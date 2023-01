Kandidát Řezníček! ČT a 3. světová. Babiš cestou do auta bořil TV

Prezidentský kandidát a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) ČTK řekl, že kolektivní obranu Severoatlantické aliance (NATO) nikdy nezpochybnil. Jen si nechtěl představit, že by mohla vypuknout třetí světová válka. Politici musejí usilovat o mír a zabránit válce, uvedl. Sdělil také, že odmítá snahu překrucovat jeho výroky. Na expremiéra se strhla kritika po jeho výroku v nedělní debatě v České televizi, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí české vojáky na pomoc. Babiš pro změnu dodal, že moderátor Řezníček je „prezidentský kandidát“ a ČT připouští 3. světovou válku.

„Zásadně odmítám snahu překrucovat moje výroky, které padly během včerejší (nedělní) debaty. Nikdy jsem článek 5, tedy kolektivní obranu NATO, nezpochybnil. Jen jsem si nechtěl ani představit, že by mohlo dojít ke třetí světové válce. Proto politici musejí usilovat o mír a zabránit válce. Z kontextu debaty to bylo jasné,“ uvedl Babiš.

Zásadně odmítám snahu překrucovat moje výroky, které padly během včerejší debaty. Nikdy jsem článek 5, tedy kolektivní obranu NATO, nezpochybnil. Jen jsem si nechtěl ani představit, že by mohlo dojít ke 3. světové válce. Proto politici musejí usilovat o mír a zabránit válce. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 23, 2023

Podotkl, že to napsal i polskému premiérovi Mateuszi Morawieckému a požádal také prezidenta Miloše Zemana, aby totéž sdělil svému polskému protějšku Andrzeji Dudovi při úterním setkání v Náchodě.

Babiš ještě v neděli po debatě své vyjádření korigoval a uvedl, že pokud by skutečně byl napaden členský stát NATO, článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně a vzájemné pomoci zemí NATO by „pochopitelně dodržel“. ČR je členem Severoatlantické aliance od roku 1999, stejně jako Polsko. O trojici pobaltských zemí se NATO rozšířilo o pět let později.

V duelu @CzechTV jsem vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

„Je jasné, že bychom pomohli Polsku. Ale já si neumím představit, že by byla třetí světová válka. Takže je to manipulace vaší televize. Já jsem udělal chybu, že jsem tam šel, protože stejně jste manipulovali první debatu. Takže potom řekněte, že jste provládní televize, že podporujete pana Pavla. Já jsem to dementoval, je to absurdní debata, protože taková situace nemůže nastat,“ sdělil ve svém vyjádření, které mimo jiné odvysílala CNN Prima News ve svých Poledních zprávách.

Babišův protikandidát Pavel dnes na twitteru uvedl, že princip kolektivní obrany je páteří NATO. Babiš ho podle něj v neděli popřel. „Později si uvědomil, co provedl, a opravoval se. Kdyby to udělal jako prezident, byl by to skandál v celém NATO. Takový chaos si dovolit nemůžeme,“ napsal bývalý vysoký představitel české armády a NATO.

Jsme v bezpečí díky členství v NATO, jehož páteří je princip kolektivní obrany. A pan Babiš ho včera v debatě popřel. Později si uvědomil, co provedl, a opravoval se. Kdyby to udělal jako prezident, byl by to skandál v celém NATO. Takový chaos si dovolit nemůžeme. pic.twitter.com/mYqCGmA5xy — Petr Pavel (@general_pavel) January 23, 2023

Premiér Petr Fiala (ODS) vyzval k tomu, aby se prezidentský volební souboj vedl s ohledem na zájmy a závazky České republiky. Česko musí být ve vlastním zájmu vnímáno jako seriózní spojenec a partner, sdělil dnes ČTK. Babišova slova vyvolala ohlas v zahraničí, kritizovala je také řada vládních politiků, kteří je označili za mezinárodní ostudu, hanbu, zradu či podraz.

Babiš dnes před médii vystoupil také před svou cestou do Brna, kde jej čeká zabijačka. Průzkumy v současné době favorizují ve volbě na prezidenta generála Petra Pavla. Jak bude chtít Babiš oslovit nerozhodnuté voliče? „Prosím vás, já bych se vrátil ještě k tomu včerejšku. Chápu, že Česká televize nominovala nového kandidáta na prezidenta, pana Řezníčka, který vlastně odpovídal za pana Pavla, který tam nešťastně seděl. Samozřejmě bylo to o válce. A já se ptám, proč Česká televize mluví o válce. Proč Česká televize vlastně připouští, že by vznikla třetí světová válka. A ta dnešní manipulace, kde celá vláda zpochybňuje, že bych já nevyhověl článku 5, je samozřejmě nepravda. Je to nepravda. A já jsem si dohledal všechny věci, které za naší vlády jsme v rámci závazku NATO dělali. Že jsme schválili mise našich vojáků, tady je to článek – 5. května 2020 – do Pobaltí. Já jsem se přece chystal navštívit naše letce s gripeny z Pobaltí, ale možná si pamatujete, že tam vznikla hrozná vražda v Ostravě a bohužel jsem je nenavštívil. Takže není to pravda. Vždycky jsem podporoval – a je to jasné – závazky v rámci NATO,“ poznamenal Babiš před novináři a ukázal mimo jiné texty, na nichž se hovoří o tom, jak Sněmovna schválila vyslání vojáků do zahraničních misí.

