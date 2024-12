Kamala byla dobrá kandidátka, ale prohrála kvůli Bidenovi a inflaci, myslí si Klvaňa

29.12.2024 20:00 | Monitoring

Američané touží po úspěchu a bohatství, ale výzvy posledních let a desetiletí, jako byl teroristický útok 11. září 2001, hospodářská krize nebo epidemie covidu, zasadily velkou ránu jejich národnímu sebevědomí. Jak se budou Spojené státy vyvíjet poté, co se do Bílého domu v lednu vrátí Donald Trump? O tomto tématu hovořil v pořadu Českého rozhlasu Chyba systému politolog Tomáš Klvaňa z New York University v Praze.