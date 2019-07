Kauza Staněk: Tonda pije? Ministryně Maláčová se mrazivě vložila do vládní krize

Politická krize zaviněná tím, že prezident Miloš Zeman dosud z vlády neodvolal ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), ačkoli ho o to premiér Andrej Babiš požádal už v květnu, stále nebere konce. Do politické bitvy se důrazně vložila i místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

V květnu poslal předseda vlády Andrej Babiš (ANO) prezidentovi Miloši Zemanovi informaci, že chce z vlády odvolat ministra kultury Antonína Staňka. Vzhledem k tomu, že za vládu nese před Poslaneckou sněmovnou odpovědnost její premiér, zatímco prezident nenese podle ústavy odpovědnost vůbec za nic, podle ústavních zvyklostí lze důvodně předpokládat, že prezident premiérovi vyhoví bez zbytečného odkladu. Jenže Zeman tak dosud neučinil. Staněk měl v úřadu skončit ke 31. květnu, ale dnes máme 7. července, tedy víc než měsíc po termínu, a Staněk je stále šéfem Ministerstva kultury.

Ústavní právník Jan Kysela v tom vidí problém a má za to, že nazrál čas na to pustit se do kompetenčního sporu s prezidentem Milošem Zemanem a možná dokonce nastal čas podat na hlavu státu žalobu pro hrubé porušení ústavy, které může vést až k tomu, že Zeman bude sesazen z postu prezidenta.

Naproti tomu bývalý hradní právník Pavel Hasenkopf tvrdí, že se Miloš Zeman dosud drží v mantinelech základního zákona státu. Široký prostor mu prý vytvořily už spory mezi prvním českým prezidentem Václavem Havlem a někdejším předsedou vlády Václavem Klausem. Spory těchto dvou pánů podle něj vedly k tomu, že když byla sepisována Ústava České republiky, dbalo se na vyvažování sil mezi prezidentem a předsedou vlády.

Ve věci odvolávání ministra kultury Antonína Staňka se prý lze opřít i o článek 73 ústavy. V tomto článku totiž stojí, že vláda smí podat demisi kdykoliv, ale pokud tak učiní ve chvíli, kdy ztratí důvěru Sněmovny, nebo ji vůbec nezíská, demisi podat musí a v těchto případech prezident demisi vlády přijmout musí. V ostatních případech ji podle Hasenkopfa přijmout může, ale také nemusí. Bývalý hradní právník se v tomto smyslu vyjádřil na blogu serveru Aktuálně.cz.

A pokud jde o odvolávání členů vlády, prezident na návrh premiéra odvolat musí. Ale podle Hasenkopfa je tu prostor pro jednání. Kdyby tu takovýto prostor být neměl, v ústavě by to prý bylo uvedeno.

„Pokud by si ústavodárce naopak přál, aby složení vlády bylo čistě záležitostí premiéra, pak by ústava svěřila jmenování a odvolávání členů vlády přímo předsedovi vlády a prezidentovi by ponechala pouze jmenování (a odvolávání) premiéra,“ zdůraznil Hasenkopf.

Zeman své chování ve věci odvolání Staňka odůvodňuje tím, že Staněk možná odhalil korupční jednání a bylo by správné počkat na vyjádření příslušných orgánů. Hlava státu tu naráží na skutečnost, že Staněk odvolal z postu šéfa Národní galerie Praha Jiřího Fajta. Odvolal ho, jelikož dospěl k názoru, že Staněk nevede instituci s péčí řádného hospodáře. Staněk na Fajta podal i trestní oznámení a Zeman během své návštěvy v Kraji Vysočina vyzval k posečkání na to, jak celá věc dopadne.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Miloš Zeman doufá, že se mu 12. července podaří Antonína Staňka a předsedu ČSSD Jana Hamáčka usmířit.

Jan Hamáček dal sice najevo, že pozvání prezidenta přijme, jelikož pozvání hlavy státu se neodmítá, ale pochybuje, že se nějaké usmíření může podařit. Staněk totiž podle Hamáčka ztratil důvěru své strany, že dokáže vést Ministerstvo kultury, jak se sluší a patří. ČSSD by proto měla mít právo dosadit na resort někoho, kdo by si mohl vést lépe. Pokud k tomu ČSSD nemá prostor, protože Staněk setrvává na postu ministra, strana podle Hamáčka nemá důvod setrvávat ve vládě.

„Grémium mi 9. 5. vyjádřilo důvěru a pověřilo mě konkrétními úkoly k 31. 5., aby mě pár dnů poté vyzval předseda k rezignaci. Jasné nedodržení slova,“ napsal Staněk na sociální síti Twitter.

Hamáček okamžitě přešel do protiútoku. „Poslední tweety pana Staňka jsou nejlepším důkazem toho, že změna na postu ministra kultury je nanejvýš potřebná,“ napsal ČTK Hamáček v reakci na Staňkovy výroky na sociální síti.

Tím mohla politická bitva až do plánovaného setkání s prezidentem 12. července utichnout. Jenže se tak nestalo. O slovo se přihlásil pražský sociální demokrat Petr Dolínek a znovu také Staněk.

„Honza Hamáček není bez chyb. Ale to, co si dovolí pan Staněk, který, doufám, již vystoupil z ČSSD, je neuvěřitelné. Pokud přijde v úterý na poslanecký klub, požádám o jeho vyloučení z našeho jednání. Porady má přece u pana Zemana,“ uvedl poslanec Dolínek na Twitteru.

Staněk mu vrátil úder. „Věrný křesťane: hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hřiecha. A chraň se od Dolínka a jeho pojetí ČSSD,“ kontroval ministr.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ani to ale ještě nebyl konec. Korunu všemu nasadila ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová.

Na sociální síti Facebook napsala, že s ministrem Staňkem vycházela vždy dobře, i když si myslela, že její stranický kolega není ve vládě příliš vidět. Zdálo se jí však, že se o resort kultury stará. Proto nepochopila, proč se v jednu chvíli začal chovat jako slon v porcelánu.

Skutečnost, že odvolal šéfa Národní galerie Praha, ještě podle Maláčové nepředstavuje nic špatného. Pokud svůj krok ministr důkladně vysvětlí, je vše v pořádku. Problém se Staňkem je však podle Maláčové v tom, že si počínal tak, že hodně rozzlobil nemalou část kulturní obce, což se v nejvyšších patrech politiky prakticky neodpouští.

O to víc pak prý dáma nerozumí tomu, jak Staněk postupoval dál.

„Ve vládě přece usedl proto, že v něj ČSSD měla důvěru a on ji akceptoval. Nyní v něj ČSSD důvěru ztratila. Co se pro Tondu Staňka změnilo? Proč tehdy svou stranu respektoval a nyní na ni kašle? Proč po večerech, asi posilněn alkoholem, útočí na své spolustraníky na Twitteru, aby hned ráno vše smazal? Proč veřejně fňuká a hledá chyby všude okolo? To opravdu doufá, že se v křesle takhle udrží!? Pokud bychom měli z vlády odejít, což vzhledem k ideovým rozporům s naším koaličním partnerem není vyloučené, velice doufám, že to nebude kvůli jednomu člověku, který nesnese malou životní prohru. Může to být kvůli programovým střetům, kvůli pokusům šetřit na nejchudších, kvůli podlézáním bankám, flirtováním s extremisty, kvůli premiérovým kauzám, pokud se potvrdí. Ale ne kvůli jedné osobní zhrzenosti,“ zdůraznila Maláčová.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pevně proto věřím, že se Tonda Staněk pochlapí, přestane plakat a jako dospělý člověk odejde z křesla, které mu nepatří. A ukončí tak naprosto zbytečnou ústavní krizi,“ dodala ještě.

Psali jsme: Peklo v ČSSD. Staněk ve sváteční náladě varoval před spolustraníkem, který jej chtěl vyloučit Chudáček docent Staněk. Naprosto bizarní. Stal se směšným, to politik nesmí nikdy, píše komentátor Fiala se posmívá Babišovi: Možná to prý schytá od Zemana holí jako Sobotka Senátor Valenta: Prezident rozehrál partii, na jejímž konci může být jím oblíbená úřednická vláda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp