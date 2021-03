Langšádlová bojuje: Dostavba Dukovan s pomocí Rusů či Číny? Ne! Vakcíny od Rusů či z Číny? Ne!

„Poté, co bylo rozhodnuto o stavbě jaderného bloku Dukovany, vláda k tomu přijala usnesení definující bezpečnostní zájmy státu k tomuto projektu. Bylo to D 56/2020 a V 147/2019. Následovala smlouva mezi státem, ČEZ a EDU II. EDU II a ČEZ se zavázaly řídit se bezpečnostními požadavky státu, a tím, že doloží státu, že zapracují všechny bezpečnostní požadavky do zadávací dokumentace. Následuje dokument ze 14. 9. 2020, který podepsal pan vicepremiér Havlíček, zpracovali ho zástupci bezpečnostních institucí a z toho vyplývá, že ze 17 těchto bezpečnostních požadavků schválených vaší vládou bylo zapracováno 5 do zadávací dokumentace,“ začala svou včerejší interpelaci na premiéra Andreje Babiše (ANO) Langšádlová.

„Pane premiére, můžete, prosím, garantovat, že budou všechny vaší vládou schválené, přijaté bezpečnostní požadavky zapracovány do zadávací dokumentace? Můžete mi říct, jak je možné, že bezpečnostní instituce na to měly málo času? Můžete mi, prosím, říct, jak je možné, že doteď nebylo garantováno, že vámi schválené bezpečnostní požadavky budou zapracovány? Jak je možné, že chcete postupovat podle § 29a zákona o zadávání veřejných zakázek, aniž byste to v tom postupu zohledňovali? Já nerozumím těmto postupům a mám proti tomu zásadní výhrady, protože vy opravdu ohrožujete, pokud nezajistíte to, aby to bylo zohledněno, bezpečnost našeho státu, na které by nám všem mělo záležet. Děkuji vám,“ uvedla Langšádlová. Ta se tématu Jaderné elektrárny Dukovany věnovala tento týden i na jedné z tiskových konferencí.

Dnes pak Langšádlová požadovala, aby bylo na pořad schůze zařazeno téma očkování. „Není jiné cesty, jak se z této krize dostat, než očkovat. A dneska opět ráno jsme slyšeli mnoho rozporuplných informací od vlády, od hejtmanů, o tom, kolik vlastně je tady v tuto chvíli vakcín, kde ty vakcíny jsou, jestli, jak říká...“ poznamenala Langšádlová.

„Já vím, že tady nějaké dílčí odpovědi tento týden již říkal pan ministr zdravotnictví. Vím, že tady zazněla nějaká čísla, ale vzápětí vlastně se člověk dozvídá, že tady je pořád 30 % vakcín, které údajně – a já pevně věřím, že tomu tak není, které údajně leží někde ve skladech. My si v tuto chvíli nemůžeme dovolit to, aby jakékoliv vakcíny ležely ve skladech. My opravdu musíme velmi naléhavě usilovat o to, aby se sem dostalo co nejvíce bezpečných vakcín, aby byly vytvořeny dostatečné kapacity jak již v těch očkovacích centrech, tak aby byli maximálně zapojeni praktičtí lékaři, ale i další lékaři, protože já jsem zaznamenala, že v některých zemích se do toho očkování nezapojili pouze praktičtí lékaři, ale třeba i ambulantní specialisté,“ řekla Langšádlová.

Ona sama je dle svých slov dlouhodobě přesvědčená, že očkování je jedinou cestou. „A proto si myslím, že se tím máme zabývat pravidelně, má to být pravidelně zařazeno jako bod na našich schůzích, že musíme umět odpovídat našim voličům, kteří také situaci vnímají jako velice, velice napjatou, protože úsilí, které vložíme do toho, abychom tady měli co nejvíce, ale těch bezpečných, registrovaných vakcín, se nám vyplatí, protože víme všichni, kolik nás stojí jeden jediný den lockdownu. A proto si myslím, že oddalovat vakcinaci, neudělat vše pro to, aby tady bylo co nejvíce bezpečných vakcín co nejdříve, přináší obrovské ekonomické ztráty. A neméně důležité je, jak jsem již říkala několikrát, aby již byla rozjeta kampaň ohledně vakcinace,“ sdělila.

„Já jsem tady několikrát říkala ta data z průzkumu. Tady jsou opravdu minimálně desítky procent lidí, kteří uvěřili různým dezinformacím o vakcinaci, které tady jsou dlouhodobě vedeny a kteří se odmítají očkovat. My to teď necítíme, protože je těch vakcín ještě málo. Ale já když jsem mluvila již na podzim vlastně postupně s ministry zdravotnictví, tak mi říkali, kampaň bude v říjnu, kampaň bude v listopadu, kampaň bude v prosinci. No máme březen a kampaň na očkování, která by lidem vysvětlovala očkování, ještě nebyla ani zahájena. Takže i to si myslím, že musíme udělat dříve, než se dostaneme vlastně na ten limit proočkovanosti těch lidí, kteří již by pak odmítali očkování,“ dodala.

„Jakmile tomuhle necháme volný průběh, nebudeme aktivní, tak věřte mi, že během dvou měsíců budeme řešit to, že nebude koho očkovat, protože to lidé budou odmítat,“ uzavřela.