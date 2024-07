Kolik ten náš materiál zabil lidí. A kolik stál. Xaver se s Mynářovou pustili do ožehavého tématu

Americkou prezidentskou debatu mezi Joe Bidenem a Donaldem Trumpem na rozdíl od Miloše Zemana však Mynářová nepovažovala za vyrovnanou. „Viděla jsem to spíš jako průšvih Joea Bidena,“ prohlásila Mynářová s důrazem jak na obsahovou tak rétorickou formu rozhovoru, v němž se Joe Biden často zadrhával.

„Být manželka Joea Bidena, tak mu řeknu, ať odejde teď a se ctí. Přijde mi, že už to je trápení, a přitom ta manželka ho tam drží zuby nehty,“ řekla Mynářová o první dámě Spojených států amerických Jill Bidenové.

Xaver souhlasil s tím, že toto má Bidenově rodině také za zlé. „Je dobrý mít někoho, na koho se můžeš spolehnout. Kdo ti řekne dost… Kdyby Biden byl můj táta…“ pozastavil se Xaver a zmínil, že jeho otec zemřel letos v únoru. Odchod otce byl dle slov Xavera velmi těžký. Svému otci přál důstojný konec. Tuto svou zkušenost srovnal právě s rodinou současného prezidenta Bidena, která hlavu rodiny i nadále podporuje v kandidatuře, ač má Biden evidentní zdravotní problémy.

„Nevíme, co všechno je za tím,“ připomněla Mynářová. „Mě překvapuje, že demokraté nevygenerovali někoho, kdo by nastoupil teď, vyhrál primárky a byl tam kandidátem, aniž by se muselo řešit, zda na to má, nebo ne. Podívejte se, už je senilní. Rozhodně nezvládne druhé funkční období,“ řekla s tím, že této situaci se dalo předejít.

Xaver v návaznosti na to nadnesl otázku, zda je Joe Biden stále nejmocnějším mužem planety. Mynářová odpověděla, že minimálně zastává nejmocnější funkci. S Xaverem následně debatovali, zda – ať americké volby vyhraje kdokoliv – Spojené státy doopravdy řídí prezident, či je to s nadsázkou 20 lidí kolem něj.

Mynářová tento příklad vztáhla na Českou republiku. „Když byl prezidentem Miloš Zeman, tak vím, že zemi řídí člověk, co tu funkci zastává,“ uvedla. Xaver doplnil i prezidenta Václava Klause. „Kdežto dnes je to oněch 20 lidí kolem,“ pokračovala Mynářová zmíněním administrativy českého prezidenta Petra Pavla. „Říkalo se to takhle i o Miloši Zemanovi. Že ho tahá Mynář a Nejedlý. Ale u spousty věcí jsem byla, Miloše Zemana znám a vím, že s sebou nenechal vláčet.“

Dalším námětem hovoru mezi Xaverem a Mynářovou se stala zpráva ministerstva obrany, že Česko od začátku ruské invaze do konce května 2024 poslalo Ukrajině z armádních skladů vojenský materiál v hodnotě 6,75 miliardy korun.

„Kolik ten náš materiál zabil lidí,“ podotkla Mynářová.

„Kdyby to byly nějaké humanitární věci, tak jestli na to máme, tak proč ne. Ale toto mi přijde naprosto šílený,“ řekl k věci Xaver, i když uznal, že Ukrajina se samozřejmě brání agresorovi, kterým je Rusko. „Vezmi si, to je 6 a tři čtvrtě miliardy. To nejsou peníze ani Fialy ani Černochové, ale moje, tvoje a lidí, co se na nás teď dívají. Toto mi strašně vadí.“

Mynářová takto vysokou částku též nechápe. „Já si vždycky potom vzpomenu, když mi píše nějaká zoufalá maminka samoživitelka nebo rodina s nemocným dítětem a potřebuje třeba 60 tisíc, tak jaký to pro ně musí být, když čtou, že šly tyhle peníze na Ukrajinu. Kdo myslí na tyhle lidi?“ ptala se otevřeně Mynářová a poukázala na přetrvávající ekonomickou krizi. „Všechno se zdražuje, těm lidem se žije o to hůř a vláda se neustále věnuje Ukrajině.“

„U komunistickýho prezidenta Pavla to chápu. Ten je voják a plní si sen, protože si celý život hraje na vojáky,“ sarkasticky obhajoval prezidenta Pavla Xaver. „On je voják a chce válčit,“ dodal jednoduše.

„Je to jeho parketa. On tomu rozumí,“ přitakala Mynářová.

Smutná však z Orbánových snah podle Xavera byla hlavně česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Ta někde seděla u kořalky a říkala: oni mi chtějí zastavit tu válku… co já budu dělat,“ popsal možné myšlenky ministryně Xaver, který je toho názoru, že ačkoliv je Putin zločinec, je třeba s ním jednat právě kvůli jeho síle.

„Já vím, že na věc ani jeden z nás není odborník, ale to neznamená, že si o tom nemůžeme něco myslet. A já si přeju, ať ta válka skončí,“ prohlásil Xaver.

V třetí části rozhovoru se Xaver s Mynářovou zaměřili na Filipa Turka, europoslance za koalici Přísahy a Motoristů sobě. Mynářová nahlas uvažovala, v jaké frakci Turek pravděpodobně skončí a doporučila mu frakci Patrioti pro Evropu, kterou založil Orbán, Andrej Babiš a Herbert Kickl (FPÖ). „Já si myslím, že by k těm současným ODSákům chodit neměl,“ prohlásila.

V nadcházejících parlamentních volbách Xaver i Mynářová také fandí Turkovi. Nečekaně však Xaver dodal, že on sám fandí i Kateřině Konečné. „Ale ve chvíli, kdy sedí i komunistický prezident na Hradě, tak si říkám, že je to už fakt jedno,“ dodal.

