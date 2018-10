Kalouskova fanynka v šoku: Na akci Babiše bylo narváno! Žrádlo kydané do papíru. Staří lidi, co sotva lezou, hole, berle…

„Jižní Město bylo plné pozvánek na ‚Sousedskou večeři‘ se Stuchlíkem a dalšími exempláři z ANO,“ začíná své vyprávění o návštěvě předvolební „Sousedské večeře“ ANO Jenny Nowak.

Tato spisovatelka vystupující v žánru publicistiky takřka výlučně na Šafrově Foru24.cz se stala známou svým vehementním „vyvracením lží o Miroslavu Kalouskovi“, nebo psaním o „odporné vlně splašků“ hanící knížete Schwarzenberga. Nedávno pak zaujala textem „Kultura podle Okamury“. Někteří ji dokonce nazývají „vedoucí fanklubu Miroslava Kalouska“.

Nyní se tedy se skupinou svých kolegyň vypravila na Sousedskou večeři na Jižním Městě, ačkoliv vlastně nic dobrého nečekala. Ale bylo to prý ještě mnohem horší.

„V hnusné zimě a větru tam zblblí lidi stáli obří, dobře hodinovou frontu na žrádlo kydané do papíru. Dávať jim krmiť, jak říká StBureš, protože on sám jimi pohrdá. Staří lidi, co sotva lezou, hole, berle… nejhlubší ponížení,“ líčila.

Nad tím vším prý vládl veselý moderátor, který všem říkal „kluci a holky“. A koš kazet s „hudbou z osmdesátek“, který se rozdával, ale staří lidé se pro něj museli ohnout až na zem. „Ohni hřbet až k zemi a dostaneš šmejd. Zadarmo! Neberte si pět! křičí pořadatel.“

Jiného pořadatele prý zaujala Nowak s doprovodem, protože na sobě mají svými slovy „různé nápisy“.

„Oznamuje nám, že musíme odejít. Vlídně mu vyložím, že nemusíme, jelikož to je veřejná akce. Zkouší to s tím, že oni si pronájem pozemku zaplatili. No, to je možné, akce je ale přesto pro veřejnost. Nejdeme nikam. Nařvanec vyhrožuje policií,“ líčí publicistka.

Podobně se to prý opakuje s jakousi paní z pořadatelské služby. Ta nabízí možnost setrvání, pokud literátka schová plakát „BurešPudeš“. Nowak se dovolává toho, že neexistuje žádný předpis, který by jí zakazoval držet na veřejné akci kus papíru.

„Z pódia oznamují (opakovaně, asi třikrát), že si kluci a holky mají užívat té bááááječné atmosféry a nemají si všímat zaplacených provokatérů, kteří by pro peníze udělali cokoli,“ líčí další průběh událostí. Pak se k ní dostaví starosta městské části Praha 11. „A sdělí nám, že by chtěl, abychom odešli. A taky scestně mele cosi o pronájmu pozemku. I jemu tedy vlídně vysvětlím, že jsem občankou Prahy 11 a mám právo tady být jako kdokoli jiný. Namítne, že je to jen pro zvané. Vážně? Já ale pozvánku dostala. Opravdu mě starosta mé domovské městské části vykazuje kvůli papíru v ruce?“ líčí Jenny Nowak.

Nakonec dorazí policie, kterou prý předtím pořadatelé vyhrožovali. „Tři po zuby ozbrojení chlapi v neprůstřelných vestách přišli rozehnat asi tak sedm ženských,“ popsala situaci. Policisté však prý mají rozum a vědí, že vyhodit Nowak s doprovodem nemohou.

„Přišli s tím, že pořadatelé si stěžují, že náš stojící hlouček ‚zabírá místo u stolů‘. ‚Nemohli byste si tedy sednout?‘ otázal se policista. ‚Jistě, proč ne,‘ souhlasily jsme ochotně a na ta místa, která jsme zabíraly vestoje, jsme si tedy sedly a zabíraly je vsedě. A bylo to,“ skončila vyprávění s tím, že nakonec její parta policistům zatleskala.

„Když jsme po hodině v poklidu odcházely dát si v restauraci něco za svoje, fronta na blafy zdaleka nebyla u konce…“

