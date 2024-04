Kandidát Korčok a Soros. Důkaz o setkání a pochvala

Slovenský prezidentský kandidát Ivan Korčok se v posledních týdnech podle svých slov setkává s tvrzeními, že jej platí americký finančník George Soros, a šířit se mají výroky o jeho přítomnosti na schůzce exprezidenta Andreje Kisky s finančníkem Georgem Sorosem. Na té však podle svých slov a informací slovenského premiéra Roberta Fica nikdy nebyl. Vítěz prvního kola slovenských prezidentských voleb se přitom netají, že se o několik let později nakonec se Sorosem sešel. Byť nešlo přímo o Sorose staršího, nýbrž o jeho syna Alexandra. Za přítomnosti českého ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) se synem George Sorose jednali „o budoucnosti Evropy“.

reklama

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 12% Neškodí 86% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26949 lidí



Právě Sorosovo jméno zaznívá v souladu s tím, že se s ním měl slovenský exministr zahraničí a vítěz prvního kola prezidentských voleb Korčok údajně setkat v roce 2017 v New Yorku v průběhu Valného shromáždění OSN. Šíří se také program, kde je skutečně Korčokovo jméno uvedeno s tím, že měl být doprovodem tehdejšího slovenského prezidenta Andreje Kisky během jeho setkání se Sorosem.



Korčok však již v březnu 2018 zdůraznil, že nakonec prezidenta ke známému finančníkovi nikdy on ani nikdo další ze slovenské delegace nedoprovodil.

Fotogalerie: - Ceny svobody projevu

Že nebyl Korčok skutečně přítomen setkání Kisky se Sorosem, mimo jiné potvrdila i slova aktuálního premiéra Roberta Fica, jenž právě to, že nikdo další schůzce nebyl přítomen, potvrzoval. „Žádám prezidenta o odpověď, o čem byla schůzka, na které Kiska neměl s sebou žádného zástupce slovenského ministerstva zahraničí,“ uvedl o několik měsíců dle serveru HNonline.sk Fico a potvrdil tak, že se podle jeho informací Korčok se Sorosem nesetkali.



Tehdejší i současný slovenský premiér Robert Fico v březnu 2018 o setkání Kisky s finančníkem Georgem Sorosem hovořil v souvislosti se situací po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, kdy se Kiska vyslovil pro předčasné volby.



„Události, které se staly po vraždě, mají nějaký rukopis,“ řekl Fico. „Chci dnes položit panu prezidentovi jednoduchou otázku – 20. září 2017, New York, Pátá avenue. Ptám se, proč šla hlava státu soukromě k člověku, který má velmi pochybné jméno? Tím člověkem je pan Soros,“ zaznělo od Fica během tiskové konference a novinářům zdůraznil, že schůzce nebyl podle Fica přítomen nikdo z diplomacie.

Fotogalerie: - Orbán, Fico, Zeman

Korčok v té době Ficovu informaci, že se nesetkal se Sorosem, potvrdil. Podotkl, že byl opakovaně konfrontován s otázkami novinářů na stejné téma: „Zda jsem se zúčastnil setkání prezidenta Kisky s G. Sorosem v New Yorku a jestli budu komentovat údajný převrat s Georgem Sorosem u kormidla.“



„Má odpověď zaslaná médiím je následující: co se týče setkání prezidenta Kisky s Georgem Sorosem loni v září v New Yorku, mohu potvrdit, že jsem se nezúčastnil ani já, ani nikdo z delegace MZVaEZ SR. Současně je můj osobní názor, že politický vývoj na Slovensku není nijak ovlivněn ze zahraničí,“ uvedl Korčok.

Kiskův mluvčí Roman Krpelan si však i přes toto tvrzení premiéra Fica i Korčoka, jenž byl mezi lety 2015 a 2018 státním tajemníkem na slovenském ministerstvu zahraničí, stál za tím, že na setkání prezidenta se Sorosem 20. září 2017 v New Yorku přítomen zástupce resortu diplomacie byl.

