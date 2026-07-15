Ve světě se toho děje hodně. Co čtou lidé? Turka

15.07.2026 18:55 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Ekonom Pavel Šik se podivuje nad tím, že česká mediální od pondělního odpoledne řeší téměř výhradně autonehodu poslance Filipa Turka (Motoristé), zatímco se ve světě odehrávají zásadní okamžiky konfliktu na Ukrajině, na Blízkém východě nebo v evropských strukturách. „Prakticky jsem o tom vůbec nečetl, četl jsem o pomačkaném nárazníku,“ nechápe Šik.

Ve světě se toho děje hodně. Co čtou lidé? Turka
Foto: Youtube
Popisek: Filip Turek

Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v pondělí v Praze boural s vozem na převoz krve. Tato zpráva na několik dní zahltila český veřejný prostor, což jako paradox označil ekonom Pavel Šik, podle kterého by média měla dlouze informovat o mnohem podstatnějších věcech, které mají potenciál vstoupit do učebnic dějepisu.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
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„Ve světě se reálně lámaly věci, které za pár týdnů budou v učebnicích. Spojené státy znovu uvalily námořní blokádu na íránské přístavy a čtvrtou noc bombardovaly cíle kolem Hormuzského průlivu, ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková podala demisi, což znamená pád vlády uprostřed nejtěžší fáze ruské ofenzivy, maďarský parlament schválil kontroverzní ústavní dodatek ukončující mandát prezidenta Sulyoka, Washington přitvrdil sankcemi proti Mezinárodnímu trestnímu soudu, což píše historii,“ vyjmenovává Šik.

Marcel Sikora

  • KDU-ČSL
  • Spolehlivý pro Frýdek-Místek.
  • náměstek primátora
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Také na úrovni Česka nebo Evropské unie se podle něj děly zásadní věci hodné velkých mediálních rozborů a komentářů. „Vláda přestala regulovat ceny pohonných hmot a uložila ministerstvům obrany a vnitra, aby do roka přepsala krizovou legislativu s výhledem na „přechod státu na válečnou nebo obrannou ekonomiku“, ministr zahraničí Macinka byl na dvoudenní pracovní návštěvě Izraele s reálným dopadem na český export a bezpečnostní vazby, v EU se schválilo prodloužení výjimky Chat Control a připravuje se kontrola všech pro vstup na sociální sítě pomocí evropské aplikace pod rouškou ochrany dětí atd,“ vypisuje Šik, co všechno se stalo v posledních dnech.

Média však o těchto věcech informovala jen sporadicky, zatímco Turkovu nehodu provázejí desítky článků. „Prakticky jsem o tom vůbec nečetl, četl jsem o pomačkaném nárazníku. Protože zatímco se tohle všechno děje, česká mediální kotlinka řešila to, co skutečně řešit umí - dopravní nehodu,“ nechápe Šik.

Přidává i konkrétní média, která se výhradně věnovala právě nehodě vládního zmocněnce. Jen mezi úterým a středou totiž vyprodukovaly hlavní zpravodajské servery k této nehodě skoro čtyři desítky samostatných zpráv včetně kuriozit, jako že Turek odjel od nehody bez přední značky. „Seznam Zprávy, Novinky, iROZHLAS, Blesk, iDNES, ČT24 atd. A to nepočítám komentáře, glosy a ranní či večerní souhrny ani šílené diskuse na sítích, kde se vyjádřil prakticky každý a desítky tisíc lidí řeší, kdo měl přednost v křižovatce s vervou hodnou referenda o členství v NATO,“ připomněl Šik, že podobně se tématu věnovaly i tisíce lidí na sociálních sítích.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
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Přitom česká politika je plná skandálů, kterým se ale větší pozornost nevěnovala. „V české politice přitom najdeme politiky, co si zvou na hotelové pokoje mladé teenagery, takové, co podnapilí tančí ve spodním prádle u tyče, takové, co dělali skryté kšefty za miliony veřejných peněz, takové, co jsou propojeni s konkrétními ´nezávislými´ redakcemi skrze dohody, takové, co přihrávali veřejné zakázky nejmocnějším byznysmenům atd.,“ vyjmenoval Šik, že tyto kauzy média příliš nezaujala.

Jejich protagonistou totiž nebyl Filip Turek, na kterého mají média dlouhodobě spadeno. „Nejde o to, že nehoda s houkajícím vozem převážejícím krevní destičky neměla být zpráva. Měla. Jednou, možná dvakrát s aktualizací výsledku vyšetřování. Jde o poměr. Jde o to, že česká veřejná debata a produkční čas desítek redakcí byl věnován jedné křižovatce v centru Prahy,“ srovnává Šik.

Je to podle něj diagnóza českého mediálního ekosystému, který umí generovat pozornost jen kolem skandálů stále stejných konkrétních politiků. „Na skutečné zpravodajství asi nemá kapacitu, chuť nebo i čtenáře. A tak si najde svou vesnickou pavlačovou drbnu a je spokojený. Česká kotlinka má tu výhodu i prokletí, že je opravdu uzavřená. Ozvěny Hormuzu, Kyjeva a Budapešti sem dorazí jednou větou v souhrnu dne. Co se děje v Asii nebo Jižní Americe prakticky nevíme. Ale pomačkaný nárazník dostane timeline, komentář a glosu,“ opakuje ekonom.

Tento přístup ale podle něj poškozuje schopnost české veřejnosti rozumět důležitým geopolitickým dějům. „Až se jednou budeme ptát, proč česká veřejnost neumí posoudit osobní, ale i státní bezpečnostní a zahraničněpolitické zájmy, bude to proto, že jsme se rozhodli, že nás víc zajímá, kdo měl na křižovatce zelenou,“ dodává Šik.

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média , nehoda , Šik , Turek

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