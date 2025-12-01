Kovářová poučovala Ševčíka, jak se dělá rozpočet: Odhady sedmi institucí, i evropských

Nastupující koalice vedená hnutím ANO označuje návrh státního rozpočtu po odcházející vládě za neudržitelný a nepřesný. Andrej Babiš tvrdí, že v dokumentu „chybí“ přibližně 95 až 100 miliard korun, které podle něj nejsou kryté skutečnými příjmy, a že vláda podcenila výdaje například na školství, sociální služby, infrastrukturu a že dokument se nedá opravit.
Proto nová vládní koalice prosadila vrácení návrhu státního rozpočtu na příští rok s navrženým schodkem 286 miliard korun vládě k přepracování. Chce postavit vlastní verzi, která má reflektovat skutečný stav ekonomiky. Jako symbolický krok nová koalice navrhuje i zmrazení platů politiků, což však se asi nestihne zřejmě včas schválit do konce roku. Pak by se se platy politiků od příštího roku zvýšily zhruba o pět procent.
Poslanec za SPD Miroslav Ševčík v rozhovoru pro Český rozhlas Plus popsal, co by měla vláda v demisi udělat s vráceným návrhem rozpočtu. Podle něj by ho měla kompletně přepracovat, protože „porušuje veškeré zásady pravdivosti, úplnosti, reálnosti a transparentnosti“. Doslova uvedl, že rozpočet je lživý, neúplný a nerealistický.
Ševčík tvrdí, že vláda dokument předložila v této podobě proto, že kdyby podala rozpočet odpovídající skutečnosti, „porušila by zákon o rozpočtové odpovědnosti a tomu se chtěla vyhnout“.
Tvrzení o „lživém“ a „nereálném“ rozpočtu odmítla poslankyně Věra Kovářová z hnutí STAN. „Nesouhlasím, že by to byl nereálný rozpočet, dokonce lživý,“ řekla. Podle ní příprava návrhu vycházela z odhadu příjmů, které se opírají o predikce sedmi evropských i tuzemských institucí. „Nelze říct, že by si vláda vymýšlela příjmy, protože to výbor pro rozpočtové prognózy označil za reálné příjmy,“ dodala.
Věra Kovářová zároveň reagovala na výtky nastupující koalice ohledně mandatorních výdajů. Připomněla, že Národní rozpočtová rada konstatovala, že velké položky mandatorních výdajů jsou v pořádku. „Samozřejmě připouštíme, že na SFDI chybí 37 miliard, ale tam je potřeba si říct, že to nejsou mandatorní výdaje,“ připustila chybějící finance ohledně Státního fondu dopravní infrastruktury.
Ševčík jako největší nedostatek návrhu, který by měla vláda v demisi bezpodmínečně napravit, zmínil především Státní fond dopravní infrastruktury a dále ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle něj rozpočet „naprosto nezohledňuje vývoj, který tady je“, a opomíjí řadu výdajů, u nichž je už nyní zřejmé, že budou potřeba.
A že, pokud by státní rozpočet zůstal v předložené podobě, chyběly by peníze na nemocenskou, příspěvek na péči i na podpory v nezaměstnanosti. U důchodů podle něj situace není tak dramatická: „Umíme si s tím trochu poradit,“ poznamenal Ševčík s tím, že počet starobních důchodců bude s největší pravděpodobností klesat. Zmínil, že jejich počet je nyní nejnižší od roku 2014, a dokonce i celkový počet všech důchodců je nejmenší od roku 2011.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská