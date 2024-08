Když se ČT musí omluvit: 53 sekund na konci pořadu, potichu. Už přišla stížnost

Česká televize 18. srpna v posledních 53 vteřinách pořadu Newsroom ČT24 zveřejnila omluvu určenou RNDr. Zuzaně Krátké, Ph.D.

„Česká televize se omlouvá RNDr. Zuzaně Krátké, Ph.D., za to, že neoprávněně uveřejnila v pořadu Newsroom ČT24 ze dne 5. 12. 2021 její fotografii a jméno ve spojení s příklady tzv. antivaxerských či dezinformačních komunit a ve spojení s šířením nebezpečných výmyslů a neposkytla jí jakýkoli prostor k vyjádření. Tím se Česká televize zcela neoprávněně hrubě dotkla dobrého jména, profesní i osobní cti RNDr. Zuzany Krátké Ph.D.“

Podle Krátké je to však zcela nedostačující forma omluvy. Mimo jiné proto, že v ní nikde není zmíněna organizace Zdravé fórum, které bylo v pořadu z 5. prosince uvedeno mezi tzv. „dezinformačními weby“, a to v souvislosti s článkem, který sepsala Krátká. V rámci omluvy totiž také nezaznělo, že moderátorka pořadu Newsroom ČT24 prezentovala její text jako materiál, který naznačuje, že třetí dávka očkování proti covidu je zbytečná. Krátká zdůraznila, že nic takového ve svém textu nepsala a soud jí dal za pravdu.

RNDr. Krátká prý mimo jiné očekávala, že omluva zazní v první polovině pořadu s balíkem informací, aby bylo divákům jasno, v čem všem veřejnoprávní televize pochybila.

Očekávala také, že „ČT bude na webových stránkách o rozsudku veřejnost informovat. Jako projev lidské slušnosti, která by měla být u novinářů veřejnoprávního média samozřejmostí, jsem očekávala, že obdržím také e-mail či dopis s omluvou od vedoucího redakce, která mne reportáží poškodila, a to osobně i profesně. Nic z toho se nestalo“.

Uznala, že původní reportáž byla zkrácena a finanční odškodnění jí bylo uhrazeno, ale ČT z jejího pohledu ani nenaznačila, jak zajistí to, ab se podobná situace neopakovala. Veřejnoprávní televize podle Krátké zvolila alibistický postup podání omluvy. Redakce se z pohledu Krátké zachovala zkrátka velmi neprofesionálně.

„Upozorňuji, že jsem požadavek omluvy u soudu specifikovala co do obsahu, nikoliv formy, zejména proto, že jsem naivně věřila, že Česká televize se v případě, že se prokáže její pochybení, nesníží k laciným praktikám. Očekávala jsem, že uzná závažnou chybu, kterou poškodila mou profesní čest a kterou způsobili pracovníci ČT zcela neprofesionálním postupem – nepřečetli si kritizovaný článek, nedali mi prostor se vyjádřit, zkrátka zveřejnili nepodložené pomluvy zcela v rozporu se závaznými pravidly ČT, formulovanými zejména v jejím kodexu. Věřila jsem rovněž, že Česká televize, jako médium veřejné služby, je tím, kdo by měl jít příkladem při respektování zásad práva, formulovaných i právních jurisprudencí (zejména pak tzv. zásadu přiměřenosti omluvy),“ uvedla Krátká v dopise generálnímu řediteli ČT Janu Součkovi.

Ke kauze se pro PL.cz vyjádřil i právník Tomáš Nielsen. Nekompromisně.

„Česká televize dala jasně najevo, že odmítá nést reálnou odpovědnost a vyvodit z ní nějaké smysluplné závěry. Způsob zveřejnění omluvy byl skutečně příkladem arogance. Je podle mě jednoznačně v rozporu s novinářskou etikou i dobrými mravy. Nakolik je i v rozporu s právem, to možná ještě uvidíme. Teď žádáme o nápravu generálního ředitele, Jana Součka, nepřímo i Radu ČT. Počkáme, jak zareagují. O dalších krocích se rozhodneme až poté. Nezapomínejte ale na to, že stále probíhá spor se Zdravým fórem, který soudy vyčlenily k samostatnému řízení. V návaznosti na něj pak uplatním své nároky znovu i já. Je dobré si připomenout, že jsme už během soudního řízení při každém jednání navrhovali smír. ČT o něj neměla zájem. Stejně tak jsme ho nabídli v kauze Zdravého fóra poté, kdy soud potvrdil právo paní Krátké na náhradu újmy. Opět bez reakce. Tuhle věc nelze nechat jen tak. Česká televize pomluvila významnou imunoložku, poškodila její pověst. Přitom si redaktoři ČT ani nepřečetli článek, který veřejně napadali, nedali ani nikomu z nás možnost se vyjádřit. To je nehoráznost, která s činností veřejnoprávního média nemá nic společného. Chybovat může každý, ale pak musí být schopen se férově omluvit. To se nestalo. Uděláme vše pro to, aby si to ČT uvědomila,“ nebral si ve vyjádření pro Parlamentní listy.cz Nielsen servítky.

