistý, jestli bylo to rozhodnutí, které přijal pan předseda Kubera, dostatečně promyšlené po všech stránkách. Zahraniční politika je složitá. V každém případě měl moje sympatie. Ale teď už, kdyby tam Miloš Vystrčil nejel, tak by to z mého pohledu znamenalo ztrátu tváře. A k té nemáme sebemenší důvod,“ řekl Kalousek. „Samozřejmě bychom možná trošičku uklidnili Čínu. Ale ona by si nás za to nevážila. A samozřejmě bychom rozčílili Tchaj-wan, který je několikanásobně důležitějším investorem na našem území. Já jsem přesvědčen, že by jet měl,“ uzavřel předseda poslaneckého klubu TOP 09.

