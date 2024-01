Ketamin je smíří se smrtí. Ukrajina chystá „medicínu“ pro vojáky

Ukrajinským vojákům může pomoci ketamin, píše magazín The Economist. Psychedelikum jim prý pomůže vyrovnat se s traumaty, jako se to už některým absolventům této léčby podařilo. Něco jiného je ale poskytování takového „léku“ na frontě. Právě to ale jeden z absolventů léčby navrhuje, aby vojáci mohli jednak ventilovat emoce a nevznikaly u nich deprese, ale aby se také „smířili s možností smrti“. Některé jednotky prý už „experimentují“.

Následky války na Ukrajině se propírají v médiích dennodenně. Méně často se zmiňují následky psychologické. Právě ty má řada ukrajinských vojáků, kteří měli to štěstí, že se z bojů vrátili. Jedním z nich byl i Ihor Cholodilo, ukrajinský psycholog a medik, který na začátku roku sloužil v armádě při evakuaci zraněných. Při tom byl zasažen výstřelem z ruského tanku. Utrpěl zranění očí a srdce a nebyl schopen komunikovat.

Operace mu zachránila zrak i srdce. Ale nadále trpěl zadrháváním a huhňal při řeči. Zkoušel spoustu různých terapií, i radikálních, píše deník The Economist. Ale pomohlo mu až to, že potkal Vladislava Matrenického, průkopníka v oblasti psychoterapie asistované psychedeliky, který mu navrhl, jestli by nevyzkoušel ketamin.

Dle deníku je ketamin na Ukrajině k léčení duševních poruch povolen od roku 2017, nicméně výzkum v tomto oboru je mnohem staršího data a probíhal i v USA v padesátých a šedesátých letech, ale po vzniku hnutí hippies upadl v politickou nemilost a k psychedelikům bylo přistupováno stejně jako k narkotikům. Nicméně v některých zemích se opět vrací na výsluní.

Na Ukrajině je doktor Matrenický jediný, který poskytuje terapii ketaminem. Uvádí, že měl celkem 300 pacientů s depresemi, na které nic nezabíralo, s PTSD a s úzkostnými stavy. Čím dál více z nich jsou vojáci, kteří léčbu hledají na vlastní pěst. Jedno kolo léčby u něho stojí 4000 hřiven, tedy něco kolem 2400 korun. Pacienti obvykle absolvují dvě až šest sezení. Ketamin se do těla vpravuje přes kapačku – půl miligramu na kilo živé váhy.

„Tripem“ pak provází pacienta psychoterapeut a má za cíl se dostat k podvědomým traumatům. „Co děláme, je, že vzpomínky měníme na metafyzickou cestu, při které je možné uvolnit emoční tlak,“ tvrdí Matrenický. Dle jeho slov má třetina jeho pacientů skvělé výsledky, další třetina uspokojivé. Špatné reakce jsou dle něho vzácné, většinou se jedná o panické záchvaty, což je signál, že se má kapačka odpojit.

Podle tohoto lékaře má většina vojáků na frontě tolik stresu, že by jim léčba prospěla. Viní ale stigma a sovětský přístup k vojenské medicíně za to, že přístup ke ketaminové terapii je pomalý a omezený, což chce změnit. A kromě toho by chtěl, aby se mohly používat i další látky, jako MDMA a psilobycin. Má prý celkem i podporu na ukrajinském ministerstvu zdravotnictví. Ksenie Voznicyna, ředitelka vojenského rehabilitačního centra Lesní palouček míní, že by pokusný projekt s MDMA a psilobycinem mohl být do šesti měsíců odstartován. Nicméně si nemyslí, že by psychedelika měla být používána pro vojáky v aktivní službě.

Naopak Ihor Cholodilo si myslí, že by psychedelika vojákům prospěla. Jednak aby mohli ventilovat a nevznikala u nich deprese. A druhé použití, aby se rituálně připravili na možnost smrti. „To je to hlavní na mysli jakéhokoliv vojáka, který míří na frontu. Paralyzuje je to,“ tvrdí Cholodilo, podle kterého je voják, který riziko smrti přijme, mnohem efektivnější a má mnohem větší šanci přežít.

Dle The Economist je poskytování drog vojákům morálně problematické a armáda je ještě daleko od toho, aby ketaminovou terapii přijala, tím méně pak aby ketamin dala vojákům na bojišti. Nicméně vzhledem k tomu, jaká je úroveň centralizace na Ukrajině, prý některé jednotky už „experimentují“. Ihor Cholodilo uvedl, že jednu elitní jedotku už „doporučil“ pro to, aby léčbu vyzkoušela, a uvažuje, že tak udělá i u jedné další. Míní, že na ketaminu by mohli Ukrajinci bojovat efektivněji a déle. „Vojáci byli překvapeni tím, že se dokázali vrátit na frontu tak brzo,“ řekl a dodal: „Nemysleli, že je to možné.“

Dodejme, že psychedelika dodává na Ukrajinu podle SeznamZpráv i Česká republika a její odborníci spolupracují s ukrajinskými. Jejich aktivity dle serveru vítá zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.

„S kolegy jsme připravili inovativní protokol pro léčbu PTSD. Tento postup zahrnuje prvky takzvané psychedeliky asistované terapie, pro kterou využíváme unikátního efektu látky ketamin. Léčbu ketaminem pak kombinujeme s jednoduchou aplikací pro počítač či tablet, která do určité míry může nahradit psychoterapeuta,“ uvedl přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie na Univerzitě Karlově Jiří Horáček.

K faktu, že se na Ukrajině uvažuje o tom, že by se drogy používaly pro zlepšení bojových schopností, už se vyjádřil docent Konvička. „Fóry o Zelenském na koksu a ukr. armádě na perníku byly pořád fóry, ale zde nám the Economist, mainstream KoZy, přiznává, že šokovaní ukr. vojáci jsou léčení KETAMINEM, silným psychedelikem, které je vrací na frontu. Je-li něco zneužitím drog, tak toto,“ míní.

Fóry o Zelenském na koksu a ukr. armádě na perníku byly pořád fóry, ale zde nám the Economist, mainstream KoZy, přiznává, že šokovaní ukr. vojáci jsou léčení KETAMINEM, silným psychedelikem, které je vrací na frontu.



Je-li něco zneužitím drog, tak toto.https://t.co/L1qZH5oyaI — Martin Konvička (@konva333) January 16, 2024

A objevily se samozřejmě i narážky na druhou světovou válku, ve které proslula používáním drog zejména německá armáda. „Tarasi, vem si panzerčokoládku,“ parodoval jeden z internetových komentátorů článek. Tzv. panzerschokolade byla totiž v Česku velice známý pervitin, na kterém německá armáda dobývala nejednu zemi na začátku války.

Panzerschokolade - archivní foto

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.