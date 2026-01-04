Kněz Vácha popřál „všem dobrým lidem“. Kromě voličů Motoristů, komunistů a SPD

„Připíjím všem dobrým lidem touto včelovinou na zdraví a dobrý rok 2026, kromě voličů Motoristů, SPD, komunistů a tady těch partají. Připíjím Spolu, a zejména KDU-ČSL. Ať žije strana lihová!“ ukončil zdravici, kterou na instagramovém profilu zveřejnila herečka Sarah Haváčová.
Krátké video Vácha natočil v přírodě ve zjevně povznesené náladě a za pochechtávání kameramanky.
Neměl by katolický kněz přát dobré všem lidem?
„Kde se vzala ta Boží láska? Je mi z toho smutno. Že by úřadovala panenka Maria? Modlím se za vás. Věřím, že většina katolíků má jiný názor,“ napsal jeden z komentujících.
„Neměl by katolický kněz přát dobré všem lidem?“ podivil se Radim Panenka.
„Není to trochu smutné?“ přidal se jiný komentátor.
Někteří lidé Váchu naopak podpořili. „Oceňuji, že se Marek nebojí dlouhodobě veřejně říkat, co si myslí, a zbytečně nechodí kolem horké kaše,“ vyjádřil se jeden z nich.
Marek Orko Vácha je známý svým specifickým humorem a velmi vyhraněnými politickými názory. Herečka Haváčová s ním často spolupracuje, především moderuje akce, na kterých kněz vystupuje. Vácha rád veřejně promlouvá o tématech víry, svobody a lidské existence.
