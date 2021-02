Katastrofa, hrůza, sypal Babiš. Dan Landa ho hlasitě usadil. Jedovatě

reklama

V nečekaně ostré atmosféře probíhá ve Sněmovně jednání mezi představiteli vlády a osobnostmi sdruženými pod hlavičkou Blanického manifestu Daniela Landy. Akce začala se značným zpožděním kvůli protahujícímu se jednání vlády.

Setkání, které bylo před týdnem zrušeno, kvůli údajně neplánovaným jednáním vlády, se nakonec koná právě dnes. „Opět jedná vláda, ale už jsme to nechtěli dál odkládat,“ vysvětlil na úvod šéf Sněmovny Radek Vondráček. „Pan premiér se připojí průběžně, teď jsem si s ním vyměnil SMS,“ upřesnil a předal slovo Danielu Landovi.

„Asi před dvěma lety jsem zažil velice těžké období, kdy mě naplňoval jeden pocit, který jsem zachytil do písně Hoří horizont. V jejím refrénu se zpívá: ‚Hoří horizont a já nemám hasičák, blíží se tma, nad hlavou houstne mrak, země se chystá, na spánek‘. Obávám se, že ten bod, o kterém jsem tehdy zpíval, je teď, kdy hoří horizont a já nemám hasičák,“ uvedl Landa.

Zdůraznil, že toto jednání není jeho osobní schůzka s premiérem, jak prezentovala některá média, ale platforma odborníků. „Chci poděkovat panu profesoru Beranovi, který se připojí na dálku, protože se ocitl v karanténní smyčce, ačkoliv byl opakovaně negativně testován. Přestože si myslím, že svoboda a zodpovědnost jako princip stojí nad lidským životem, hledám nějaký kompromis. Za svobodu, zodpovědnost a rozum budu bojovat po svém dál, do posledního dechu. Ústava není toaletní papír a občan není otrokem státu,“ pokračoval zostra.

„Nesmyslů, které vzpírají lidskému rozumu, jste nařídili tolik, že posilujete imunitu vůči jedinému, vůči nařízením a očividným křivdám, což je pro demokratickou republiku největším nebezpečím. Lidé si zvyknou na všechno, to je ale destruktivní jev, se kterým je potřeba bojovat. Třeba cvičením venku na hřištích. Přišli jsem vám přestavit naše desatero, protože to je pro nás světlo ve tmě, návrh řešení, o kterém je potřeba debatovat, neboť společnost už nemůže. Nemohu nevyslovit zklamání, že nedošlo k setkání obou platforem, vládní a naší, tohle je takový bonbónek, který nám byl hozen, přesto se s tím pokusíme důstojně popasovat. Děkuji panu předsedovi Sněmovny za ochotu a vstřícnost,“ uzavřel své vystoupení Daniel Landa.

Docent Miroslav Ševčík z Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, který se připojil k Blanickému manifestu z ekonomické stránky, zdůraznil, že není žádný popírač toho, že by covid nebyl nebezpečný. „Je mi líto všech, kteří tímto zákeřným virem byli jakkoli zasaženi. Musím ale bohužel konstatovat, že se ukazuje, že žádná plošná opatření nejsou tak účinná, jak si jejich tvůrci představovali. Ta pseudovědeckost ničí životy statisícům zdravých spoluobčanů a těm, co nemají žádné příznaky nemoci, i když jsou pozitivně testovaní. Nemocným plošná opatření příliš nepomáhají. PES, jako indikátor pro omezování svobod a omezování běžného života, se jeví, že fatálně zklamal. Byl to možná až podvod na občanech od samého počátku, protože je to výplod kolektivisticky smýšlejících plánovačů, co vůbec neberou v potaz složitost fungování komplexních společenských systémů a rozhodování jednotlivců. Chtějí společnost a jednotlivce řídit podle matematických vzorců a navíc špatně nastavených ukazatelů,“ mínil Ševčík.

