Kto vás platí, pán Šafr? Bylo to strašné, měl na mě složku a choval se jak paša, líčí šéfredaktor osobní setkání s premiérem Babišem

Pavel Šafr se rozhodl v knize Obrana před Babišem popsat, jak to vypadalo, když se v roce 2011 viděl s pozdějším předsedou vlády vůbec poprvé. Setkání v jednom z pražských barů ještě nervalo ani minutu a pánové už si prý zuřivě vjeli do vlasů. „Asi tak po půlminutě setkání jsme se zuřivě pohádali,“ uvedl Šafr.

„Když jsem ho poprvé viděl, choval se hrozně. Jako nějaký turecký paša. To se mi bytostně příčí. Pak se na čas snažil v osobním styku působit jako slušný člověk. Ale pro liberálního novináře je každý držitel nepřiměřené moci podezřelým objektem, který se musí popisovat. Vůbec nejde o jednoho Andreje Babiše, ale o oligarchický systém, který je perverzní,“ prozradil Šafr v rozhovoru pro své Forum.

O Babiše se prý začal zajímat, když pracoval v roli šéfredaktora deníku Blesk. Tehdy se snažil dostat do těchto novin i politická témata, aby přilákal nové čtenáře. A při té příležitosti narazil na údaje o tom, kolik na dotacích čerpá Agrofert Andreje Babiše. Zdůraznil však, že tehdy se deník nezajímal jen o Babiše, ale např. také o aktivity Zdeňka Bakaly.

„Moje nadřízená Libuše Šmuclerová, která novou koncepci nejprve podporovala, si uvědomila, že to je pro ni malér. Protože když redakce přinese na titulní straně článek o praktikách pana Bakaly a ona se přátelí s jeho ženou, tak ji to vystavuje dilematu, na které na rozdíl od profesionálních vydavatelských manažerů není připravená. Nebyla připravená na nepříjemnosti na večírcích. Takže mi zavolala, že se musím sejít s paní Michaelou Bakala, promluvit si s ní a dát to do pořádku. A stejně tak to proběhlo s Babišem. Dříve, když jsem měl německé nadřízené, tak jsem nic tak nedůstojného nezažil. Šmuclerová mi řekla, že se s Babišem nedávno seznámila a že bych se s ním měl setkat,“ pokračoval Šafr.

To prý pro něj bylo něco nového. Když předtím psal potřeba o Stanislavu Grossovi a jeho problémech s penězi na byt, které nakonec vedly k pádu Stanislava Grosse, nikdo po něm nechtěl, aby se s Grossem setkával. Šafr prý kývl na to, že na schůzku dorazí, jen se mu prý nechtělo přímo do Agrofertu. Dohodli se tedy, že se sejdou v baru v Praze. A tam došlo k výbuchu vzteku.

„Když jsem vstoupil do lobby baru, viděl jsem postavu zmateného člověka, který držel v ruce stohy papírů, nenávistně se na mě díval a začal křičet: „Kto vás platí, pán Šafr? Který šmejd vás platí?“ Řekl jsem mu, že mě platí můj zaměstnavatel, vydavatelství Ringier – Axel Springer. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že kritické články patří k naší práci pro veřejnost. Místo toho jsem se dočkal slov o tom, že už o mně ví všechno. Doslova křičel: ‚Všechno o vás vím, tady mám na vás složku‘. Bylo to naprosto absurdní, tak jsem si to samozřejmě nenechal líbit a řekl jsem mu, že tohle si nemůže dovolovat. A když křičel on na mě, tak jsem taky zvýšil hlas. To ho zaskočilo, protože nebyl zvyklý na odpor,“ popsal schůzku Šafr.

Takhle se prý hádali asi dvacet minut a novinář dospěl k závěru, že Andrej Babiš je poněkud prostoduchý miliardář, který může ohrozit Českou republiku, pokud ve svých rukou nashromáždí dost moci. A nakonec ji skutečně nashromáždil.

