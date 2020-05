Kdo na Hrad? Xaver a Šídlo u Soukupa, padla šokující jména. Šéf Barrandova kopnul do Zemana

reklama

Luděk Staněk se novopečeného radního ČT zeptal, co musel udělat, aby se do Rady ČT dostal. "Protože já jsem o tom přemejšlel, já bych chtěl taky," pravil komik. Xaver řekl, že se stačilo přihlásit, mít čistý rejstřík a lustrační osvědčení. Soukup dodal, že pak stačí si oběhnout poslance a zeptal se, zda moderátor bude chtít "vyhodit Dvořáka". "Udělalo by vám to radost?" ptal se pobaveně Xaver a Soukup to odmítal. "Ani moc ne, já už jsem si na něj zvyk," dodal, i když v minulosti bylo hospodaření ČT velkým tématem jeho politických pořadů. "Vy jste se napravil, já to sleduju," poznamenal radní a Luděk Staněk přizvukoval, že Soukup je napravený hříšník.

"Kdyby vysílali normálně, pro koho bychom vysílali my?" ptal se Soukup pobaveně, ale Xaver pokračoval: "Vy jste se napravil, já jsem tady viděl pana Kocába, pana Mináře a myslím, že do prázdnin bude lavička Václava Havla stát před televizí Barrandov." A dodal, že proti tomu vůbec nic nemá a docela mu to zavidí.

Tématem byla i nadcházející ekonomická krize a Andrej Babiš. Soukup kritizoval, jak zmatečně působila vláda Andreje Babiše a Šídlo poznamenal, že premiér měl štěstí, že se k moci dostal právě když začínala konjunktura, je politik do dobrého počasí a nemá zážitek z porážky v politice, ani zkušenosti s krizovou situací. "On to teď zažil poprvé, a protože jeho celý politický styl je velmi povrchní, když začne mluvit, za tři minuty skončí někde jinde, a vy z toho chcete, aby vám řekl nějaký plán? To už ti lidé měli poznat, že tam nic takového není. On prostě řeší od jednoho Čau lidi k druhému Čau lidi, kdy mezitím byl zvyklej jezdit někam na vesnici a tam slíbit obchvat. To je celá politika Andreje Babiše, a proto teď vypadá či vypadal tak nejistě v té části krize, protože s tím nepočítal."

Anketa Dokáží Hana Lipovská a Xaver Veselý něco skutečně změnit v ČT? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 4513 lidí

Staněk souhlasil, že se Babiš rozkoukává a snaží se vyjít co nejméně poškozen a pro tento případ je kryt lidmi, kterými se obklopil. A komentátor SeznamZpráv ještě dodal, že ekonomika se Babišovi začala kazit už před koronavirem, ale teď je alespoň na co to svést.

Na Xavera se pak Soukup obrátil s otázkou, zda během krize ČT neotočila a zda nebyla "provládní kanál" a zda to, že přinášela doslova vše, co vláda řekla, nebylo už moc. Ale nově zvolený radní ČT prohlásil, že veřejnoprávní televize koronakrizi zvládla skvěle. A Staněk se divil, kde to je, že ani Soukup ani Xaver si nestěžují na Českou televizi. Šídlo podotkl, že i na ČT byly kritické reportáže, např. o nákupu roušek.

O médiích se mediální osobnosti bavily i dále, uvedeno bylo i to, že zatímco za krize zájem o obsah stoupal, zájem o reklamu od firem klesal. A Xaver Veselý poznamenal, že koronaviru už mají všichni plné zuby a že kdo chce, aby se něco četlo nebo sledovalo, nesmí dávat do titulku koronavirus.

Dostalo se i na oligarchizaci médií, tedy vstup českých miliardářů na mediální trh. Soukup zmínil dřívější stav, kdy média převážně vlastnily zahraniční firmy. "Já jsem vždycky říkal, že vstup německých vlastníků do českých médií byl stejně kladnou a zemi prospěšnou záležitostí, jako vstup Volkswagenu do Škodovky. Jedna z největších výhod Němců je, že neumí česky. Že se nezajímají o obsah. Zajímalo je má dáti - dal, aby ta média vydělávala," řekl Šídlo a doplnil, že právě za minulé krize média vydělávat přestala a proto začala být k mání. Konstatoval, že dříve si někteří politici stěžovali na německé vlastnictví médií a říkali, že by zde Němci mohli prosazovat své zájmy. Pak média odkoupili čeští miliardáři a ke spokojenosti to nevedlo.

