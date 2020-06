Kamarádi Piráta Bartoše? Násilí připouštíme, říká Antifa, dle Trumpa teroristé. Zde je pravda

reklama

Po nepokojích v USA, které vypukly po smrti George Floyda, americký prezident prohlásil, že zařadí organizaci Antifa na seznam teroristických organizací.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Anketa Budou Spojené státy v roce 2030 stále největší světovou mocností? Budou 8% Nebudou 92% hlasovalo: 3091 lidí

Častou výtkou vůči tomuto hnutí je násilí, které praktikuje a ke kterému se Antifa i přiznává a prohlašuje ho za někdy nevyhnutelné. "Násilí chápeme jako jeden z prostředků boje proti fašismu, avšak snažíme se k němu sahat, až když je to nevyhnutelné. Mnohokrát jsme se přesvědčili, že je násilí to jediné, čemu neonacisté rozumí. Sami totiž často nemají žádný skutečný zájem na politické činnosti a je to právě pouze násilnická a agresivní image, které je na neonacismu přitahuje. Násilí představuje mantinely jejich světa, a proto se bez něj nelze v rámci antifašismu obejít. Jestliže bojujeme proti neonacistům i násilím, nebráníme jen sami sebe a náš svobodný prostor, ale bojujeme i za všechny, kteří se bránit nemohou.

Anketa Existuje v České republice rasová či národnostní diskriminace? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 47 lidí

Zároveň neuznáváme monopol státu na násilí. Nevidíme důvod, proč by mělo násilí, které používá policie, být bráno jako z principu lepší než jiné násilí. Přesto se snažíme roli násilí nepřeceňovat, neboť si uvědomujeme i jeho negativní důsledky. Raději pořádáme osvětové akce, přednášky, koncerty a festivaly, případně demonstrace, nebo naopak sportovní utkání, na kterých můžeme problematiku fašismu vysvětlovat pokojnou cestou. Nejdůležitější antifašistický boj se totiž vede v hlavách lidí," vysvětluje svůj přístup Antifa na svých stránkách. Dodejme, že se jedná 'jen' o české stránky a Antifa v jiných zemích se může i jinak prezentovat.

Na svých stránkách Antifa odmítá též nálepku extrémistů a to proto, že odmítá koncept extrémismu jako takového, který bere jako další nálepku ve snaze zdiskreditovat je či jiná hnutí. "Slovo 'extrémisté' o nás nic nevypovídá, je pouhým signálem, že stát pokládá naše aktivity za problém," tvrdí Antifa a odkazuje na článek "Kdo jsou skuteční extrémisté?" Odkaz však nefunguje a tak se případný čtenář nedozví, kdo jsou skuteční extrémisté, i když už z úvodního popisu se dá ledacos odvodit.

Fotogalerie: - Nacionalisté versus antifašisté

Proti Trumpově prohlášení už se ozval Mark Bray na stránkách deníku Washington Post, autor knihy "Antifa: Příručka antifašisty". Dle něho Trump nemá důkazy o tom, že by za protesty stála Antifa a navíc se snaží ukázat hnutí ve špatném světle, aby delegitimizoval ozbrojený odpor a odvedl pozornost od problémů "bělošské nadřazenosti a policejní brutality".

Sám Bray uznává, že členové se hlásí k ozbrojenému odporu vůči policii a k ničení "policejního a kapitalistického majetku", ke kterému po smrti George Floyda došlo. Ale podle jeho znalostí jsou skupiny Antify malé kvůli strachu z infiltrace policií. "V podstatě jich není dost, aby takovou spoušť způsobili sami," tvrdí autor příručky a dodává, že to, že má Antifa podporu na Twitteru nevypovídá o počtu členů.

Fotogalerie: - Občanský protest v Berlíně, zpestřený Antifou

Dále tvrdí, že Trump nemůže podle zákona žádnou domácí organizaci označit za teroristy a připomíná, že Antifa nemá žádnou pevně danou hierarchii, jednotlivé buňky spolu jen spolupracují. Dle Braye navíc Antifa ve Spojených státech "nikoho nezabila". Podle něho Trump tím, že se zaměřil na Antifu, uznává, že protestující mají důvod protestovat, jinak by přece prý k odsouzení stačilo to, že několik policejních stanic a obchodů lehlo popelem.

Bray také připomíná, že to není poprvé, co se ozvaly návrhy, aby Antifa byla zařazena mezi teroristické organizace a varuje, že pokud by došlo k zařazení "socialistů, anarchistů, komunistů a dalších radikálů" do kolonky teroristé, tak to podle něho znamená, že budou kriminalizovány a delegitimizovány všechny politické názory "nalevo od Joe Bidena" (demokr. kandidát na prezidenta - pozn.red.)

V Čechách je s Antifou spojováno zejména jméno pirátského předsedy Ivana Bartoše a to kvůli fotografiím, kde pózuje před vlajkou Antify. Bartoš pak své postoje vysvětloval na Facebooku a odmítl, že by byl kdy člen Antify. "Jsem liberál a pacifista. Být proti fašismu mi přijde správný. A věřím, že tomu tak v ČR stále je. Ano, byl jsem na demonstracích v Praze - stejně jako jsem stál například u ubytoven, byl jsem v Krupce, kde pochodovali neonacisté a hrál jsem vystrašeným dětem na harmoniku. Stejně tak ve Varnsdorfu nebo v Ústí."

Psali jsme: FOTO Ivana Bartoše s levičáckou Antifou? „Hrdej!“ „Nestydím se“

"GNWP (Good Night White Pride) je dlouhodobá kampaň hudební scény proti nacismu. Může se to někomu nelíbit, ale je to tak. Nikdy jsem nebyl ani nejsem členem AFA ani žádné jiné ideové organizace kromě Pirátské strany. Neuznávám násilí jako řešení problémů. Mé postupy jsou didaktika a politika. V případě nutnosti nenásilný protest," dodával.

A podotkl, že protestoval hlavně proto, že se v Praze exhibovali lidé jako Tomio Okamura, Martin Konvička či Adam B. Bartoš a "stavěli šibenici". "Cítil jsem jako svou morální povinnost, říci tomuto způsobu prezentace jasné ne," pravil Bartoš.

Psali jsme: Student Šmíd z USA! Násilí v Americe: Nové informace. Podivné Ivan David k nepokojům v USA. Násilí na základě barvy pleti. A souvislost s volbami? Ruská stopa! Hahaha! ČT informuje o násilí v USA. Čí pozadí? Lid se baví VIDEO Rasová válka v USA. Totální chaos. Policie? Nikde. Braň se, jak umíš

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.