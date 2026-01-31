Probuzená Francie. Fico promluvil po schůzce s Macronem

Slovenský premiér Robert Fico se v Paříži setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Jednání v Elysejském paláci trvalo téměř dvě hodiny a probíhalo v důvěrné a přátelské atmosféře. Diskutovaná témata zahrnovala jadernou energetiku, obranu, konkurenceschopnost Evropské unie, rozšíření EU a situaci na Ukrajině.
Před odletem do Paříže Fico zveřejnil video, ve kterém vyjádřil své pohledy na mezinárodní situaci a poukázal na změny postojů evropských lídrů. „Právě si procházím podklady k mezinárodní situaci a musím říct, že vidím několik momentů, u kterých bych mohl ‚vyskočit jako čertík z krabičky‘. Zachovám však stoický klid a konstatuji, že naše suverénní slovenská zahraniční politika orientovaná na čtyři světové strany má své opodstatnění,“ sdělil slovenský premiér.
Proč nahrazovat závislost na Rusku závislostí na USA?
Zmínil, že evropští lídři nyní mluví o nutnosti vést dialog s Ruskou federací.
„Zase – no hurá! Ale proč nám některé členské státy EU bránily v přeletu přes jejich území, když jsme do Moskvy letěli my? Co je to za nesmysl? Jsem rád, že dochází ke změnám názorů, ale nemohu jásat nad vyjádřením eurokomisaře pro energetiku pana Dana Jørgensena. Tento pán prohlásil, že se obává závislosti Evropy na dovozu zkapalněného plynu (LNG) ze Spojených států. Takže jednu závislost – ruskou – nahrazujeme závislostí americkou? Pane komisaři, vy jste nebyl v práci, když Komise předkládala ten šílený ideologický návrh, že od roku 2027 se zastaví veškerý dovoz plynu z Ruska a vše bude nahrazeno plynem z USA? Kdo si z nás dělá legraci? Toto vyjádření by nemělo zapadnout a měli by se mu věnovat i ostatní premiéři,“ míní předseda slovenské vlády.
Sdělil, že na setkání s francouzským prezidentem se chce vedle bilaterálních vztahů soustředit na to, že EU je v hluboké krizi a potřebuje nové lídrovství. „Budu hledat podporu pro opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, zejména pokud jde o vysoké ceny elektřiny. Máme i další témata – obranyschopnost a Ukrajinu. Věřím, že to bude užitečné setkání. Držte nám palce, v Paříži je velká mlha, tak doufám, že vše stihneme podle plánu,“ řekl Fico.
Snížení cen elektrické energie
Po skončení jednání zveřejnil další video přímo z letiště. Shrnul v něm výsledky setkání s francouzským prezidentem. „Vážení přátelé, jen před pár minutami jsme se vrátili z jednání v Elysejském paláci. Během téměř dvouhodinového důvěrného rozhovoru s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem se potvrdila blízkost Francie a Slovenska, která vychází z naší dohody o strategickém partnerství,“ ujistil premiér Fico.
V bilaterální oblasti kladl podle svých slov důraz na spolupráci v jaderné energetice. „Potvrdil jsem plánovaná setkání s nejvyššími představiteli společností EDF a Framatome i svou účast na jaderném summitu, který se uskuteční v březnu v Paříži. Vzhledem ke koncepci silnější, samostatnější a suverénnější Evropské unie, kterou osobně podporuji, bylo přirozené, že jsme věnovali pozornost také možnostem, které vytváří vyspělý zbrojní průmysl ve Francii a dynamicky se rozvíjející slovenské zbrojařství. Myslím si, že Robert Kaliňák jako ministr obrany bude mít v tomto směru hodně práce,“ poznamenal Fico.
Francouzského prezidenta informoval o prioritách slovenského předsednictví ve V4. Zdůraznil význam případného setkání premiérů zemí V4 s Macronem v druhém pololetí tohoto roku. V evropské agendě dominovalo téma konkurenceschopnosti.
„Požádal jsem pana prezidenta o zvážení iniciativ, které Slovensko spolu s dalšími zeměmi EU přednese na neformálním summitu Evropské rady 12. února, se zaměřením na snížení cen elektrické energie. Věnovali jsme se také rozšiřování EU, zejména na západním Balkáně, kde jsem upozornil na nespravedlivý přístup k Srbsku,“ sdělil slovenský politik.
Vzhledem k tomu, že Slovensko je bezprostředním sousedem Ukrajiny a na některé aspekty vojenského konfliktu má jiné názory, využil Fico možnost poskytnout prezidentovi Macronovi slovenskou představu o dalším vývoji války mezi Ukrajinou a Ruskem.
„Pan prezident ode mě obdržel podrobný přehled humanitární pomoci, kterou v tomto těžkém zimním období poskytujeme ukrajinskému obyvatelstvu. Na závěr musím ocenit přátelskou a neformální atmosféru, která nám umožnila hovořit přímo a bez překážek o citlivých aspektech evropské i světové politiky,“ pochvaloval si předseda slovenské vlády.
Setkání francouzské hlavy státu a slovenského předsedy vlády představuje pokus o oteplení vztahů mezi Bratislavou a Paříží po období napětí způsobeném Ficovými postoji k válce na Ukrajině a k jeho diplomatickými aktivitami v Číně. Zatímco Fico označil diskusi v Paříži za potvrzení blízkosti Francie a Slovenska, Macron ji označil za „strategické probuzení“, zaměřené na jednotu a solidaritu pro evropskou nezávislost.
Setkání přišlo po Ficových nedávných diplomatických aktivitách včetně návštěvy u prezidenta USA Donalda Trumpa v Mar-a-Lagu. Podle některých zpráv skončilo setkání s hlavou USA neúspěšně, což mohlo slovenského premiéra vést k hledání bližší spolupráce s evropskými partnery a urychlit návštěvu Paříže. Fico sám schůzku s Trumpem naopak označil za průlomovou.
