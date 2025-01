Když prezident zavelí, musí ven všechno. Bývalý šéf z CIA promluvil

Jako jedno z témat se probírala válka v Iráku, Hudson zmínil, že informace, které vedly k invazi, byly chybné, a to podkopalo důvěru v tajné služby i v zahraniční politiku USA. A chybělo hlavně přijetí odpovědnosti za tuto chybu, nikdo nebyl uznán odpovědným. Hudson také uvedl, že po jedenáctém září měly USA velký vliv, morální kredit, a proto i velkou alianci ve válce proti terorismu. Ale právě po invazi do Iráku začaly růst pochyby o vedoucí roli Spojených států.

Věnoval se také postu tzv. DNI (Director of National Intelligence – de facto šéf tajných služeb). Hudson podporuje Tulsi Gabbardovou, proti které se ovšem zvedl ve Washingtonu velký, i když spíše neveřejný odpor. Tím byl Hudson poněkud překvapen, vzhledem k tomu, že alespoň na papíře má Gabbardová v podstatě stejné profesní pozadí jako další vysocí představitelé, např. Mike Pompeo nebo John Ratcliffe, který pozici zastával předtím. Zmínil, že Gabbardová sklízela silnou kritiku za to, že byla skeptická k věcem, ke kterým podle Hudsona mělo být přistupováno skepticky. Například když se vydala zjišťovat, zda Bašár Asad skutečně v Sýrii použil chemické zbraně.

Anketa Chcete, aby ruští lední hokejisté startovali na olympiádě 2026? Ano, za všech okolností 93% Podle vývoje války na Ukrajině 3% Ne, rozhodně ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 900 lidí

Hudson uvedl, že on sám i jeho přátelé by například neuposlechli příkaz špehovat senátora. Zmínil ale, že tajné služby mají informační náskok před politiky, kterým mají poskytovat informace. A navíc je politici považují za experty, takže se proti nim nechtějí vymezovat. Proto je pro tajné služby relativně snadné přimět politiky, aby zvolili přístup, který jim vyhovuje.

Dalším tématem byl houževnatý odpor tajných služeb, zejména CIA k tomu, aby byly zveřejněny podrobnosti ohledně atentátu na prezidenta Kennedyho. Hudson podle svých slov neví, proč se zrovna tato již stará kauza tak tají, ale připomenul, že prezident má v tomto absolutní autoritu, a pokud by zavelel, tak se bude muset zveřejnit všechno.

Došlo také na téma Ukrajiny. Hudson uvedl, že by nechtěl být v kůži pracovníků tajných služeb, kteří Putina informovali o Ukrajině před invazí. A také poznamenal, že Putin udělal pro ukrajinské národní cítění mnohem více než jakýkoliv ukrajinský politik. Carlson zmínil ukrajinské ztráty. Tedy že se bavil s politiky ve Washingtonu, kteří dostávají zprávy od tajných služeb, ale žádný z nich o úrovni ukrajinských ztrát nic netušil. Hudson na to odpověděl, že pokud by kongresmani chtěli vědět, tak by jim informace tajné služby sehnaly. „Byl bych překvapen, kdyby kongresman chtěl vědět, jaké jsou, a nemohl dostat odpověď nebo nemohl systém přinutit, aby mu tu odpověď dal,“ řekl. Pokud by toho systém skutečně nebyl schopen, tak to je problém, soudí bývalý pracovník CIA. Podle něho ale v CIA „dobře vědí“, jaké tyto ztráty jsou.

Permanent Washington is trying to prevent Tulsi Gabbard from becoming Director of National Intelligence. Bernard Hudson ran counterterrorism at the CIA, and says the country needs her.



(0:00) Life in the CIA

(7:00) The Invasion of Iraq Was a Complete Disaster

(19:39) Why the… pic.twitter.com/Fb0e0aOmx5