„Mezi námi je řada šiřitelů nepřesných zpráv, jsou tu různí covid alarmisté, šiřitelé zpráv o zhroucení zdravotnického systému, čímž je jen šířen strach v již tak vystresované části populace a vystraší i tu část lidí, která zatím panice nepodlehla. Přispívá k tomu i určitá část mediokracie. Jsem si naprosto vědom, že u některých nemocnic může docházet k dočasnému naplnění všech kapacit. Každodenně vývoj těchto ukazatelů sleduji na webu Ministerstva zdravotnictví, z čehož je zřejmé, že tak katastroficky na tom zase nejsme. Smutné je, že vláda doposud nebyla schopná vypracovat pandemický plán, který je asi 10 roků starý a když si ho přečtete, ukazuje, že tu žádnou pandemii nemáme. Toto mělo být dávno aktualizováno,“ upozornil.

Podle Ševčíka neměl stát uzavírat záložní nemocnici v pražských Letňanech. „Zachování této nemocnice by posloužilo aspoň jako psychologický efekt na obyvatelstvo, aby lidé nezačali zmatkovat. Jasné je, že máme nenahraditelné ztráty páchané na našich dětech tím, že jsou uzavřeny vzdělávací instituce. Jde o významné poškození celé populace a zvláště dětí, kterým není umožněna sportovní činnost. Úplně nesmyslné opatření. Kompenzace stačit nebudou a mnozí budou muset končit. Ztráty v tržbách v restauracích se blíží k 500 milionům korun denně. 30 miliard za poslední dva měsíce. Ztráty v dalších službách, které jsou nesmyslně plošně uzavřeny, lze odhadovat řádově na desítky miliard, v celkovém kontextu půjde až o stamiliardy. V lednu letošního roku skončilo vůbec nejvíc firem od vzniku samostatného státu, což je také alarmující a žádné programy těmto firmám už nepomohou. Plošná opatření nepomáhají nemocným, nesnižují úmrtnost, likvidují soukromý sektor ekonomiky, hlavně drobné a střední podnikatele, a tím pádem střední vrstvu a ta rychlost je možná vyšší, než tomu bylo na začátku 50. let. Devastovány jsou celé sektory ekonomiky,“ varoval docent Ševčík.

Následovalo vystoupení Jaroslava Ungermana, ekonoma odborů, který stojí názorově na zcela opačné straně.

„Podívejte se na situaci zdravotních sester, co říkají, jsou úplně vyšťavené, lidi jim umírají pod rukama a nemůžou s tím nic dělat. Jestli jsou na ARO volné kapacity, no copak to není potřeba po infarkty, mozkové příhody atd.? Opatrně! Pořád se říká, že za to může vláda. Copak sem vláda zavlekla koronavirus? Ona si vymyslela pandemii? Je záležitostí vlády, že sem nepřijelo 15 milionů turistů? Toto nejde kompenzovat, na to prostě nejsou v rozpočtu peníze. Vždyť to je nesmysl. Přemýšlejme o tom, za co všechno reálně vláda může. Mám pocit, že jde především o nekázeň lidí, někdo si klidně otevře hospodu a nikomu to nevadí? Je to snad hrdina? To je špatně. Přidejte si do desatera ještě občanskou zodpovědnost a respektování nařízení. Tenhle národ bohužel řadu věcí nerespektuje. Nemůžeme ekonomiku a společnost uvolnit, jak navrhujete, to prostě nejde. Jediné, co můžeme, je maximálně soustředit pozornost na rizikové části populace, ale to musíme vakcínu přesměrovat k praktickým lékařům,“ konstatoval Ungerman a dále se omluvil kvůli návštěvě zubaře.

Do jednání poté na dálku přes videohovor ze Strakovy akademie vstoupil premiér Andrej Babiš, který se nedržel tématu setkání, spíš pokračoval v intencích svého vystoupení na tiskové konferenci a obhajoval další nutnost prodloužit nouzový stav. „Omlouvám se za zpoždění, ale má to vážné příčiny, měli jsme ráno vládu a byl jsem na mimořádné tiskovce, kde jsem oznámil, že situace je tak kritická, že vláda musí udělat další významná opatření, která nás samozřejmě mrzí, ale situace v nemocnicích je taková, jakou jsme nikdy neměli.“

„Blížíme se k 20 tisícům úmrtí, situace je kritická a nezbývá nám nic jiného než dnes večer na vládě požádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Mysleli jsme, že ho nahradíme pandemickým zákonem, ale kompetence to neumožňují. Budeme jednat s opozicí, se zaměstnavateli, odboráři, s NERV, ale je mi to strašně moc líto, ale nemůžeme si dovolit, aby nám lidé umírali po chodbách. Vir se změnil, dneska umírají lidé středního věku, mladí lidé. Případy, co máme, tam došlo k nákazám třeba i z nedodržení opatření. Těhotná paní leží na JIP, protože její manžel v zavřené restauraci dělal párty, kde se všichni nakazili. Jsou lidé, kteří opatření chápou a nadávají, že to policie dostatečně nevymáhá, pak jsou lidé, co jsou na nás za opatření naštvaní. Taková je situace ve společnosti,“ shrnul premiér.

Babiš chce podle svých slov požádat obyvatelstvo, aby se chovalo stejně jako v březnu loňského roku, kdy se v České republice objevili první nakažení. „Tehdy to fungovalo perfektně. Když není kontakt, není přenos. Každý mluví o lockdownu a Izrael je příklad. Volám si s izraelským premiérem často, teď nám darovali pět tisíc vakcíny Moderna. Zavřeli tam všechno, lidé neměli kontakty. Proto se jim to povedlo. Jsou nejlepší v očkování, a to je naše hlavní role. Sehnali jsme vakcínu, ale je jí málo, volal jsem v rámci Evropy, ať nám v březnu půjčí 100 tisíc vakcín, že jim to v dubnu vrátíme, ale nikdo nám nepomůže. Základní úkol je očkovat, máme 174 očkovacích míst. Posloucháme různé nesmysly, že je to na skladech, ne, je to na očkovacích místech. Je toho ale málo, my se snažíme získat víc, ale zatím jsme nebyli až tak úspěšní,“ rozjel se.

„Děláme všechno proto, abychom ochránili zdraví občanů, ale situace je dramatická a je plno lidí, kteří to stále podceňují. U všech hospitalizovaných je až 50 procent testováno v nemocnicích. Měli infekci, nešli hned na testy a pak skončí v nemocnici a často je pozdě, když se to nechá na poslední chvíli. Týká se to všech věkových kategorií, musíme dělat opatření a přesvědčit lidi, aby to pochopili a počkali ještě chvíli. Ano, všichni jsou naštvaní, ale nemůžeme mít na chodbách mrtvé a dopustit kolaps systému. Je mi líto, že nemám lepší zprávu,“ dodal předseda vlády.

Na to rázně zareagoval Daniel Landa. Nejprve zpražil již nepřítomného ekonoma Ungermana. „Přesně vystihl politika, mluvil 10 minut a neřekl vůbec nic. Nepřišli jsme se sem hádat, kdo za co může. Nevím, kde vyčetl, že přicházíme někoho vinit, my hledáme řešení. Vy necítíte starosti lidí, ale vám se to mluví, když vy se s manželkou netlučete, dětí vám neběhají zoufalé po stropě,“ zkritizoval zpěvák Babišova poradce.

Následně už mluvil přímo k premiérovi. „Skvělý výčet úspěchů boje s covidem! Ale my chceme řešit konkrétní návrhy a ne se trumfovat, kdo za co může. Řešte cokoliv, co může pomoc a rychle a zkoušejte i věci, které zatím nemají velké vědecké podložení, ale pokud lidem nemohou uškodit, je dobré vyzkoušet úplně všechno. Aby to nedopadlo jako s panem Žďárským, který přišel před rokem s mobilním testovacím systémem a řeší se to až teď, po roce. Vám se to nezdá, ale lidé toho mají opravdu dost!“ zdůraznil Landa.

A premiér pokračoval: „Pane Lando, prosím vás, často trávím čas na vyvracení různých dezinformací, s panem Žďárským Ministerstvo zdravotnictví komunikovalo, mám k tomu celou dokumentaci, loni v červnu proběhlo jednání a existuje nahrávka a není to tak, že by se tomu nikdo nevěnoval. Doporučuji si přečíst tweety pana Prymuly. Pan Žďárský tam měl obhájit svůj test, a to se mu nepodařilo, o kvalitě svých testů nepřesvědčil odborný panel. Mám na něj mobil a ověřím si to. Jenže se tady často šíří nějaké dezinformace. Jakože máme vakcíny na skladě a neočkuje se, není to pravda. Ministerstvo zdravotnictví je z hlediska mediální komunikace absolutně… jak bych to řekl, málo schopné a je potřeba, aby na ty věci reagovali. Není pravda, že by se rok nic nedělo,“ hájil se Andrej Babiš.

Hned po něm si vzal rovněž na dálku slovo vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, který ocenil deset bodů k otevření společnosti, ale konstatoval, že na většinu z toho není vhodná doba.

„Dokážeme si asi představit, co by nastalo, kdybychom začali uvolňovat. K desateru, za to děkujeme, ale je tu platforma 40 dní, která nám dala návrh úplně opačný a jsou tam lidé, kterých si také vážíme. Co platforma, to jiný názor. Všichni jistě chceme pohyb bez roušky, návrat dětí do škol, otevřené hospody, kulturní akce atd. V současné situaci nejen tady, ale i v okolních zemích řádí různé mutace a body 4–10 vašich návrhů nejsou v danou chvíli realizovatelné. Kdybychom to udělali, dostaneme se do velkých problémů. Neznamená to, že na ty body rezignujeme, ale musí se situace zlepšit. Dnes pro ekonomiku můžeme udělat jen to, že můžeme finančně pomoct. Budeme rádi, když se nám drtivou většinu firem podaří podpořit z 50 procent jejich prokazatelných nákladů. Pandemický zákon umožňuje odškodnění všech až do výše sta procent. Nejsme proti bodům 4–10, nelze než souhlasit, ale nejdou realizovat teď, ale až s ohledem na vývoj pandemické situace,“ řekl Havlíček.

Vládní představitele za jejich styl vystoupení zpražil šéf podnikatelských odborů Radomil Bábek. „Jsem nemile překvapen tím, jaké projevy, věty či slova jsme slyšeli od představitelů vlády, od pana premiéra, pana Havlíčka a pana Ungermana. Očekával jsem, že budeme hovořit věcně, že budeme diskutovat, jak změnit situaci, která je katastrofální bez ohledu na to, zda to je či není vina vlády. Co jsme zatím slyšeli, nemůžu označit za nic jiného než politické projevy, které slýcháme denně z médií a jsou zcela k ničemu, protože mají pouze zastřít pravý význam věci. Prosím představitele vlády, aby jednali věcně. Pan Ungerman se sám označil za ekonoma a o ekonomických věcech nemluvil vůbec. Vláda vzala lidem práci, jsou rok bez příjmů a my se ptáme proč? Vláda krizi nezvládá a jedná chaoticky, což slyšíme v projevech, kde se prolínají dvě extrémní polohy. Z části se vláda chválí, jak všechno funguje a z části nás straší, jak to je katastrofální a hrozné. Tyto dvě polohy ale nemůžou existovat společně. Je to buď, a nebo. Všechno stojí, všichni krachují, a přestože to nemá žádný význam, vláda na tom dál trvá,“ přispěl do diskuse Bábek.

