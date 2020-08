Kufr se mi zvedá! Xaver ke ,,kauze Vandas”: Ostré finále

Radní ČT a moderátor Luboš Xaver Veselý chce provždy skoncovat s představou, že fotografie s předsedou DSSS, Tomášem Vandasem, jež vznikla na sobotním Vlasteneckém setkání, znamená podporu pro jeho názory. Takže natočil další video. „S panem Vandasem já nemám společného vůbec nic. Naopak, to, co on dělá a jak se prezentuje, z toho se mi vždycky zvedal kufr, vždycky jsem tím opovrhoval a jak jsem řekl, i v tu chvíli to nebylo příjemné,“ distancoval se moderátor. A doufá, že si to uvědomí i ti, kdo ho osočovali.

Xaver zrekapituloval, že se ze zvědavosti jel podívat na Vlastenecké setkání v Příčovech. „Což vidím jako podle názvu bohulibou věc,“ dodal. Z plánovaných řečníků ho zaujal např. Benjamin Kuras. A moderátor připomenul, že se akce konala pod záštitou prezidenta republiky. Dále na akci neviděl nic ani na hraně zákona. „Nikdo tam nenosil tričko s protistátním, rasistickým nebo bůhvíjakým nápisem. Nikdo tam nepokřikoval, nikdo tam nehajloval, nic, probíhala tam poklidná debata,“ vyjmenovával Xaver a dodal, že toto už řekl v sobotním videu.

„Inu, přišel tam za mnou pan Vandas. Já jsem ho neznal, nepoznal bych ho, nikdy jsem se s ním nesetkal. On se mi způsobně představil, to je nutné říct, a požádal o fotografii. Stejně jako s těmi lidmi předtím jsem se vyfotil, a to bylo celé. Já samozřejmě vím, kdo je Vandas, a dalo se předpokládat, že on to uveřejní na sociálních sítích. Nu což, co mám dělat,“ odhalil detaily vzniku fotky, za kterou byl kritizován kupříkladu Johanou Hovorkovou z Fora24.

Xaver mínil, že o jeho postoji svědčí to, že Vandase nikdy neviděl, nikdy ho nepozval do žádné talkshow či pořadu a k diskuznímu stolu by s ním nikdy nezasedl. „Mně to vždy bylo odporné a odporné mi to je. Já jsem založením na úplně jiné straně barikády. A bylo mi v tu chvíli blbé říct, s váma se nevyfotím a neřekl bych to asi nikdy. Protože mám pocit, že je to i tak trošku slušnost,“ řekl s tím, že okamžik, kdy se Vandas přišel vyfotit, mu nebyl příjemný. „S panem Vandasem já nemám společného vůbec nic. Naopak to, co on dělá a jak se prezentuje, z toho se mi vždycky zvedal kufr, vždycky jsem tím opovrhoval a jak jsem řekl, i v tu chvíli to nebylo příjemné,“ distancoval se moderátor a dodal, že na Vlasteneckém setkání byl jako soukromá osoba, nikoliv za XTV, ČRo nebo snad Radu ČT.

Věnoval se i tomu, jak se do něj pustil komunistický poslanec Dolejš. „Ten tam psal, co má co pohledávat radní České televize na srazu nácků.“ Xaver usoudil, že Dolejš píše o něčem, o čem nic neví a na srazu žádné nácky neviděl nebo byli schovaní. I Vandas má dle radního ČT jako koncesionář možnost se na Českou televizi zeptat, ale to naštěstí neudělal, a tak s ním nemusel zabřednout v diskuzi. Vymezil se hlavně proti příběhu, že by fotkou vyjádřil Vandasovi podporu.

„Já se chci důrazně ohradit proti tomu, že umístěním fotky na sítě vytváří Vandas nějaký klamný dojem, že já bych podporoval něco takového. V životě ne, naopak. Byl bych rád, kdyby se to k těmto lidem doneslo. Já si myslím, že takováto ideologie tady nemá místo. Velmi mě potěšilo, když soud tady tuto kapitolu už jednou uzavřel s výsledkem, který mně konvenoval. Já těmato lidma opovrhuju a je to každopádně poučení do budoucna. Nevím, jak se tomu vyhnout, já jsem se v minulosti vyfotil s kdekým,“ vymezil se znovu Xaver a dodal, že když psal knížku Doživotí, tak se vyfotil i se zločinci. A zadoufal, že lidé porozumí jeho postoji.

