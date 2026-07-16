To mě na tom štve nejvíc. Kuba se ostře pustil do Turka

17.07.2026 11:02 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Po třech dnech mlčení se k nehodě poslance Filipa Turka vyjádřil také jihočeský hejtman a předseda hnutí Naše Česko Martin Kuba. Jako bývalý lékař záchranné služby se zastal řidičů sanitek. Nejvíce jej pobouřilo, že Turek označil kritiky za hlupáky a tvrdil, že řidiči druhého vozu vlastně zachránil život. Podle Kuby jde o „vrchol arogance“ a ukázku toho, jak se z politiky vytrácí slušnost a pokora.

To mě na tom štve nejvíc. Kuba se ostře pustil do Turka
Foto: Hana Brožková
Popisek: Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Dopravní nehoda poslance Motoristů Filipa Turka, kterou nadále vyšetřuje policie, se odehrála v centru Prahy u náměstí I. P. Pavlova. Turek se svým mercedesem střetl s vozem převážejícím zdravotnický materiál, který se po nárazu převrátil a skončil na tramvajových kolejích; jeho řidič byl s vícečetnými zraněními převezen do nemocnice.

Turek však odmítá, že by nehodu zavinil, a na Facebooku se ostře pustil do kritiků i médií. „Lidé jsou hlupáci. Věří médiím, která píší, že jsem zavinil nehodu… Je jednoduché dohledatelná fakta včetně toho, že se nejednalo o odbočovák, a i kdyby ano, odbočoval bych až za kolejištěm a strhnutím doprava jsem řidiči ‚sanitky‘ Fabie zachránil život,“ napsal.

S několikadenním odstupem se k nehodě vyjádřil také jihočeský hejtman a předseda hnutí Naše Česko Martin Kuba. Uvedl, že si schválně nechal časový odstup, aby nereagoval v emocích, zároveň ale zdůraznil, že je pro něj celá věc osobní.

A to z toho důvodu, že řadu let pracoval jako lékař záchranné služby. Popsal proto, jak náročná je práce posádek sanitek a jak velkou zodpovědnost jejich řidiči nesou.

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„Strávil jsem roky jako doktor na záchrance. Vím naprosto přesně, co to znamená sedět v houkající sanitce, když jde o vteřiny a vy se modlíte, abyste dojeli včas. A mockrát jsem zažil moment, kdy se jen tak tak vyhnete nějakému střetu. Mám mezi řidiči sanitek spoustu kamarádů, a možná proto to vnímám víc osobně. Jsou to obrovští profíci, kteří denně riskují, aby někomu zachránili život. Manévrovat v hustém městském provozu, předvídat, co udělá každý jeden řidič, je obrovský stres a neskutečná dřina, která často není vidět, ať už vezete posádku k případu nebo převážíte materiál, na kterém v té chvíli může záviset něčí život. Vést pak debatu, co je a není sanitka, není úplně důstojné,“ uvedl jihočeský hejtman.

Sám si je podle svých slov vědom, jak rychle se může z dopravní nehody stát tragédie, a že chybu za volantem může udělat každý. Nejvíce mu ale vadí způsob, jakým Filip Turek na nehodu reagoval.

„Co mě na tom štve úplně nejvíc, je ta reakce potom. Bagatelizovat to? Nadávat lidem do hlupáků? A ještě argumentovat tím, že jsem vlastně řidiči sanitky zachránil život? To je prostě absolutní vrchol arogance a výsměch všem slušným lidem, kteří pravidla dodržují,“ uvedl Martin Kuba.

Podobné chování podle něj přispívá k agresivitě ve veřejném prostoru a vyzval k větší slušnosti a respektu.

„Tohle je mimo jiné jeden z důvodů, proč mě současná politika tak štve. Zcela se z ní vytrácí obyčejná lidská slušnost a pokora. To je přesně ten styl, který do veřejného prostoru vnáší jen další agresivitu, pohrdání a naštvanost. Pojďme to prosím dělat jinak. Slušně a s respektem,“ uzavřel.

 


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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Tak Kubo nebyla to sanitka a přestaň se pobuřovat pokud chceš, aby tu zavládla slušnost a pokora - promeškal jsi příležitost mlčet !!!, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusejoshua , 17.07.2026 11:46:06

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