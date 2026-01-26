Do EU do roku 2027, maluje si Ukrajina

Hlavní město Ukrajiny se stále ještě zcela nevzpamatovalo z masivního ruského útoku na ukrajinskou energetickou síť. Za jediný týden Rusko na Ukrajinu vypustilo více než 1700 útočných dronů, přes 1380 naváděných leteckých bomb a 69 raket. Ukrajinský prezident však současně oznámil, že dohoda o amerických bezpečnostních zárukách je prakticky hotová. Jenže zásadní problém přetrvává. I Američané budou muset přistoupit na kompromis, vzkázal Zelenskyj.

Do EU do roku 2027, maluje si Ukrajina
Foto: Repro Youtube
Odpal americké střely tomahawk ze země

Kyjev se stále ještě vzpamatovává z vln ruských útoků na energetickou infrastrukturu. Starosta Vitalij Kličko oznámil, že více než 1300 bytových domů zůstává bez vytápění. K rozsáhlému útoku na Kyjev došlo právě v době, kdy ukrajinští, ruští a američtí vyjednavači v Abú Zabí diskutovali o možnostech ukončení války. Za jediný týden Rusko na Ukrajinu vypustilo více než 1700 útočných dronů, přes 1380 naváděných leteckých bomb a 69 raket, napsala agentura Reuters.

Kličko na sociální síti Telegram uvedl, že od sobotního večera obnovili dodavatelé energií a energetické společnosti dodávky tepla do přibližně 2 000 budov.

„Spolupracujeme s každým lídrem na posílení Ukrajiny. Každý musí jasně chápat hrozbu přicházející z Ruska,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ve stejné době oznámil, že dokument o amerických bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu je kompletně hotov.

„Pro nás jsou bezpečnostní záruky v první řadě zárukami bezpečnosti od Spojených států. Dokument je 100% připraven a čekáme, až naši partneři potvrdí datum a místo, kdy jej podepíšeme,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci během návštěvy litevského Vilniusu. Prezidenta citoval server Kyiv Independent. „Dokument bude poté zaslán k ratifikaci do amerického Kongresu a ukrajinského parlamentu,“ dodal.

Moskva chce udělat vše pro to, aby Ukrajina opustila východní regiony, které ruská armáda nedokázala dobýt ani během takřka čtyř let trvající invaze. Kyjev však neuhnul ze svého požadavku na zachování územní celistvosti Ukrajiny.

„Toto jsou dva zásadně odlišné postoje – ukrajinského a ruského. Američané se snaží najít kompromis,“ řekl Zelenskyj. Podle agentury Reuters dodal, že všechny strany musí být připraveny na kompromis, včetně Američanů. „Náš postoj ohledně našeho území – územní celistvosti Ukrajiny – musí být respektován,“ řekl také prezident.

Zelenskyj rovněž poznamenal, že členství Ukrajiny v Evropské unii bude sloužit jako záruka ekonomické bezpečnosti a že země bude připravena vstoupit do bloku do roku 2027.

Server Kyiv Post tvrdí, že v USA roste tlak na prezidenta Trumpa, aby Ukrajincům poslal rakety Tomahawk a vyložil tím na stůl zcela zásadní kartu.

„Vzhledem k tomu, že ruské rakety nadále dopadají na ukrajinská města a Kreml projevuje malou chuť k ústupkům, malá, ale stále hlasitější skupina zastánců Ukrajiny ve Washingtonu tvrdí, že jediný způsob, jak donutit Vladimira Putina k vyjednávání, je dramaticky posílit pozici Kyjeva,“ napsal server Kyiv Post s tím, že ukrajinskou armádu by posílilo předání amerických raket Tomahawk.

Největším podporovatelem myšlenky zaslání raket Tomahawk na Ukrajinu je šéf Americké univerzity v Kyjevě Dan Rice, bývalý zvláštní poradce vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil. Absolvoval osobní setkání s ministrem Petem Heghsethem a člen Trumpovy administrativy se prý velmi zajímá o válečnou situaci na Ukrajině.

„Putin rozumí jen síle. Pokud nebude souhlasit s mírem, je podle mého názoru vysoká pravděpodobnost, že prezident Trump schválí Tomahawky,“ poznamenal Rice.

