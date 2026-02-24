Ve výroční den Orbán přitvrdil: Bez ropy žádný souhlas

Čtyřleté výročí vypuknutí války na Ukrajině pojali mnozí evropští státníci jako příležitost vyjádřit se k aktuální geopolitické situaci. Jedním z nich je také maďarský premiér Viktor Orbán.
„Před čtyřmi lety začala válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Čtyři roky nesmyslného zabíjení, při nichž byly zmarněny stovky tisíc životů. Evropské a maďarské rodiny už čtyři roky nesou ekonomické důsledky této války,“ napsal Orbán na síti X.
Four years ago, the Russia–Ukraine war began.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 24, 2026
Four years of senseless killing, with hundreds of thousands of lives lost.
For four years, European and Hungarian families have been paying the economic consequences of this war.
Hungary has stood for peace from the very beginning.… pic.twitter.com/kWHVbrQqxC
Ve svém příspěvku zdůraznil, že Maďarsko od samého začátku prosazuje mír. „Přesto i dnes, v den výročí, prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj Maďarsku vyhrožuje a vyvíjí na něj tlak, protože se odmítáme nechat zatáhnout do války, odmítáme posílat peníze Ukrajině a nevzdáme se cenově dostupných ruských energií,“ uvedl předseda maďarské vlády.
Nyní je podle něj jasné, že celá maďarská opozice se postavila na stranu Ukrajiny. „Jejich cílem je chaos, nedostatek pohonných hmot a vyšší ceny před volbami. Stojí na straně Zelenského, ne na straně maďarského lidu. Po čtyřech letech je jasno. V dubnu si Maďaři musí zvolit Fidesz,“ uzavřel svůj příspěvek.
Spor kvůli zastavení dodávek z ropovodu Družba
Orbán svými slovy naráží na vyhrocený spor mezi Maďarskem a Ukrajinou, který vypukl, když Ukrajina zastavila tranzit ruské ropy ropovodem Družba na území Maďarska a Slovenska. Oficiální důvody zůstávají nejasné. Kyjev hovoří o technických a bezpečnostních problémech, zatímco Budapešť označuje přerušení tranzitu za čistě politický akt a hospodářské vydírání.
Viktor Orbán označil krok Ukrajiny za nepřátelský a v reakci na to Maďarsko začalo blokovat přijetí nového balíčku sankcí proti Rusku a schválení dalšího velkého úvěru pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.
Konflikt dosáhl vrcholu v den čtvrtého výročí začátku ruské invaze, kdy se v Kyjevě sešli unijní lídři na symbolickém summitu, avšak bez možnosti přislíbit novou finanční pomoc. Maďarské veto paralyzovalo schvalování úvěru. Maďarsko trvá na tom, že Ukrajina musí nejprve obnovit plný tranzit ropy a garantovat dodávky.
Příští parlamentní volby v Maďarsku se uskuteční 12. dubna. Viktor Orbán v nich kandiduje jako lídr vládní strany Fidesz–KDNP.
