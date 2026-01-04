Kněz Vácha popřál „všem dobrým lidem“. Kromě voličů Motoristů, komunistů a SPD

Kněz Marek Vácha připil v novoročním přání „všem dobrým lidem“ a vzápětí vymezil, že ne každého za dobrého člověka považuje. Vytkl poměrně početnou skupinu voličů stran názorově protichůdných koalici Spolu, které Vácha naopak připil „včelovinou“. Zvláště vypíchl KDU-ČSL.

Kněz Vácha popřál „všem dobrým lidem“. Kromě voličů Motoristů, komunistů a SPD
Foto: Repro Sarah Haváčová, IG
Popisek: Marek Vácha

„Připíjím všem dobrým lidem touto včelovinou na zdraví a dobrý rok 2026, kromě voličů Motoristů, SPD, komunistů a tady těch partají. Připíjím Spolu, a zejména KDU-ČSL. Ať žije strana lihová!“ ukončil zdravici, kterou na instagramovém profilu zveřejnila herečka Sarah Haváčová.

Krátké video Vácha natočil v přírodě ve zjevně povznesené náladě a za pochechtávání kameramanky.

Neměl by katolický kněz přát dobré všem lidem?

„Kde se vzala ta Boží láska? Je mi z toho smutno. Že by úřadovala panenka Maria? Modlím se za vás. Věřím, že většina katolíků má jiný názor,“ napsal jeden z komentujících.

„Neměl by katolický kněz přát dobré všem lidem?“ podivil se Radim Panenka.

„Není to trochu smutné?“ přidal se jiný komentátor.

Někteří lidé Váchu naopak podpořili. „Oceňuji, že se Marek nebojí dlouhodobě veřejně říkat, co si myslí, a zbytečně nechodí kolem horké kaše,“ vyjádřil se jeden z nich.

Marek Orko Vácha je známý svým specifickým humorem a velmi vyhraněnými politickými názory. Herečka Haváčová s ním často spolupracuje, především moderuje akce, na kterých kněz vystupuje. Vácha rád veřejně promlouvá o tématech víry, svobody a lidské existence.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Diskuze, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskusePavel Vrana , 04.01.2026 15:11:26
Takže jako kněz, ukončete své angažmá! Všichni jsme si před Bohem rovni, zasloužíme si respekt, laskavost a pochopení. Každý člověk má svou vnitřní hodnotu a je milován vyšší mocí, bez ohledu na své chyby nebo životní cestu, která je mu z hůry dána. Připomínám, že jsme součástí jedné velké lidské rodiny a že to, co nás spojuje, je silnější než to, co nás rozděluje je náš Pán, ať už v něho věříme nebo ne. Teď někdo vynese Fialu. Ano i ten splnil Boží úkol. Bez toho .... by jsme nevěděli co vše se děje špatně, co vše se musí změnit, koho a komu nemáme naslouchat a koho vynést na povrch. Vše má svůj Boží smysl a člověk je schopen jen na chvíli a trochu to změnit, než se to vrátí tam kde to má být. Takže pane Kněz, běžte pracovat, i metaři jsou potřeba, také je to očista.

|  5 |  0