Ovšem Xaver Veselý oponoval, že teď už může být televizí skoro každý kvůli internetu. Ale Šídlo namítal, že něco jiného je zpravodajství, které jednoduše a lacině dělat nelze. "Zpravodajství je strašně drahé a pokud ta krize dopadne na média tak, jak vy se obáváte, já se obávám úplně stejně, tak to je přímé ohrožení demokracie v té zemi. To je nesmírně nebezpečné pro tu zemi a žádný youtubeři to nezachráněj," reagoval na Xaverovu námitku.

Soukup přidal čísla. "Když jsme tady dělali klasické zpravodajství, 15 reportáží, 5 štábů v ulicích, tak mě to ročně stálo 100 milionů." A ostatní se shodli, že je mnohem jednodušší a levnější točit takovéto diskuze.

Došlo i na Miloše Zemana a Luděk Staněk se s pobavením ptal, zda točení Týdne s prezidentem Soukupovi chybí. A rýpl si, že to nemyslí doslova, zda moderátorovi chybí sedění proti prezidentovi a nahrávání mu na odpovědi. "Já jsem si docela připravil otázky a Miloš Zeman se nedá přerušit. Ono to prostě nejde, každý, kdo s ním dělal rozhovor, ví, že ho prostě nemůžete přerušit. Takže tam nějaká zvláštní interakce není. Ono to mohlo tak vypadat, ale každý, kdo s ním dělal rozhovor, ví, že Miloš Zeman je strašně těžký soupeř. On tu myšlenku dovede do konce a pak už se o ní nechce dál bavit. Takže musíte dát další téma, pokud se nechcete dočkat odpovědi: Pane Soukupe, vy mě vůbec neposloucháte, protože teď jsem vám to říkal," bránil se ředitel Barrandova.

Že je Miloš Zeman těžký soupeř potvrdil i Xaver Veselý, který štafetu hovorů s prezidentem pak převzal. "Ale já bych vám toto vůbec nevyčital, já tomu přesně rozumím," dodal. Soukup Staňkovi pak odpověděl, že rozhovory s Milošem Zemanem jsou těžká disciplína, která ho bavila, ale co mu nechybí, je Pražský hrad. "Ta atmosféra Pražského hradu, ty lidi tam, to mi nechybělo," vyjádřil se tajemně. Staněk pak uvedl, že mu Zeman nechyběl během koronakrize, kdy mnozí prohlašovali, že by měl působit víc státnicky.

Xaver se zeptal, zda Soukupovi nechybí čísla, která mu Miloš Zeman zajišťoval. Ale Soukup argumentoval, že jeden půlhodinový pořad nemůže ovlivnit tři kanály, které jedou 24 hodin denně.

Šídlo poznamenal, že Miloš Zeman ho překvapil jen děkováním Čínské lidové republice, ale uznal, že i to měl asi čekat. Jinak ho prý prezident nepřekvapil. "Co mě fascinovalo, bylo chování jeho okolí. Tady je zjevný, že to okolí absolutně zpustlo, převzali vládu, mě to přišlo, že zavřeli Miloše Zemana v Lánech, tam mu filtrovali informace a tady se rozjelo eldorádo. Zabíjačka, bez roušek na kafíčko, když měli bejt v karanténě, to chování, kancléře si předvolá Poslanecká sněmovna, ten řekne, že tam nepůjde, chování okolí prezidenta Zemana v rámci koronakrize bylo naprosto neuvěřitelný," konstatoval komentátor SeznamZpráv.

Xaver namítl, že jemu se prezidentův projev taktéž moc nelíbil, ale nepřišel mu ani moc důležitý, že spíš Zeman uvolnil prostor pro ostatní. "To je asi otázka, co čekáte od hlavy státu, já bych čekal od hlalvy státu, že když je krize, tak vystoupí a zemi povzbudí a řekne něco hezkého. Což uznávám, že u Miloše Zemana je požadavek, který nemůžu vznášet," reagoval Šídlo.

Soukup pak stočil otázku na to, kdo bude prezidentem po Zemanovi s tím, že velikáni 90. let už pomalu odcházejí. A Šídlo nadhodil, že by ještě mohl být Marek Benda prezidentem, pokud jde o velikány devadesátých let, což u Soukupa vzbudilo pobavení. A komentátor se ptal, zda trvá Soukupova ambice na Hradě usednout a moderátor řekl, že už neví. Xaver doplnil, že prezidentem bude ten, koho si velká média vyberou jako fackovacího panáka. A z koronakrize prý vyplynula dvě jména: Roman Prymula a Roman Šmucler, který prý už změnil vystupování z dravce na otce. "Vsadil bych dolar proti fazoli, že to tak bude," mínil Xaver. "Já si to teď představuju a jsem konsternovanej," zíral Staněk. Ale dodal, že vlastně proč ne. "V situaci, kdy jsou média schopná dva dny spekulovat, zda by nemohl být Marek Eben prezident, je možné úplně všechno."