„Já bych požádal tyhle provládní síly a všechna provládní média vašeho provládního média pana Pavla, aby to neříkala. Já jsem to ráno psal SMSkou panu Morawieckému, kde jsem mu vysvětlil tuhle manipulaci a zároveň jsem mluvil s prezidentem Zemanem a požádal jsem ho, aby informoval prezidenta Dudu, a pokud je možno v rámci jejich setkání, že rád s ním promluvím. Pana prezidenta Dudu znám, a pokud někdo zpochybňuje nějaké mé vztahy s Polskem, tak bych jenom upozornil, když bohužel zemřel otec premiéra Morawieckého, tak jsem byl jediný zahraniční politik, který byl pozván na mši, kde byl pan prezident Duda, pan Kaczynski, pan premiér Morawiecki s rodinou. Vždycky jsem měl s nimi přátelské vztahy, a proto jsem považoval za nutné je o tom informovat, že v rámci prezidentské kampaně je tady tato manipulace. Já stále mluvím o stejné věci. Nechci válku. A pokud se mě někdo nesmyslně ptá na to, a já si to neumím představit, že by byla třetí světová válka, tak jsem reagoval, jak jsem reagoval. Ano, špatně jsem se vyjádřil. Dnes jsem to upřesnil, je to nesmysl a zásadně odmítám tuto manipulaci,“ zdůraznil Babiš. Odmítl však, že by zítra na setkání prezidentů Dudy a Zemana do Náchoda dorazil.

„Já jsem byl ten, který navyšoval obrovský rozpočet, my jsme jednoznačně plnili závazky NATO a bylo by dobré, aby tady ti všichni, kteří fandí Pavlovi, a to jste všichni – média, vláda, abyste s tím přestali,“ rozhorlil se dále Babiš. „Myslím si, že ta včerejší debata nebyla korektní. Včera vystupoval jako prezidentský kandidát Řezníček a pan Pavel neumí kromě války nic komentovat. Myslím, že včera to všichni viděli,“ sdělil Babiš.

Když pak byl tázán, zda již má nějakou reakci od pana Morawieckého, tak odvětil, že se ještě nedíval. „Jsem přesvědčen, že to pochopí,“ uvedl.

Babiš následně hovořil také o tom, že točil video, kterým chce oslovit další voliče. „Znovu opakuji, že je tady tři miliony voličů, kteří mají zastoupení prostřednictvím hnutí ANO a SPD ve Sněmovně. A zbytek ten milion voličů nemá žádné zastoupení. Nikdo s nimi nemluví, všeobecně vláda nemluví s nikým, takže já jen chci říct, že pokud si vláda dosadí svoji loutku pana Pavla na Hrad, který rozumí válce, to je jediné, čemu rozumí, my máme náčelníka generálního štábu, tak si myslím, že by měl být na Hradě někdo, kdo by se mohl snažit o to propojení. A to propojení by mohlo nastat prostřednictvím mě a pana premiéra Fialy, který reprezentuje těch 2,3 milionu hlasů ze sněmovních voleb, a já samozřejmě chci oslovovat všechny, ale pokud to nenastane, tak ta společnost bude ještě víc rozdělená, než je doposud,“ sdělil Babiš.

Do Sněmovny se Babiš tento týden nechystá. „Váš redaktor se mi včera snažil podsunout, že jsem nějak organizoval tu nedůvěru vládě. To je nesmysl, já to nepodepsal, nebyl jsem u toho, takže myslím, že to každý pochopí. Nebudu ve Sněmovně, uvidíme, jak dopadnou volby, a potom se uvidí, co bude dál,“ dodal.

Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) se dnes vyjádřil proti Andreji Babiši. Obdobně Babiše kritizuje i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. V hnutí ANO by tak mohla vzniknout určitá frakce. Jak vnímá Babiš svou kritiku? „Jsme demokratické hnutí. A těch lidí, které já jsem přesvědčil, aby přišli do hnutí a dostali ty významné funkce a následně nás zradili, tak je celý seznam. Telička, Maxová, a tak dále. Takže já k tomu nemám co říct. Je to jejich svaté právo, a pokud mají pocit, že když jsem je já podpořil v komunálních volbách, přijel jsem do Ostravy, a nikdo neorganizoval těch 1200 lidí, ti přišli na Babiše, já jsem podpořil pana Macuru, který se stal primátorem, a to je všechno. Takže pokud se tak vyjadřují, je to jejich věc,“ zakončil Babiš tiskový brífink před cestou do Brna.

