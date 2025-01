Kdo tohle pofoukal? Zkušený novinář v úžasu nad jmenováním Bradáčové

Dosavadní státní zástupce Igor Stříž odstoupil z funkce údajně z důvodů, jež „jsou ryze osobní a rodinné“. „Ve smyslu zákonné úpravy nyní běží Igoru Střížovi rezignační lhůta, která uplyne dnem 31. března 2025. Tímto dnem rovněž skončí jeho působení ve funkci nejvyššího státního zástupce,“ uvedl Petr Malý, tiskový mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství (NZS).

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž rezignoval na svou funkci. K tomuto kroku se vyjádří na tiskovém brífinku dnes ve 13.00 hodin v budově NSZ.

Více v tiskové zprávě: https://t.co/ZIQJjOiK81 — Nejvyšší státní zastupitelství (@NSZ_info) January 7, 2025

Prý logická volba

Nejvyšším žalobcem byl Stříž jmenován v roce 2021 vládou Andreje Babiše, funkční období přitom trvá sedm let. Odstoupením v poločase umožnil Stříž vládě Petra Fialy (ODS) protlačit do postu člověka „podle svého gusta“. „Přesto Igor Stříž ve funkci vydržel téměř celé funkční období současného kabinetu. Pokud by se rozhodl odstoupit o několik měsíců později, mohl současný kabinet přežít a o jeho nástupci by rozhodovala až po volbách nově složená vláda,“ upozorňuje Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu.

Do funkce nejvyšší státní zástupkyně se teď vyšvihne Lenka Bradáčová, označovaná také jako „Cattani v sukních“.

„Po odstoupení nejvyššího státního zástupce Igora Stříže je volba paní doktorky Bradáčové naprosto logická. Má dlouholetou praxi v justici, včetně pozice vrchní státní zástupkyně v Praze, kterou vykonává od roku 2012. Její zkušenosti, její profesionalita, její kompetence a respekt, kterému se těší v právnické obci, z ní činí dobrou volbu pro vedení Nejvyššího státního zastupitelství. Věříme, že pod jejím vedením bude tato klíčová instituce fungovat efektivně a nezávisle, což je důležité pro zajištění spravedlnosti a právního státu v naší zemi,“ uvedl Petr Fiala, předseda vlády ČR.

Bradáčová se nikam nehnala

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) řekl v pořadu Interview ČT24, že Bradáčovou měl předem vyhlédnutou pro případ, že by Stříž předčasně skončil. „Věděl jsem, koho chci navrhnout. Byla na prvním místě. Nebylo to ovšem tak, že ona sama by se někam, lidově řečeno, hnala,“ řekl Blažek. „Byla to přirozená kandidátka.“

1/3 Nejvyšší státní zastupitelství povede od dubna Lenka Bradáčová, dosavadní pražská vrchní žalobkyně. O jejím jmenování rozhodla vláda.



? Proč ministr spravedlnosti vybral Lenku Bradáčovou, když ona sama chtěla zůstat tam, kde je? pic.twitter.com/DDWEqa8D3e — Interview ČT24 (@Interviewct24) January 8, 2025

O záměru Stříže odstoupit se Blažek podle svých slov dozvěděl přímo od něj osobně už na konci roku. Nepřemlouval ho, aby ve funkci zůstal. „To rozhodnutí bylo pevné, nebylo ranou z nebe, nějaké rozmlouvání nebylo na místě,“ tvrdí Blažek.

Na Bradáčové oceňuje, že prošla okresním, krajským i vrchním státním zastupitelstvím. „Pokud se má soustava měnit, potřebuje někoho, kdo celý svůj profesní život s tou soustavou žije – to pro Lenku Bradáčovou platí,“ tvrdí Blažek.

Proč odstupuje? Byl velmi kompetentní

Podiv nad tím, že Stříž odstupuje, vyjádřila ve vysílání Českého rozhlasu bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO).