Fotogalerie: - Slovenské pohledy

Podle Kisky se tehdejší setkání týkalo slovenských Romů. Soros jej podle něj „inicioval na základě titulku v New York Times, který psal o úspěchu Romů ve Spišském Hrhově“. „Jeho nadace se romskou problematikou zabývá již řadu let,“ poznačil a tvrzení, že se setkání týkalo Romů, později pro HNonline.sk uveřejnil také Sorosův mluvčí Michael Vachon. „Pan Soros nehraje žádnou roli v nedávném projevu prezidenta Kisky ani v nedávných demonstracích na Slovensku,“ ujišťoval tehdy s tím, že hlavním diskutovaným tématem mělo být, jak pomáhat v integraci romské komunity na Slovensku.



Korčok, jenž začínal v devadesátých letech po rozdělení Československa v diplomacii jako tajemník velvyslance v německém Bonnu, se v diplomacii pohyboval po velkou část své kariéry. V roce 1996 a 1997 byl tiskovým mluvčím slovenského ministerstva zahraničí, v letech 1998–1999 působil jako chargé d’affaires na slovenském velvyslanectví ve Švýcarsku a v letech 1999–2001 byl zástupcem slovenské mise při NATO.



Významnou pozici spojenou s NATO získal také v roce 2003, kdy byl vedoucím delegace pro přístupová jednání Slovenska do NATO. V letech 2005 až 2009 působil jako velvyslanec v Německu a následně byl mezi lety 2009 až 2015 stálým představitelem Slovenska při Evropské unii.

Fotogalerie: - Fico u Zemana

Mezi lety 2015 a 2017 se během druhé vlády premiéra Roberta Fica stal zmocněncem slovenské vlády pro slovenské předsednictví v Radě EU. V letech 2015 až 2018 byl rovněž opětovně státním tajemníkem na ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí.



Od září 2018 do března 2020 působil Korčok jako slovenský velvyslanec ve Spojených státech a mezi dubnem 2020 a zářím 2022 byl ve vládě premiéra Igora Matoviče a později Eduarda Hegera ministrem zahraničí. Jmenován byl tehdy do této funkce jako nominant strany Svoboda a solidarita.



A právě v době svého ministerského období se již Korčok se Sorosem skutečně sešel. Nešlo však přímo o George Sorose, nýbrž o jeho syna Alexandra Sorose, jenž vloni získal od svého otce nadaci Open Society Foundations (OSF). V době setkání s Korčokem byl Alexandr Soros jejím viceprezidentem.

Fotogalerie: - Na podporu Sorosovy univerzity

Setkáním se Korčok netajil. Uvedl, že se schůze odehrála v rakouském Alpbachu, kde byl na pozvání tamního ministra Alexandra Schallenberga, kde se podle něj jednalo o budoucnosti Evropy.



„Budoucnost nás všech závisí na tom, zda dokážeme Ukrajině pomoci v jejím boji o přežití. Zatím jsme v této historické zkoušce obstáli. Skutečnost, že jsme dokázali reagovat jednotně a solidárně, posiluje geopolitické postavení Evropy a dává nám naději v obnovení mezinárodního řádu, který jsme po desetiletí budovali s cílem udržet mír a prosperitu. Evropská unie reagovala na ruskou agresi sankcemi proti Rusku a bezprecedentní finanční podporou Ukrajiny a členských států, které jí pomáhají,“ poznamenal tehdy Korčok.



„Aby se nerozvíjely konspirační teorie, jak jsme tomu byli svědky v minulosti, informuji také velmi transparentně o svém setkání s Alexandrem Sorosem, viceprezidentem Open Society Foundations, s nímž jsem diskutoval o aktivitách této organizace na podporu integrace západního Balkánu do EU a ocenil jsem jeho činnost při budování občanské společnosti jako základu liberální demokracie,“ informoval slovenský kandidát na prezidenta.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky byl přítomen také český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). S protějšky ze zemí tzv. Slavkovského formátu, který tvoří Česko, Slovensko a Rakousko a Alexanderem Sorosem řešili otázky týkající se ruské agrese na Ukrajině, role EU ve světě, vízové politiky, vztahů s Ruskem, Ukrajinou, USA, Čínou a zeměmi západního Balkánu.

Psali jsme: Konec Čaputových na Slovensku. Pohled zkušeného muže od Klause Jozef Banáš natvrdo: Podporujeme Ukrajinu, nebo Zelenského? Mám tam kamarády, válku nechtějí Slovensko: Kandidát Korčok. Vytažena nepříjemná minulost Slovenské volby: O křeslo prezidenta se utká Korčok s Pellegrinim

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE