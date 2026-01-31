Nepřípustné. Drulák rozebral hradní kroky Petra Koláře

Spor o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí vygradoval do podoby, kterou česká politická scéna nepamatuje. Prezident Petr Pavel zveřejnil soukromou komunikaci ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), kterou zasílal hradnímu poradci Petru Kolářovi. Macinka v zaslaných textových zprávách hlavě státu hrozil „spálením mostů“ a „důsledky, které překvapí“, pokud prezident Turka nejmenuje.
Moderátorka pořadu XTV Za čárou Alex Mynářová o kauze hovořila s politologem, profesorem mezinárodních vztahů a bývalým vysokým diplomatem Petrem Drulákem.
„Jsem zvyklý, že špičkoví politici v soukromí mluví vulgárně, i když Macinka se vulgarit nedopouští. Nicméně jeho jazyk je silácký, téměř výhružný a neodpovídá pozici ministra zahraničí, který něco chce od prezidenta,“ soudí někdejší velvyslanec České republiky ve Francii.
Podle profesora Druláka ministr Macinka neodhadl svou mocenskou pozici. „Ministr zahraničí ve sporu s prezidentem tahá za kratší konec provazu. Musí postupovat takticky, ne tímto ‚floutkovským‘ způsobem,“ podotkl politolog.
Boj s Hradem o Turka je spravedlivý
Na druhou stranu Macinkův boj s Hradem o Filipa Turka považuje za spravedlivý. „Turek má demokratický mandát a prezident Pavel ho odmítá jmenovat. To, že předseda Motoristů na jmenování trvá a hodlá za něj bojovat všemi prostředky, pokud nejsou nelegální, je v pořádku,“ konstatuje profesor.
Kdo je vinen současnou situací?
Pozastavuje se však nad tím, že klíčová vyjednávání o složení vlády vede Petr Kolář – soukromá osoba bez formální funkce. „Je to další znak úpadku kultury na Hradě. Poradci tu začínají jednat jménem prezidenta s ministry,“ uvádí Drulák.
Upozorňuje, že Kolář není zaměstnancem Hradu. Jen se „ví“, že má k prezidentovi blízko. „Je zarážející, že nikdo neřeší, proč soukromá osoba a lobbista vyjednává o tom, kdo bude ministrem. To je znak sestupu politické kultury na Hradě pod vedením prezidenta Pavla,“ domnívá se profesor.
Prezident může mít neformální poradce, to je v pořádku. „Ale je nepřípustné, aby tito lidé jménem prezidenta vyjednávali s ministry. To je první porušení zvyklostí. Druhým je samotné zveřejnění komunikace. V diplomacii musí platit důvěrnost. Zveřejněním Petr Kolář Macinku podrazil, což u něj není poprvé. Macinkova chyba byla, že se s takovým člověkem vůbec bavil takto důvěrně. Měl to nechat na úrovni poradců,“ soudí politolog.
V Macinkových textových zprávách nenalézá prvky vydírání, ale drsného vyjednávání. „Pokud bychom to brali takto, pak můžeme říct, že i prezident vydírá vládu tím, že odmítá jmenovat Turka. Macinka udělal taktické chyby a prokázal lidskou nevyzrálost, když neodhadl, komu píše. Jako profesionál měl vědět, že v politice může být proti vám použito cokoliv,“ vysvětlil Drulák.
Samotné zveřejnění zpráv prezidentem považuje za „útok na druhou osobu“, který v diplomacii znamená okamžité přerušení komunikačních kanálů.
Trumpova Rada míru je soukromý investiční fond
Paralelu k domácímu dění spatřuje politolog v postupu prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten nedávno podobným způsobem „propálil“ soukromou zprávu Emmanuela Macrona, aby ukázal jeho údajnou podlézavost.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Podle Druláka Trump přesně ví, co dělá. „Chce ukázat, že je pánem situace a že mu Evropané klečí u nohou,“ míní politolog.
Tento přístup se nejostřeji projevuje v otázce Grónska. Zatímco Evropa se pokoušela o odpor, Trump v Davosu oznámil „výborné řešení“ dojednané s šéfem NATO Markem Ruttem. Drulák upozorňuje na absurditu, kdy generální tajemník NATO, který nemá mandát k územním otázkám, vyjednává o osudu dánského ostrova. „Rutte je v podstatě hlavním americkým sluhou v Evropě,“ nebere si servítky profesor.
Nově vzniklá Trumpova „Rada míru“, do které pozval i Vladimira Putina a Alexandra Lukašenka, je podle Druláka spíše gigantickým PR projektem a soukromým investičním fondem než alternativou k OSN. „Je to nástroj sebeprezentace. Státy, které si chtějí Trumpa naklonit, do toho investují miliardu dolarů jako vstupné, protože vědí, že mu to polechtá ego,“ domnívá se profesor.
Česká vláda v zahraniční politice tápe
V závěru pořadu Za čárou Drulák nabízí srovnání slovenské a české zahraniční politiky. Zatímco slovenský premiér Robert Fico dokáže s Trumpem jednat o energetice a zároveň kritizovat americké zásahy ve Venezuele, česká vláda podle něj tápe.
„Fico dělá správnou politiku malého státu – nenechá po sobě šlapat, ale dohodne, co potřebuje. Naše vláda jen mění jedno centrum za druhé. Nejdřív slepě následovali Brusel, teď se upínají k Washingtonu. Pro středoevropský stát je ale zničující spojovat svou existenci s nepředvídatelným Donaldem Trumpem,“ uzavírá Drulák s doporučením, aby se Praha občas podívala do Bratislavy, jak se dělá suverénní politika.