„S panem Střížem, nejvyšším státním zástupcem, jsem měla velmi dobré, kompetentní, odborné i personální kontakty. Takže já si nemůžu stěžovat. A právě proto jsem se možná už i v minulosti vyjádřila tak, že nechápu, proč odstupuje. Ale samozřejmě respektuji jeho vyjádření,“ řekla Válková.

Podle jejích slov se kuloárově už několik měsíců řešilo, že pan nejvyšší státní zástupce bude muset odstoupit. „Protože on už teď podle nové legislativy, kterou jsme přijali a se kterou já souhlasím, by vlastně nemusel rezignovat – a najednou se rozhodne, že už postupuje moc rutinně?“ podivuje se politička.

S Bradáčovou podle svých slov nemá problém po profesní stránce. „Z toho, jak jsme se s Lenkou Bradáčovou bavily o odborných věcech, usuzuji, že nebude žádný problém,“ uvedla bývalá ministryně. Zmínila však, že nejvyšší státní zástupce musí být také dobrý manažer a musí umět řešit komplikované situace v personální oblasti. Problém vidí také v načasování. Přitom Stříž byl podle Válkové „velmi kompetentní“.

Neplačte, můžete si za to sami

Veřejnost přijala jmenování Bradáčové rozpačitě. „Bradáčová je váš majstrštyk. Je to poslední lopatka hlíny hozená do hrobu nejen této vlády, ale i celé koalice. Hlavně v létě neplačte – můžete si za to sami. Jste obklopení darebáky, podvodníky a šmejdy, názor vašich voličů vás nezajímá a spoléháte se, že budeme volit menší zlo,“ objevila se reakce na síti X.

Bradáčová je váš majstrštyk. Je to poslední lopatka hlíny hozená do hrobu nejen této vlády, ale i celé koalice.

Hlavně v létě neplačte - můžete si za to sami.

Jste obklopení darebáky, podvodníky a šmejdy, názor vašich voličů vás nezajímá a spoléháte se že budeme volit menší zlo. — Mirdas666 ???? (@Mirdas666) January 8, 2025

„Držela jsem vám celou dobu palce, přestože jmenování dona Pabla, týpka s takovou minulostí a vazbami na kdekoho, bylo hned na začátku velké zklamání. Čím vás drží v šachu? Dneškem jste si podřezali větev. Jmenování Bradáčové je finále,“ vzkázala vládě prostřednictvím sítě X další přispěvatelka.

Držela jsem vám celou dobu palce, přestože jmenování dona Pabla @blazek_p, týpka s takovou minulostí a vazbami na kdekoho, bylo hned na začátku velké zklamání. Čím vás drží v šachu? Dneškem jste si podřezali větev. Jmenování Bradáčové je finále ?? — Rozmarýna (@IvanaG57252131) January 8, 2025

Proč bych si neměl vzít koblihu?

„Schválením Bradáčové jste mne, pane premiére, hluboce zklamal. Možná dám před ODS přednost ANO, protože Bureš mi něco nasype do žlabu. Budoucnost ČR je vám zřejmě zcela lhostejná, tak proč bych si od Bureše neměl vzít nějakou koblihu navíc?“ dotazuje se na síti X profil Jan Pacovský.

Schválením Bradáčové jste mne, pane premiére, hluboce zklamal. Možná dám před ODS přednost ANO, protože Bureš mi něco nasype do žlabu. Budoucnost ČR je vám zřejmě zcela lhostejná, tak proč bych si od Bureše neměl vzít nějakou koblihu navíc? — Jan Pacovský (@PacovskyJan) January 8, 2025

Politický handl! Fiflenka!

Diskuse probíhá také na facebooku. „Jestli někdo někde nemá být, je to Lenka Bradáčová. Její jmenování NSZ je velice divoká politická hra Pavla Blažka a naprosto nechápu předsedu vlády Petra Fialu, že tento politický handl pofoukal. Tato obskurní fiflenka byla fatální součástí extrémně kreativního organizovaného systému, který zbořil demokraticky generovanou vládu v roce 2013,“ vyjádřil se Jenik Jenten Hrbacek.

