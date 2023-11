Kalousek chce do voleb za TOP 09. Jenže má i pochyby. Naznačil

Někdejší ministr financí a Miroslav Kalousek na sociální síti X oznámil možný návrat do politiky – chce kandidovat do Evropského parlamentu za TOP 09. Přiměla jej k tomu řada nominací z regionů TOP 09, která nešla odmítnout.

reklama

Počet nominací z regionu jej přesvědčil, že by se měl ucházet o křeslo europoslance na kandidátce SPOLU. „Musím mírně dojatě říct, že mě mile překvapilo velké množství nominací z regionů TOP 09, abych kandidoval do evropských voleb,“ uvedl Kalousek na síti X.

„Je to masivní projev důvěry, který nelze odmítnout. Přijímám proto tyto nominace a jsem připraven kandidovat,“ doplnil současný řadový člen TOP 209.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Respektuje, že o jeho kandidatuře musí však rozhodnout výkonný výbor strany. „Takže čert ví, jak to dopadne. Třeba jsou tu závazky, o kterých nic nevím…,“ napsal expředseda TOP 09, kterou v roce 2009 založil a dostal do vlády.

Musím mírně dojatě říct, ze mě mile překvapilo velké množství nominací z regionů @TOP09cz, abych kandidoval do evropských voleb. Je to masivní projev důvěry, který nelze odmítnout. Přijímám proto tyto nominace a jsem připraven kandidovat. Respektuji, že o tom však musí rozhodnout… — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) November 23, 2023

Kalousek je aktuálně místopředsedou správní rady VZP. V lednu 2021 Kalousek po 22 letech skončil jako poslanec. Už tehdy ale upozornil, že odchod ze Sněmovny neznamená odchod z politiky. Nadále zůstal aktivním členem TOP 09 a na sociálních sítích se často kriticky vyjadřuje k hospodaření současné Fialovy vlády.

Už letos v březnu se spekulovalo, jestli Kalousek nebude volebním trumfem pro blížící se volby do Evropského parlamentu. „Domácí politika je s evropskou velmi provázaná. Já jsem jasně řekl, že v tomto roce nebudu kandidovat do žádných voleb. Do jakých voleb budu kandidovat v následujících letech, ještě nevím. Možná do žádných, možná do všech, je to jenom rozhodnutí mé a strany, která mě bude, nebo nebude chtít nominovat,“ uvedl Kalousek pro Deník N letos v březnu.

Psali jsme: Vyhazovat ze škol. Vyhostit z Česka. Kalousek žádá akci „Ku*vy se nevolí.“ Kalousek zaútočil na Nerudovou, Farského a STAN Babiš se omluvil Kalouskovi. „Odporné svinstvo“ měl šířit i Bartoš Velké šetření státu. Zrušit ministerstvo pod Černochovou! Jak? Je zde návod

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE