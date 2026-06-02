Nejdražší pivo české diplomacie. Ósaka má další nepříjemnou dohru

02.06.2026 16:35 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Z prestižní prezentace v Japonsku je nejdražší pivo v dějinách české diplomacie. Tak hodnotí novinář Marek Stoniš účast na Expo 2025, která podle kritiků spolykala přes půl miliardy korun a poslala síť Českých center na hranu bankrotu. Podivnosti okolo výstavy Expo 2025 zaujaly také šéfa Svazu obchodu Tomáše Prouzu. Podle jeho slov je dobře, že si na ně ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) posvítí.

Foto: Jan Lipavský, X
Popisek: Jan Lipavský na Expo v Ósace 2025

Česká centra mohou být vážně ohrožena kvůli překročení rozpočtu české účasti na světové výstavě Expo 2025 v Ósace. Projekt byl organizačně propojen právě s Českými centry, která nyní nesou finanční následky.

Původní rozpočet, schválený předchozí vládou, ve výši 290 milionů korun nestačil a musel být navýšen o dalších 120 milionů. Celkové náklady přesáhly půl miliardy korun. Další nejméně stovka milionů má ještě následovat.

„Účet pana Lipavského za jeho výlet do japonské Ósaky: přes 500 000 000 a dalších minimálně 100 000 000 bude následovat; dva soudní spory; 12 předžalobních výzev; tři nároky uplatněné mimo soud, 1 500 000 korun odeslaných na ‚špatný‘ účet kdesi v Číně, desítky milionů za právní služby a síť Českých center v zahraničí před bankrotem,“ uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Kromě tehdejšího šéfa diplomacie Lipavského kritizoval také generálního komisaře české účasti na výstavě Ondřeje Sošku, jehož vláda na konci března odvolala z funkce.

Ministerstvo pod Macinkovým vedením zadalo procesní a forenzní audit, který odhalil závažné nedostatky v řízení projektu, a v uplynulých dnech podalo dvě trestní oznámení. Macinka očekává, že padnou další.

Situace podle něj může vést k vážným ztrátám v hospodaření Českých center, v krajním případě až k jejich zrušení. Resort však hledá cesty, jak jejich činnost zachovat.

Nejdražší pivo v dějinách české diplomacie

Ministrova odhalení nezůstala bez reakcí veřejnosti. „Je dobře, že si na všechny ty podivnosti okolo Expa 2025 chce Petr Macinka posvítit. Expo totiž může být skvělá možnost, jak se ukázat světu, a dlouho jsme to uměli. Bude dobře zjistit, proč se to tentokrát nepovedlo,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

 

 

Situaci ironicky okomentoval novinář Marek Stoniš. „Nejdražší pivo v dějinách české diplomacie, aneb exministr zahraničí Jan Lipavský v českém pavilonu na Expo v Ósace 2025,“ napsal na síti X.

 

 

Lipavský se pokusil Macinkova slova zpochybnit tvrzením, že prý ministr neumí počítat. „Částky uvedené v jeho lživém příspěvku neodpovídají realitě. Petr Macinka neumí zajistit zdroje pro MZV. Dojednal o 750 milionů nižší rozpočet, než jsem měl připravený pro rok 2026 já. Není tak divu, že realizuje drastické a hloupé rozpočtové škrty. Dalším příkladem je fakt, že letos úřady nedostanou na reprezentaci téměř žádné prostředky. Petr Macinka likviduje českou kulturní diplomacii. Jako záminku využívá projekt Expo,“ napsal na síti X.

Obsáhlý příspěvek zakončil slovy: „Takže, pane ministře, přestaňte lhát, nastudujte si fakta a neztrapňujte se.“

Macinka mu odpověděl: „Mně to nevysvětlujte, to si nechte pro jiné... Výsledky těch auditů a kontrol jsou děsivé. Takže je vlastně fajn, když se teď přiznáváte, jak ‚nadstandardní aktivitu‘ jste nad tím měl. Blahopřeju...“

 

 

