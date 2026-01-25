Lipavský? Silný bod budoucí politiky ODS, ujistil Kupka

V pořadu Týden v politice mluvil předseda ODS Martin Kupka o tom, jak vidí současné spory vládní koalice s prezidentem republiky Petrem Pavlem. Nemohou podle něj znamenat „nic moc dobrého“.
„Je důležité, aby Česká republika navenek mluvila srozumitelně jedním hlasem. To se po čtyři roky dařilo velmi dobře. Všichni klíčoví ústavní činitelé byli s to se dohodnout na tom základním – jací jsou spojenci ČR. Budeme nadále mluvit jasně o tom, kam má směřovat nejen ČR, ale kam mají směřovat i EU a NATO. A teď se bohužel dočkáváme jakéhosi rozmlžení, relativizace a přesměrování toho azimutu,“ řekl šéf ODS.
Připomněl, že v případě Filipa Turka (Motoristé) to byl prezident, kdo opakovaně „vysvětloval důvody“, pro které by Turek neměl být členem vlády. „Byly to především samotné výroky Filipa Turka, proč naopak do té vlády za každou cenu vstoupit musí. Troufnu si tvrdit, že prezident udělal maximum možného, aby zabránil stavu, který by mohl být protizákonný,“ domnívá se Kupka.
Výklad ústavy podle předsedy ODS
Zmínil, že už v roce 2020 Ústavní soud konstatoval, že hlava státu musí hledět na to, co by mohlo nastat, a chránit dopředu ústavní pořádek. „Pokud tady na druhé straně máme představitele Motoristů, který dává najevo přízeň i vůči fašistickým symbolům, který podněcuje k nenávisti celkem viditelně a prokazatelně, tak se to opravdu neslučuje s těmi závěry Ústavního soudu. Je pochopitelné, že prezident tady stojí za svým. A navíc, než se tak rozhodl, se snažil předejít tomu stavu,“ uvedl předseda ODS.
Moderátor mu pak připomněl jeho vlastní slova z roku 2021. Kupka tehdy řekl: „Zdá se, že pan prezident má výhrady, ale ústava hovoří jasně. Premiér navrhuje, prezident jmenuje.“
Politik však namítl, že dnes jsou odlišné důvody, které zmiňuje nynější prezident pro nejmenování Filipa Turka. „Jsou podložené celou řadou konkrétních vyjádření Filipa Turka, které není možné moc zpochybňovat,“ sdělil Kupka.
A zopakoval, že existuje rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2020, ve kterém jsou další aspekty a odkaz na další části ústavy. „A to je věc, kterou je třeba hodnotit. A také platí, že když se vrátíme zpět, důvody, které vedly předchozího prezidenta k tomu, aby v některých případech nevyhověl premiérovi, nespočívaly v podložených důvodech. Spočívaly v tom, že měl na toho konkrétního ministra svůj vlastní nepříznivý názor. Ne v tom, že by dokázal ten svůj postoj podložit jasnými argumenty,“ míní předseda ODS.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Moderátor připomněl, že ústava se nezměnila a píše se v ní, že „prezident jmenuje“. „Vedle toho jsou tam další body v tom usnesení, které odkazují na to, že má prezident podnikat kroky, které by zabránily případnému protiústavnímu stavu, což by ohrožovalo v tomto směru základní principy českého práva,“ domnívá se Kupka.
V ústavě podle něj stojí „celkem jednoznačně“, že lidé nemají podněcovat k nenávisti, natož aby k tomu podněcoval významný představitel českého státu, české vlády.
„Premiér odmítl jít cestou kompetenční žaloby, která by jasně rozhodla o tom, jak si to vlastně stojí. Je to tedy evidentně situace, kdy na tahu by měla být vláda, potažmo premiér. Ten se k tomu ale moc nemá. Před námi je rozhodnutí Poslanecké sněmovny o nevydání Tomia Okamury a Andreje Babiše. To všechno nepochybně tu situaci velmi komplikuje, a to ne vinou prezidenta, ne vinou současné opozice, ale tím, co všechno je od prvopočátku s tou vládou spojeno, jaké dohody musely mezi nimi zaznít, aby se dokázali nějak dohodnout a aby dokázali přetrvat i tu kritiku, která od první chvíle oprávněně zaznívá,“ řekl politik.
