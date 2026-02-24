Ve výroční den Orbán přitvrdil: Bez ropy žádný souhlas

24.02.2026 18:35 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Při čtvrtém výročí ruské invaze na Ukrajinu maďarský premiér Viktor Orbán zostra vystoupil proti Kyjevu. Obvinil prezidenta Volodymyra Zelenského z vyhrožování a dal jasně najevo, že bez obnovení tranzitu ropy přes Družbu nebude souhlas s další pomocí.

Ve výroční den Orbán přitvrdil: Bez ropy žádný souhlas
Foto: Repro Youtube
Popisek: Viktor Orbán

Čtyřleté výročí vypuknutí války na Ukrajině pojali mnozí evropští státníci jako příležitost vyjádřit se k aktuální geopolitické situaci. Jedním z nich je také maďarský premiér Viktor Orbán.

„Před čtyřmi lety začala válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Čtyři roky nesmyslného zabíjení, při nichž byly zmarněny stovky tisíc životů. Evropské a maďarské rodiny už čtyři roky nesou ekonomické důsledky této války,“ napsal Orbán na síti X.

Ve svém příspěvku zdůraznil, že Maďarsko od samého začátku prosazuje mír. „Přesto i dnes, v den výročí, prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj Maďarsku vyhrožuje a vyvíjí na něj tlak, protože se odmítáme nechat zatáhnout do války, odmítáme posílat peníze Ukrajině a nevzdáme se cenově dostupných ruských energií,“ uvedl předseda maďarské vlády.

Nyní je podle něj jasné, že celá maďarská opozice se postavila na stranu Ukrajiny. „Jejich cílem je chaos, nedostatek pohonných hmot a vyšší ceny před volbami. Stojí na straně Zelenského, ne na straně maďarského lidu. Po čtyřech letech je jasno. V dubnu si Maďaři musí zvolit Fidesz,“ uzavřel svůj příspěvek.

Spor kvůli zastavení dodávek z ropovodu Družba

Orbán svými slovy naráží na vyhrocený spor mezi Maďarskem a Ukrajinou, který vypukl, když Ukrajina zastavila tranzit ruské ropy ropovodem Družba na území Maďarska a Slovenska. Oficiální důvody zůstávají nejasné. Kyjev hovoří o technických a bezpečnostních problémech, zatímco Budapešť označuje přerušení tranzitu za čistě politický akt a hospodářské vydírání.

Psali jsme:

Viktor Orbán označil krok Ukrajiny za nepřátelský a v reakci na to Maďarsko začalo blokovat přijetí nového balíčku sankcí proti Rusku a schválení dalšího velkého úvěru pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.

Konflikt dosáhl vrcholu v den čtvrtého výročí začátku ruské invaze, kdy se v Kyjevě sešli unijní lídři na symbolickém summitu, avšak bez možnosti přislíbit novou finanční pomoc. Maďarské veto paralyzovalo schvalování úvěru. Maďarsko trvá na tom, že Ukrajina musí nejprve obnovit plný tranzit ropy a garantovat dodávky.

Příští parlamentní volby v Maďarsku se uskuteční 12. dubna. Viktor Orbán v nich kandiduje jako lídr vládní strany Fidesz–KDNP.

Psali jsme:

„Rusko vede válku i s námi,“ řekl v Senátu Pavel. Lidé ve varu
„Natrhneme stepním hordám…“ Vylezl další angažovaný umělec
Jaroš (SPD): Viktora Orbána ve volbách vyzve jeho dřívější spolustraník Péter Magyar
Jednání o míru na Ukrajině. Zelenskyj chce pro ruské činitele zákaz cestování

 

Zdroje:

https://t.co/kWHVbrQqxC

https://twitter.com/PM_ViktorOrban/status/2026262680026194298?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260206IPR33903/parliament-approves-EU90-billion-ukraine-support-loan-package

https://www.politico.eu/article/eu-ukraine-visit-hungary-blocks-russia-sanctions-funding-feud-viktor-orban/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , půjčka , ropa , Ukrajina , veto , Orbán , blokování , Fidesz , Zelenskyj , ropovod Družba

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Domníváte se, že Viktor Orbán po volbách opět obsadí post premiéra?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Michal Zuna byl položen dotaz

Zákon k činnosti pro cizí moc

Není těžké uhodnout, kdo bude mít ze zrušení tohoto nástroje největší radost. Koho tím myslíte? SPD nebo celou vládu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jednoznačně nejoblíbenější postelové polohy ženJednoznačně nejoblíbenější postelové polohy žen Léky nevhodné pro kombinaci s pitím kávyLéky nevhodné pro kombinaci s pitím kávy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Trojští koně a zlaté záchody. Studio k Ukrajině se změnilo v bojiště

17:26 Trojští koně a zlaté záchody. Studio k Ukrajině se změnilo v bojiště

„Rusové postupují pomalu. Řeči, že se na Ukrajině válčí za ČR, jsou zbytečné,“ řekl Jindřich Rajchl …