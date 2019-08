Kapitalismus urvaný z řetězů! Církevní restituce jsou podvod! Josef Skála z KSČM sepsal nový, ostrý program

„Být komunistou má pádnější důvody než kdy dřív. Kapitalismus se urval ze všech řetězů. Většině upírá stále víc toho, co už mívala za samozřejmost. Vrší nové pohromy i zločiny. Tím vážnější jsou rizika, jimiž to teprve hrozí. Počkat si, jak to dopadne, komunista neumí,“ deklaruje Josef Skála hned na začátku. A dodává, že jsou stranou dělníků a všech pracujících, z jejichž rukou a mozků pochází cizí zisk, tudíž nejsou stranou pro všechny. Podle Skály nemohou být jen parlamentní stranou. „Nesmíme chybět hlavně nikde tam, kde lidé o svá práva bojují sami,“ míní.

Jeho text se týká snad všech oblastí života a ekonomiky a ve všech Skála nachází nějakou nespravedlnost napáchanou kapitalismem. Ten prý může za dvě světové války, a až po nich mu prý byla vnucena přijatelnější tvář. „Vnutila mu ji výzva zemí, které už jeho horizont překročily,“ říká Skála. Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 10672 lidí

V programu nemohla chybět i zmínka o privatizaci: „Mocenský zvrat před třiceti lety, inscenovaný napříč východní Evropou, proběhl v cizí režii. Cizím zájmům se podřídil i vývoj, jemuž uvolnil prostor. Klíčové ekonomické zdroje naší země zcizil zahraniční kapitál. Padly mu do klína za zlomek skutečné hodnoty. Ty, co mu překážely jako konkurence, sprovodil ze světa úplně. Být zcizený národní majetek předmětem seriózního prodeje, vynesl by několik milionů tehdejších korun i každému školákovi a právě narozenému nemluvněti. Privatizace však skončila čistou ztrátou. Právě tak vznikl státní dluh. A hlavně úměrně všemu, co zmizelo v nenávratnu, roste dál už čtvrt století. Byli jsme zemí, úspěšně soutěžící ve spoustě prestižních oborů. Teď je to hlavně o montovnách, logistických hangárech a subdodávkách se žalostným výnosem. Zpátky k ekonomickému výkonu, jejž dosahovala už koncem 80. let, se ČR dopracovala až počátkem tohoto století. Více než šestina českého HDP mizí rok co rok v zahraničí.“

A dodává: „Jsme kolonií v srdci Evropy. Cizině vynášíme svou vyspělostí, a nikoli zaostalostí „třetího světa“. Českou diplomacii řídí velmocenské fermany. Cizí loutkovodiči dirigují i domácí politiku. Znovu a znovu ji postrkují směrem, jenž problémy země hrotí ještě víc.“

Dále Skála hovoří o tom, jak je nutné vystoupit z NATO, donutit koloniální mocnosti, aby zaplatily za kolonizaci, a tak zabránily migrační krizi, nebo jak z české politiky mají zmizet „neziskové bojůvky“, které chtějí barevnou revoluci. „Cizí kapitál tu platí jen vyzáblé torzo mezd, které za stejně produktivní práci hradí doma,“ stěžuje si komunista a dodává: „Domácí kapitál nás mezi suverénní hráče světových trhů, schopné důstojně uživit vlastní zemi, nevrátí. To je jen v silách průlomů, koncentrujících zdroje celé země, a proto i v majetku všech jejích občanů. Zanedbá-li je stát i dnes, znásobí to nejen naši koloniální závislost, ale i její výbušné sociální důsledky.“ Fotogalerie: - KSČM s Olivií

Skála se věnuje i jaderné energii, cenám léků a bydlení nebo školství. „Oč víc chrlí diplomů, tím méně garantují skutečného vzdělání, rozhledu a schopností ku prospěchu naší země. Vrátit do školství racionální náplň i organizaci, jimiž se stane znovu motorem svébytného rozvoje, je národní prioritou prvého řádu,“ tvrdí. Došlo i na solární energii, která je prý „úlitbou cizí vrchnosti“, co se zisků solárních baronů týče.

Poněkud překvapivý je tento odstavec: „Komu je Desatero morálním kompasem, je naším vítaným spojencem v úsilí o spravedlivější svět. I český episkopát však podléhá cizí hierarchii, jejíž ambice kolidují s naším národním zájmem v lecčem dodnes. O to víc třeba urychlit úplnou odluku katolické církve od státu. Její ekonomická moc, znásobená podvodem tzv. církevních restitucí, se nesmí stát oporou nepřiměřených zásahů do veřejného života v cizím zájmu.“

Skála se také shodne s SPD v otázce Benešových dekretů: „Nulová tolerance, již vůči nárokům odsunutých Němců zakotvila rozhodnutí všech protifašistických mocností, musí být závaznou normou pro celou výkonnou i soudní moc. Kdokoli vyjde vstříc tlakům na ‚zrušení Benešových dekretů‘, či dokonce napomáhá jejich prolomení, nesmí ho minout exemplární postih. O pomoc při obraně tak citlivého národního zájmu je načase požádat i všechny velmoci, o jejichž verdikt se opírá.

Nejlegitimnější českou pohledávkou v zahraničí jsou reparace, které nám dluží Německo za hrůzy nacistické okupace. V aktuálním přepočtu se rovnají několika našim HDP. Dlužník bohatne z české práce i dnes. Tím snáz může svůj závazek splácet z jejích výnosů. Jasný vzkaz, že agrese se nesmí vyplácet, to vyšle i dnešním a budoucím válečným magorům. Reparace musí odškodnit jak ty, kdo již zažili peklo okupace, tak ročníky, jež svými následky ochudila v letech po válce. Přispět však musí hlavně k nápravě ztrát z posledních desetiletí, padajících i na vrub nerovnoprávných vztahů s Německem.“ Skála také prorokuje, že následující globální krize bude ještě horší než ta předchozí, ale prý se už nemůže opakovat situace, kdy byly z českých úspor sanovány cizí banky.

„Směr, jímž naši zemi postrkují cizí kapitál a velmoci, selhává stále víc. Rychle tak přibývá i občanů, organizací a hnutí, připravených se zasadit o bezpečnější, svébytnější a spravedlivější budoucnost. Nabízíme jim férovou spolupráci. Vše, co je naším společným zájmem, dokážeme jen ruku v ruce,“ zakončil program Josef Skála, bývalý místopředseda KSČM.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a editor revue Střípky ze světa