Okamura, Kreml, Vrbětice a Marek Benda
Oprávněná kritika se podle něj týká Filipa Turka, „nehorázných výroků“ Tomia Okamury na adresu našich spojenců a „v zásadě opakování propagandy“ Kremlu.
„Očekával bych, že i poslanci hnutí ANO se naprosto jednoznačně postaví za to, co ANO před volbami říkalo, kdy dávalo jasně najevo, že zůstaneme v zahraniční politice orientovaní směrem k našim partnerům v EU i v NATO. A když přijde tvrdé na tvrdé, když jde o to, aby ukázali, jak si za těmi slovy stojí, no tak vlastně uhnou. Nakonec nedopustili, aby se například o tom novoročním projevu Tomia Okamury na půdě Sněmovny vůbec diskutovalo. Naštěstí je to Senát, který svým usnesením z tohoto týdne se jasně distancoval od slov Tomia Okamury a ukázal, že významná část české společnosti a horní komora Parlamentu říkají naprosto jednoznačně, že toto je v přímém rozporu s dosavadním směřováním ČR a že s tím senátoři nesouhlasí. Stejně jako nesouhlasí s tím, jak Radim Fiala relativizoval útok na Vrbětice, kdy české bezpečnostní složky jasně ukázaly, že za tím opravdu stála Ruská federace,“ vychrlil ze sebe Kupka.
V další části pořadu předseda ODS hovořil o vnitrostranických záležitostech. Podle Kupky by se mohlo změnit vedení poslaneckého klubu ODS, má dojít k nové volbě. „Obsazení vedení musí odpovídat důležitým kompetencím. Možná že Marka Bendu nikdo nenahradí, ale složení bude obměněné,“ řekl šéf strany.
Hovořil o „mixu“ zkušených politiků a neokoukaných tváří s novými nápady. „Šikovných lidí je celá řada,“ sdělil Kupka a zmínil Evu Decroix. „Jistě mezi těmi lidmi najdeme i další, kteří můžou za ODS dobře vystupovat a prezentovat naše názory směrem k veřejnosti i směrem k našim oponentům,“ domnívá se Kupka.
Na dotaz moderátora, zda by volil Marka Bendu na post předsedy, odpověděl, že ano. „Já bych Marka Bendu na post předsedy volil. Je to člověk, který dokázal pevně vést klub ODS v kritických situacích,“ komentoval předseda strany.
Vzápětí připustil, že je třeba přitáhnout lidi z mladší generace, kteří přicházejí s novým pohledem na svět. Výsledným obrazem má být ODS, která je schopná pojmout osobnosti různých životních zkušeností a oslovit širokou skupinu lidí.
Na přetřes přišlo i případné členství poslance Jana Lipavského, jenž byl v bývalé koaliční vládě Petra Fialy (ODS) ministrem zahraničí za Piráty. Po jejich odchodu zůstal členem kabinetu jako nestraník. Do současné Sněmovny se Lipavský dostal v říjnových volbách na pražské kandidátce SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) jako nominant občanských demokratů, kteří jsou nyní v opozici.
„Lipavský bude tvořit viditelnou tvář poslaneckého klubu, o tom není vůbec sporu,“ řekl Kupka v pořadu. Vstup do ODS Lipavský podle něj zvažuje, rozhodnutí však musí učinit sám a musí na to mít čas. Kupka poukázal na pevné postoje Lipavského například k ruské vojenské invazi na Ukrajinu, k pomoci napadané zemi a k podpoře Izraele.
Tyto postoje podle něj ukázaly Lipavského politickou orientaci. „Představuje opravdu jeden z těch pevných a důležitých, silných bodů politiky ODS i do budoucna,“ dodal předseda ODS Kupka.
